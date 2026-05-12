Netflix bị cáo buộc theo dõi người dùng, bao gồm cả trẻ em

Tổng chưởng lý bang Texas Ken Paxton cáo buộc gã khổng lồ truyền phát trực tuyến Netflix "theo dõi" người dân, nói rằng họ "ghi lại và kiếm tiền từ hàng tỷ" thông tin về hành vi của người dùng trên nền tảng, mặc dù trước đó họ khẳng định điều ngược lại.

"Mỗi tương tác trên nền tảng đều trở thành một điểm dữ liệu tiết lộ thông tin về người dùng" - văn phòng của ông cho biết .

Netflix đã bác bỏ những cáo buộc này và cho biết sẽ kiện ra tòa.

"Với tất cả sự kính trọng dành cho tiểu bang Texas và Tổng chưởng lý Paxton, vụ kiện này thiếu cơ sở và dựa trên thông tin không chính xác và bị xuyên tạc" - một phát ngôn viên của Netflix nói. "Netflix luôn coi trọng quyền riêng tư của người dùng và tuân thủ luật bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu ở mọi nơi chúng tôi hoạt động".

Tuy nhiên, theo đơn kiện mà công tố viên hàng đầu của Texas đệ trình hôm 11/5: "Khi bạn xem Netflix, Netflix cũng đang theo dõi bạn".

Theo hồ sơ, công ty phát trực tuyến này tự nhận mình khác biệt so với các công ty công nghệ lớn khác về cách xử lý dữ liệu và quảng cáo cho người dùng.

Bài báo dẫn lời cựu giám đốc của công ty, Reed Hastings, vào năm 2019 và 2020 rằng công ty không và sẽ không thu thập hoặc kiếm tiền từ dữ liệu người dùng, chẳng hạn như để bán quảng cáo.

Tuy nhiên, hồ sơ cho biết Netflix đã sử dụng kết hợp các tính năng thiết kế "gây nghiện", như nội dung tự động phát, và việc "ghi nhật ký" hoạt động của người dùng một cách kỹ lưỡng để giữ chân người dùng trên trang web.

Theo hồ sơ, trong số hàng tỷ sự kiện kỹ thuật được ghi nhận, có cả những gì người dùng nhấp chuột và dừng lại ở đó, cũng như thời gian nhấp chuột là bao lâu.

Theo thông tin từ công ty, năm 2022, họ cũng bắt đầu "tận dụng lượng dữ liệu khổng lồ mà họ âm thầm thu thập được từ trẻ em và gia đình bị cuốn hút vào màn hình" - và chia sẻ dữ liệu này với các nhà môi giới dữ liệu thương mại để giúp thu về hàng tỷ đô la doanh thu.

"Tóm lại, Netflix bán các gói đăng ký xem chương trình của mình như một cách để thoát khỏi sự giám sát của các tập đoàn công nghệ lớn: trả tiền hàng tháng, tránh bị theo dõi" - đơn kiện nêu rõ.

"Người dân Texas đã tin tưởng vào thỏa thuận đó. Netflix đã phá vỡ nó - bằng cách xây dựng chính hệ thống thu thập dữ liệu mà người đăng ký đã trả tiền để tránh".

Kiểm tra thiết kế

Văn phòng Tổng chưởng lý Paxton cho biết họ tin rằng công ty đã vi phạm luật của tiểu bang, cụ thể là Đạo luật về các hành vi thương mại gian dối của Texas, cấm "các hành vi và hoạt động sai sự thật, lừa dối hoặc gây hiểu nhầm trong quá trình thương mại".

Tổng chưởng lý có thể tiến hành các biện pháp pháp lý, bao gồm cả việc xử phạt, đối với những người bị phát hiện tham gia vào hoạt động đó.

Trong trường hợp này, họ muốn tòa án ra lệnh cho Netflix xóa mọi dữ liệu "được thu thập một cách gian dối từ người dân Texas", ngừng xử lý dữ liệu của họ cho mục đích quảng cáo nhắm mục tiêu và tắt tính năng tự động phát mặc định cho hồ sơ của trẻ em.

Điều này diễn ra trong bối cảnh các nền tảng đang phải đối mặt với những lời kêu gọi vô hiệu hóa các tính năng như tự động phát và cuộn vô hạn, vì lo ngại chúng khiến người dùng nghiện các luồng nội dung bất tận một cách không lành mạnh.

Các chuyên gia cho rằng thành công gần đây của một vụ kiện ở California, trong đó cáo buộc Meta và YouTube phải chịu trách nhiệm về thiết kế gây nghiện của nền tảng của họ, có thể mở đường cho hàng loạt các vụ kiện tương tự.