Ngân hàng Thế giới ‘bơm’ gần 670 triệu USD giúp Việt Nam
Tường Thụy
15/09/2026 5:05 PM (GMT+7)
Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt 3 dự án mới nhằm hỗ trợ Việt Nam tăng cường các hành lang thương mại kết nối các mặt hàng nông nghiệp và công nghiệp chế biến, chế tạo với thị trường, đồng thời củng cố ngành thủy sản ven biển.
Tại Hải Phòng, dự án “Phát triển Thành phố Hải Phòng thích ứng với Biến đổi Khí hậu” sẽ xây dựng một đoạn mới của đường Vành đai 3, qua đó rút ngắn thời gian di chuyển của xe tải giữa các đầu mối quan trọng.
Dự án cũng sẽ mở rộng năng lực xử lý nước thải và bảo vệ khu trung tâm lịch sử của thành phố trước nguy cơ ngập lụt, mang lại lợi ích cho hơn 311.000 người dân.
Hoạt động xây dựng dự kiến tạo việc làm cho khoảng 10.700 lao động phổ thông và 2.300 lao động chuyên môn, theo thông báo từ Ngân hàng Thế giới vào ngày 15/9/2026.
Các hành lang giao thông và dịch vụ đô thị tốt hơn giúp giảm chi phí kinh doanh. Đó chính là cách hạ tầng tạo động lực cho tăng trưởng và việc làm. Các dự án này sẽ giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời quản lý rủi ro khí hậu và sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững.
Tại Đồng bằng sông Cửu Long, dự án “Tăng cường Kết nối Vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng Biến đổi Khí hậu” sẽ nâng cấp 251 km đường quốc lộ trọng yếu theo các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn đường bộ.
Các hạng mục cải thiện sẽ bảo đảm kết nối ổn định quanh năm
cho 856.800 người sử dụng trực tiếp, đồng thời giúp nông dân đưa hàng hóa ra thị
trường trong điều kiện mưa lớn. Hoạt động xây dựng dự kiến tạo ra khoảng 10.900
việc làm mỗi năm, theo Ngân hàng Thế giới.
Tại các khu vực miền Bắc, miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long, dự án “Phát triển Thủy sản Bền vững” sẽ hiện đại hóa 9 cảng cá, đồng thời xây dựng mạng lưới hạ tầng và nâng cao năng lực nhằm thúc đẩy các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản bền vững, có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.
Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các dự án thích ứng với khí hậu. Ảnh minh họa: VOV
Ngân hàng Thế giới cho biết hơn 525.000 ngư dân, người nuôi trồng thủy sản và cư dân ven biển dự kiến sẽ được hưởng lợi nhờ thu nhập cao hơn, chất lượng thủy sản được cải thiện và tổn thất sau thu hoạch giảm xuống. Phụ nữ sẽ chiếm ít nhất một nửa số người thụ hưởng trực tiếp.
Ba dự án được tài trợ bằng các khoản vay có tổng trị giá 666,74 triệu USD từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD), thành viên thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới chuyên cung cấp vốn vay cho chính phủ các quốc gia có thu nhập trung bình.
Dự án “Phát triển Thành phố Hải Phòng thích ứng với Biến đổi Khí hậu có trị giá 260,1 triệu USD. Dự án “Tăng cường Kết nối Vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng Biến đổi Khí hậu” trị giá 251,12 triệu USD. Dự án “Phát triển Thủy sản Bền vững” có trị giá 155,52 triệu USD.
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