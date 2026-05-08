Ngân hàng Morgan Stanley: Vàng có dư địa tăng giá hơn nữa
V.N (Theo Kitco News)
08/05/2026 10:16 PM (GMT+7)
Thị trường vàng đang lấy lại phần nào động lực tăng giá, khi giá thử thách vùng kháng cự mới quanh 4.700 USD/ounce. Dù vẫn cần thêm thời gian để quay lại các mốc giá quan trọng, ngân hàng đầu tư Morgan Stanley cho rằng giá vàng cuối cùng sẽ tiếp tục đi lên.
Trong bản báo cáo mới nhất hôm 8/5 về kim loại quý, Amy Gower, chiến lược gia về kim loại và khai thác mỏ tại Morgan Stanley Research, đã nhắc lại dự báo giá vàng sẽ kết thúc năm ở mức khoảng 5.200 USD một ounce, tăng khoảng 10% so với giá hiện tại.
Bà Gower nói thêm rằng bà không ngạc nhiên khi giá vàng giảm trong những tháng gần đây bất chấp sự bất ổn địa chính trị gia tăng do cuộc chiến đang diễn ra ở Iran.
“Với việc xung đột gây ra cú sốc về nguồn cung năng lượng, làm giảm hy vọng về việc giảm lãi suất tại Mỹ, không có gì đáng ngạc nhiên khi vàng gặp khó khăn trong việc đóng vai trò là tài sản trú ẩn an toàn lần này” - Amy Gower, chiến lược gia về kim loại và khai thác mỏ của Morgan Stanley Research, cho biết.
“ Sự nhạy cảm của vàng đối với chính sách tiền tệ đã trở thành yếu tố chính chi phối giá cả. Điều này đã làm lu mờ vị thế tài sản trú ẩn an toàn của nó và làm giảm hiệu quả của nó như một công cụ phòng ngừa rủi ro địa chính trị và lạm phát. Giá vàng không chỉ phản ánh tác động của một sự kiện cụ thể mà quan trọng hơn, còn phản ánh phản ứng chính sách sau đó”.
Giá dầu cao, gây áp lực lạm phát, đang buộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải xem xét lại lập trường chính sách nới lỏng của mình và kết quả là, thị trường bắt đầu loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên, Morgan Stanley vẫn đặt cược vào ít nhất một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, điều này sẽ hỗ trợ giá vàng tăng cao.
“Giá vàng có thể vẫn nhạy cảm với lợi suất thực tế, nhưng chúng tôi thấy có dư địa tăng giá hơn nữa” - Gower cho biết.
Morgan Stanley dự báo sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng Giêng, tiếp theo là một đợt cắt giảm lãi suất khác vào tháng 3/2027.
“Điều này sẽ có lợi cho vàng, vì các quyết định mua ETF đặc biệt nhạy cảm với các tín hiệu chính sách và vàng hiện đang điều chỉnh lại hướng đi tương ứng với lãi suất thực” - Gower nói.
Như sự biến động hiện tại của thị trường cho thấy, tương lai của vàng phụ thuộc rất nhiều vào diễn biến của cuộc xung đột ở Trung Đông. Đêm qua, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng đang có những tiến triển lớn hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Các nhà phân tích cho rằng nếu cuộc khủng hoảng sớm kết thúc, nền kinh tế toàn cầu sẽ có thể phục hồi sau cuộc khủng hoảng nguồn cung năng lượng hiện tại. Tuy nhiên, Gower nói thêm rằng cuộc xung đột càng kéo dài, rủi ro đối với vàng càng lớn.
“Giá vàng có thể giảm nếu thị trường bắt đầu dự đoán lãi suất sẽ được giữ nguyên trong thời gian dài hoặc thậm chí tăng” - Gower cảnh báo. “Đồng thời, khả năng tăng giá trong kịch bản tìm ra giải pháp có thể bị hạn chế, vì giá vàng vốn đã ở mức cao có thể hạn chế nhu cầu từ các quỹ ETF, ngân hàng trung ương và người tiêu dùng”.
Ngân hàng Morgan Stanley: Vàng có dư địa tăng giá hơn nữa
Thị trường vàng đang lấy lại phần nào động lực tăng giá, khi giá thử thách vùng kháng cự mới quanh 4.700 USD/ounce. Dù vẫn cần thêm thời gian để quay lại các mốc giá quan trọng, ngân hàng đầu tư Morgan Stanley cho rằng giá vàng cuối cùng sẽ tiếp tục đi lên.
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