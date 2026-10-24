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Sau phần lớn thời gian năm 2026 đổ tiền vào cổ phiếu AI, giới đầu tư bắt đầu cân nhắc lại triển vọng lợi nhuận của lĩnh vực này. Chi phí vay tăng, các cam kết chi tiêu khổng lồ cho trung tâm dữ liệu và những câu hỏi về thời điểm thu hồi vốn đang thúc đẩy nhà đầu tư tìm cách giảm rủi ro.

Bán tháo lan rộng ngoài lĩnh vực công nghệ

Theo báo cáo tháng 10 của Jill Carey Hall, chiến lược gia tại BofA Securities, khách hàng Bank of America đã bán ròng lượng cổ phiếu riêng lẻ trị giá 14,8 tỷ USD trong một tuần, mức cao kỷ lục. Trong cùng thời gian, họ vẫn mua 2,8 tỷ USD chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục (ETF) cổ phiếu. Chỉ số S&P 500 giảm 1,9% trong kỳ báo cáo.

Xu hướng bán ra xuất hiện ở nhiều nhóm nhà đầu tư. Khách hàng tổ chức tiếp tục bán ròng tuần thứ ba liên tiếp, nhà đầu tư cá nhân đảo chiều sau hai tuần mua ròng, còn các quỹ phòng hộ lần đầu bán ròng sau năm tuần.

Đáng chú ý, áp lực không chỉ tập trung vào công nghệ. Theo dữ liệu dòng vốn của BofA Securities trong tháng 10/2026:

Công nghệ: Ghi nhận mức rút vốn lớn thứ hai trong lịch sử xét theo giá trị.

Công nghiệp: Lập kỷ lục dòng vốn rút ra trong một tuần, kéo dài chuỗi bán ròng lên 12 tuần liên tiếp.

Năng lượng: Thu hút dòng vốn ròng lớn nhất, đánh dấu tuần đầu tiên có dòng vốn vào sau sáu tuần.

ETF y tế: Ghi nhận dòng vốn vào lớn nhất trong các nhóm ngành.

Việc nhà đầu tư rút khỏi cổ phiếu công nghệ phần nào phản ánh lo ngại rằng làn sóng chi tiêu AI trị giá hàng nghìn tỷ USD của các tập đoàn công nghệ lớn có thể không tạo ra lợi nhuận tương xứng. Tuy nhiên, đà bán tháo cổ phiếu công nghiệp cho thấy tâm lý thận trọng còn lan sang những doanh nghiệp gắn với triển vọng tăng trưởng kinh tế nói chung.

Nhà đầu tư chia rẽ, nguy cơ xuất hiện bong bóng mới

Dù hoạt động bán cổ phiếu gia tăng, thị trường chưa chứng kiến làn sóng rút vốn đồng loạt khỏi toàn bộ lĩnh vực công nghệ.

Dữ liệu dòng vốn quỹ do Bank of America tổng hợp từ EPFR Global cho tuần kết thúc ngày 21/10 cho thấy các quỹ công nghệ thu hút 18,8 tỷ USD, mức cao nhất kể từ tháng 7.

Sự trái chiều này phản ánh thị trường đang phân hóa mạnh: một bộ phận nhà đầu tư bán cổ phiếu công nghệ riêng lẻ, trong khi dòng tiền khác vẫn tiếp tục đổ vào các quỹ đầu tư của ngành.

Áp lực bán càng rõ nét trong phiên 22/10, khi Nasdaq Composite giảm 2,6% và nhóm cổ phiếu bán dẫn mất khoảng 6,7%.

Tỷ phú Ken Griffin từng cảnh báo AI gần như chắc chắn đang nằm trong một bong bóng, dù công ty đầu tư Citadel của ông vẫn nắm giữ các khoản đầu tư trị giá hàng tỷ USD liên quan đến lĩnh vực này.

Một rủi ro khác là dòng tiền tìm nơi trú ẩn có thể khiến các nhóm cổ phiếu phòng thủ trở nên đắt đỏ. Nếu nhà đầu tư đồng loạt chuyển sang năng lượng, hàng tiêu dùng thiết yếu và y tế, định giá những ngành này cũng có thể vượt xa triển vọng lợi nhuận thực tế.

Bán tháo chưa đồng nghĩa với khủng hoảng

Bank of America lưu ý, tháng 10 thường ghi nhận hoạt động bán cổ phiếu để hiện thực hóa khoản lỗ thuế trước khi nhiều quỹ tương hỗ kết thúc năm tài chính vào ngày 31/10. Vì vậy, một phần áp lực bán hiện tại có thể xuất phát từ việc tái cơ cấu danh mục, thay vì phản ánh sự mất niềm tin căn bản vào thị trường.

Với nhà đầu tư dài hạn, điều quan trọng là đánh giá mức độ tập trung danh mục. S&P 500 ngày càng phụ thuộc vào một số tập đoàn công nghệ lớn, khiến ngay cả những người đầu tư qua quỹ chỉ số cũng có thể chịu mức độ rủi ro liên quan đến AI cao hơn dự kiến.

Làn sóng bán ròng 14,8 tỷ USD là tín hiệu cảnh báo về tâm lý thị trường, nhưng chưa đủ để khẳng định một đợt sụp đổ sắp xảy ra. Nhà đầu tư cần cân nhắc cả triển vọng kinh doanh lẫn mức định giá, tránh bán tháo doanh nghiệp có nền tảng tốt chỉ vì thị trường hoảng sợ, đồng thời không chạy theo cổ phiếu phòng thủ khi giá đã trở nên quá cao.