Nga bán vàng kỷ lục: 6 tháng 'bốc hơi' liên tiếp, kho vàng giảm mạnh xuống dưới 300 tỷ USD

Ảnh minh họa: Kitco.

Báo cáo mới được công bố cho thấy, giá trị dự trữ vàng của Nga tính đến cuối tháng 6 đạt 298,99 tỷ USD. Đà sụt giảm này cũng phản ánh trên bảng cân đối kế toán tổng thể của ngân hàng trung ương, với tổng tài sản dự trữ chính thức giảm từ 747,4 tỷ USD trong tháng 5 xuống còn 720,4 tỷ USD vào cuối tháng 6. Trong khi đó, dự trữ ngoại hối giữ ở mức đi ngang, đạt 392,4 tỷ USD.

Đây là tháng thứ 6 liên tiếp dự trữ vàng chính thức của Nga sụt giảm. Đáng chú ý, các đợt sụt giảm này diễn ra với tốc độ rất mạnh. Tính đến ngày 1/5, CBR nắm giữ 73,9 triệu ounce vàng. Chỉ trong vòng một tháng, con số này đã giảm thêm 200.000 ounce, nâng tổng mức giảm từ đầu năm 2026 lên 900.000 ounce. Hiện tại, tổng dự trữ vàng của CBR đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2022.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, từ tháng 1 đến tháng 4/2026, ngân hàng trung ương Nga đã bán ra 27,9 tấn vàng. Đây là đợt sụt giảm lớn nhất kể từ năm 2002.

Bán vàng để "vá" lỗ hổng ngân sách

Giới chuyên gia nhận định, việc CBR bán vàng là động thái nhằm cân đối các giao dịch liên quan đến việc bán tài sản từ Quỹ Tài sản Quốc gia.

Bà Natalia Milchakova, chuyên gia phân tích tại Freedom Finance Global, chia sẻ với tờ The Moscow Times rằng: “Mục tiêu trước hết là để bù đắp thâm hụt ngân sách, vốn đã lên tới 4,6 nghìn tỷ rúp vào cuối tháng 3. Nếu không có sự hỗ trợ một phần từ Ngân hàng Trung ương trong bối cảnh doanh thu từ dầu khí thấp, con số này có thể đã vượt quá 5 nghìn tỷ rúp”.

Ngoài ra, bà cho biết việc bán vàng cũng nhằm tăng cường dự trữ ngoại hối do tình trạng thiếu hụt xảy ra vì thu nhập xuất khẩu yếu vào đầu năm. Trong đó, kim loại quý này đã được quy đổi sang đồng nhân dân tệ.

Cơn khát vàng trong nước

Song song với việc ngân hàng trung ương bán ra, nhu cầu vàng nội địa của Nga cũng tăng vọt khi nền kinh tế bước vào năm thứ năm của cuộc xung đột với Ukraine. Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Moscow, khối lượng giao dịch vàng tháng trước đã tăng hơn 350% so với tháng 3/2025, đạt 42,6 tấn. Nếu tính theo đồng rúp, con số này tăng tới 500%, đạt 534,4 tỷ rúp (tương đương 7,1 tỷ USD).

Ông Nikolai Dudchenko, chuyên gia phân tích tại Finam, giải thích: “Hiện nay, một số ngân hàng trung ương tiếp tục bán vàng để trang trải chi phí, bao gồm chi phí quốc phòng, cũng như hỗ trợ tỷ giá đồng nội tệ”.



Nga hiện là nhà sản xuất vàng lớn thứ hai thế giới (sau Trung Quốc) với sản lượng hàng năm hơn 300 tấn. Từ năm 2002 đến 2025, Nga đã tích lũy hơn 1.900 tấn vàng. Tuy nhiên, kể từ sau năm 2022, chiến lược này đã thay đổi.

Việc bán vàng của Nga cũng được hỗ trợ bởi đà tăng giá mạnh trên thị trường quốc tế. Giá vàng giao ngay đã tăng gần 43% trong 12 tháng qua. Các nhà khai thác vàng của Nga cũng hưởng lợi từ nhu cầu bán lẻ trong nước đạt kỷ lục, khi người dân đổ xô mua kim loại quý để bảo toàn giá trị tài sản trước áp lực lạm phát và biến động địa chính trị.