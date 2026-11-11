Vì sao lãi vay chưa giảm ngay?

Trước tình hình mặt bằng lãi suất trên thị trường trong nước chịu nhiều áp lực, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu giảm 0,5 điểm phần trăm đối với lãi suất tiền gửi niêm yết và tiền gửi phát sinh mới kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Mức giảm lãi suất cho vay theo chỉ đạo là 1,5–2 điểm phần trăm, tập trung vào các khoản vay phục vụ sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, cuối tháng 10/2026, lãi suất tiền gửi phát sinh mới bình quân giảm khoảng 0,4 điểm phần trăm so với giữa tháng. Cùng kỳ, lãi suất cho vay phát sinh mới bình quân giảm 0,2-0,5 điểm phần trăm. Hơn 20 ngân hàng đã công bố chương trình tín dụng ưu đãi cho các lĩnh vực trên, với mức giảm lãi suất 1,5-2 điểm phần trăm.

Ông Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) cho rằng điều hành lãi suất là một trong những nhiệm vụ rất khó. Là giá cả của vốn, lãi suất chịu tác động của quan hệ cung - cầu, điều kiện kinh tế trong từng giai đoạn và các chính sách điều hành vĩ mô. Người gửi tiền mong muốn lãi suất cao, trong khi người vay cần lãi suất thấp để giảm chi phí kinh doanh. Đứng giữa hai nhu cầu này, ngân hàng phải cân đối nguồn vốn, bảo đảm thanh khoản, trang trải chi phí và duy trì an toàn hoạt động.

Theo ông Đào Minh Tú, ngân hàng cũng không mong muốn mặt bằng lãi suất ở mức cao. Khi nguồn vốn thiếu hụt hoặc thanh khoản chịu áp lực, ngân hàng phải tăng lãi suất huy động để thu hút tiền gửi. Chi phí đầu vào tăng sẽ tạo sức ép lên lãi suất cho vay. Ngược lại, lãi vay cao có thể khiến doanh nghiệp khó khăn hơn, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ và chất lượng tín dụng.

Bởi vậy, giảm lãi suất cần được nhìn nhận trong mối quan hệ lợi ích lâu dài giữa ngân hàng và khách hàng. Ông Đào Minh Tú nhấn mạnh: “Doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tồn tại được thì ngân hàng mới có khách hàng”.

Ông Trần Trung Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) kiêm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Xử lý nợ, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng vốn bị mắc kẹt trong nợ xấu khiến ngân hàng vừa không thu được lãi như kỳ vọng, vừa phải tiếp tục trả chi phí huy động và chi thêm cho quá trình xử lý nợ.

Hệ quả là vòng quay vốn chậm lại, hiệu quả sử dụng vốn suy giảm và khả năng hạ lãi suất bị hạn chế. Theo ông Dũng, mục tiêu quan trọng là nâng tốc độ xử lý nợ xấu lên bằng hoặc nhanh hơn tốc độ phát sinh nợ xấu mới.

Khoản vay đang trả cần kiểm tra những gì?

Tại tọa đàm, ông Đào Minh Tú đề xuất các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí quản lý và chia sẻ một phần lợi nhuận để hỗ trợ người vay. Theo ông, việc thực hiện cam kết giảm lãi suất cần được giám sát để doanh nghiệp thực sự được hưởng chính sách.

Khi đọc thông báo giảm lãi suất, người vay cần xem ngân hàng áp dụng cho khoản giải ngân mới, phần dư nợ đang trả hay cả hai. Với khoản vay đã giải ngân, điều kiện về đối tượng khách hàng, mục đích sử dụng vốn và thời điểm áp dụng sẽ quyết định khoản nợ có được điều chỉnh hay không.

Trong thông báo ngày 21/10, Agribank cho biết đợt giảm lãi suất áp dụng cho cả dư nợ hiện hữu và khoản vay mới. Mức giảm trên dư nợ hiện hữu lên tới 2,5 điểm phần trăm, tùy đối tượng khách hàng và lãi suất đang áp dụng. Agribank cũng quy định mức lãi suất cho vay tối đa theo thời hạn vay và đối tượng vay vốn.

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Phó Tổng Giám đốc Lê Quốc Minh cho biết mức giảm bình quân từ 1,5 đến 2 điểm phần trăm áp dụng cho khoản vay cũ và mới của cá nhân, doanh nghiệp thuộc 5 lĩnh vực ưu tiên. Với khoản vay cũ đủ điều kiện, MB chủ động giảm lãi khi đến kỳ điều chỉnh. Theo đại diện ngân hàng, đến cuối tháng 10, lãi suất cho vay bình quân sau điều chỉnh ở mức 8-9%/năm đối với khoản vay ngắn hạn và 9-10%/năm đối với khoản vay trung hạn.

Vietcombank triển khai chương trình tín dụng cho sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên từ ngày 19/10 đến hết 31/12/2026. Khách hàng tham gia chương trình được giảm lãi suất cho vay 1,5-2 điểm phần trăm. Với khoản vay ngắn hạn ở một số lĩnh vực, như kinh doanh hàng tiêu dùng và xăng dầu, mức giảm có thể lên tới 3 điểm phần trăm so với mức lãi suất hiện hành của ngân hàng.

Như vậy, để biết khi nào lãi suất khoản vay của mình thay đổi, khách hàng nên xem hợp đồng và phụ lục gần nhất. Nếu khoản vay áp dụng lãi suất điều chỉnh, khoản 5 Điều 13 của quy định về hoạt động cho vay, được hợp nhất tại Văn bản số 86/VBHN-NHNN, yêu cầu ngân hàng và khách hàng thỏa thuận nguyên tắc, các yếu tố xác định lãi suất và thời điểm điều chỉnh. Đây là những mục cần đối chiếu khi nhận thông báo giảm lãi.

Liên quan đến vấn đề giảm lãi suất, ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội DNNVV TP. Hà Nội, từng đưa ra ý kiến, hiệu quả của chính sách giảm lãi suất cần được đánh giá thông qua mức lãi suất thực tế mà doanh nghiệp phải trả, số lượng doanh nghiệp tiếp cận được vốn và thời gian xử lý hồ sơ tín dụng, thay vì chỉ căn cứ vào thông báo điều chỉnh lãi suất của ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường theo dõi việc thực hiện giảm lãi suất đến từng nhóm khách hàng, phân biệt rõ giữa khoản vay mới và dư nợ hiện hữu, đồng thời giám sát các loại phí và điều kiện đi kèm"

Khi liên hệ ngân hàng, người vay có thể dùng số hợp đồng hoặc mã khoản vay để đề nghị xác nhận mức lãi mới, ngày bắt đầu áp dụng và thời hạn ưu đãi. Nếu lãi suất thay đổi giữa kỳ, cần hỏi số ngày tính theo từng mức lãi và đề nghị ngân hàng tách riêng tiền gốc, tiền lãi và phí trong kỳ tới. Có số tiền phải trả cụ thể, chủ hộ kinh doanh mới tính được phần vốn có thể dành thêm cho nhập hàng hoặc thực hiện đơn hàng cuối năm.