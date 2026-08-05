Ngân hàng Thế giới: AI mở ra "phao cứu sinh" cho các nền kinh tế mới nổi

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Phao cứu sinh AI

Báo cáo cũng chỉ ra rằng tình trạng mất việc làm diện rộng do AI ít tạo ra mối đe dọa hơn đối với các nền kinh tế mới nổi, đồng thời nhấn mạnh rằng các quốc gia đang phát triển có nhiều thứ để đạt được và ít phải lo sợ hơn so với các quốc gia giàu có.

“AI đã ném cho các nền kinh tế mới nổi một chiếc phao cứu sinh, và họ nên nắm lấy nó”, Indermit Gill, Kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới, cho biết trong tuyên bố đi kèm báo cáo.

Các doanh nghiệp trên toàn thế giới đang chi hàng tỷ USD để khai thác cuộc cách mạng AI được kỳ vọng từ lâu, trong khi các chính phủ đang chật vật đảm bảo quốc gia của họ gặt hái được những lợi ích này.

Đối với nhiều công ty và quốc gia, thách thức lớn nhất sẽ là xây dựng các trung tâm dữ liệu ngốn điện và tìm kiếm nguồn năng lượng để duy trì chúng. Tuy nhiên, ông Gill cho biết các nền kinh tế mới nổi không cần đến nguồn lực khổng lồ hay các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) riêng biệt để hưởng lợi.

“Bằng cách điều chỉnh các công cụ AI nhỏ, chi phí thấp cho phù hợp với điều kiện địa phương, họ có thể đưa các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, tư pháp và khuyến nông tốt hơn đến với hàng triệu người”, ông Gill nói.

Các nhân viên y tế có thể sử dụng AI để chẩn đoán nhanh hơn, giáo viên có thể cải thiện giáo án và nông dân có thể xác định thời điểm cũng như loại cây trồng phù hợp.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) từng nhận định rằng AI có thể thúc đẩy nền kinh tế khu vực cận Sahara thuộc châu Phi tăng trưởng khoảng 4% trong thập kỷ tới nếu có các điều kiện thuận lợi.

Ít việc làm gặp rủi ro hơn, nhưng thách thức không hề nhỏ

Generative AI (AI tạo sinh) có nguy cơ đe dọa việc làm ở các quốc gia giàu có cao gấp ba lần – với 14.2% số việc làm nằm trong diện rủi ro – so với các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp, nơi chỉ có 4.5% số việc làm bị ảnh hưởng, báo cáo cho thấy.

Tỷ lệ việc làm được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ những bước nhảy vọt về năng suất cũng tương đương nhau: 16,2% ở các nền kinh tế đang phát triển và 18,7% ở các quốc gia có thu nhập cao.

Báo cáo khuyến cáo các chính phủ phải cải thiện khả năng tiếp cận điện và internet, nâng cao kỹ năng số và mở rộng quyền tiếp cận điện thoại thông minh cùng các thiết bị điện toán.

Tuy nhiên, cơ quan này cũng cảnh báo rằng AI có thể mang lại "bất bình đẳng thu nhập lớn hơn, thông tin sai lệch tinh vi hơn và tình trạng đàn áp chính trị".

Dù vậy, cái giá phải trả nếu bỏ lỡ cơ hội sẽ vô cùng nghiêm trọng, theo Ngân hàng Thế giới.

“Các nền kinh tế đang phát triển ngày nay đã bỏ lỡ cuộc Cách mạng Công nghiệp đầu tiên và phải mất hai thế kỷ tiếp theo để gánh chịu hậu quả. Họ không thể bỏ lỡ cuộc cách mạng lần này” ông Gill cho biết.