Ngân hàng HSBC bất ngờ hạ dự báo giá vàng năm 2026- 2027

Ngân hàng này đã hạ dự báo giá vàng trung bình năm 2026 xuống còn 4.560 USD/ounce từ mức 4.864 USD và dự báo năm 2027 xuống còn 4.925 USD từ mức 5.000 USD. Ngân hàng cho biết giá vàng có thể dao động trong khoảng từ 3.800 đến 4.700 USD trong phần còn lại của năm 2026 và kết thúc năm ở mức 4.750 USD, trong khi dự báo cuối năm 2027 là 5.025 USD.

Tính đến 7h30 giờ GMT ngày 9/7, giá vàng giao ngay đang giao dịch quanh mức 4.100 USD, giảm hơn 20% so với mức kỷ lục 5.594,82 USD đạt được vào ngày 29/1, do xung đột ở Trung Đông làm dấy lên lo ngại về lạm phát và thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có quan điểm chính sách tiền tệ cứng rắn hơn.

HSBC cho biết: "Những thay đổi trong nhận thức về chính sách tiền tệ của Mỹ và tác động của nó đối với đồng USD là một trong những lý do chính dẫn đến việc vàng tiếp tục bị thanh lý và giá giảm".

HSBC cho biết hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương đã giảm bớt sau khi góp phần thúc đẩy đà tăng giá vàng trong những năm gần đây, mặc dù việc đa dạng hóa dài hạn vẫn có thể hỗ trợ giá cả.

Tình trạng dòng vốn chảy ra khỏi các quỹ ETF ồ ạt trong nửa đầu năm có thể sẽ đảo ngược một phần trong nửa cuối năm, theo nhận định của báo cáo.

Bất chấp việc cắt giảm dự báo, HSBC cho biết rủi ro giảm có thể bị hạn chế vì phần lớn thị trường đã điều chỉnh theo môi trường đồng USDmạnh hơn và lãi suất cao hơn.

Ngân hàng này lập luận rằng một số yếu tố hỗ trợ giá vàng trước cuộc xung đột ở Trung Đông, bao gồm những lo ngại về thâm hụt ngân sách, sự bất ổn kinh tế và gánh nặng nợ công, vẫn còn tồn tại.

HSBC cho biết: "Xung đột vẫn có khả năng khiến giá vàng giảm, nhưng chúng tôi không tin rằng sự suy giảm liên quan đến Iran sẽ kéo dài".