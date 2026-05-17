Ngân hàng Thế giới: Triển vọng tăng trưởng của Việt Nam vẫn vững chắc, song rủi ro trong ngắn hạn còn cao

WB dự báo kinh tế Việt Nam đx thể hiện sự chống chịu tốt trong bối cảnh nhiều bất ổn trên toàn cầu. Ảnh minh họa: M.H.

Kinh tế Việt Nam đã thể hiện sức chống chịu đáng kể trong bối cảnh toàn cầu nhiều bất ổn. Mặc dù các yếu tố bất lợi được dự báo sẽ làm chậm lại đà tăng trưởng, báo cáo Cập nhật Tình hình Kinh tế Việt Nam mới nhất của Ngân hàng Thế giới, công bố hôm nay, dự báo tăng trưởng sẽ hạ về mức 6,8% trong năm 2026.

Đây vẫn là một con số tích cực dù giảm so với mức đạt 8% trong năm 2025.

Theo báo cáo, đà tăng trưởng của Việt Nam được thúc đẩy bởi xuất khẩu và đầu tư mạnh mẽ, nền kinh tế trong nước có sức chống chịu tốt, cùng với chương trình cải cách toàn diện trong bối cảnh đợt tinh gọn và sắp xếp lại bộ máy hành chính lớn nhất kể từ thời kỳ Đổi Mới.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng dù triển vọng của Việt Nam vẫn vững chắc, rủi ro trong ngắn hạn còn ở mức cao.

Sản xuất và xuất khẩu sẽ tiếp tục là động lực chính của tăng trưởng, song khả năng giữ lại nhiều hơn giá trị gia tăng trong nước, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước, cũng như nâng cao năng suất lao động, sẽ là những yếu tố then chốt để duy trì đà phát triển trong trung hạn.

Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới phụ trách Việt Nam, Campuchia và Lào, nhận định: "Tăng trưởng toàn cầu chững lại đang tạo thêm áp lực cho môi trường bên ngoài của Việt Nam, trong khi biến động giá dầu làm gia tăng các rủi ro theo chiều hướng bất lợi".

Bà cũng nhắc tới những yếu tố gây sức ép khác như cú sốc khí hậu, sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, biến động nhân khẩu học và nhu cầu ngày càng lớn về cơ sở hạ tầng đang định hình lại nền tảng tăng trưởng dài hạn.

Trong bối cảnh đó, Giám đốc WB khu vực cho rằng, Việt Nam cần tiếp tục củng cố quản lý kinh tế vĩ mô, đồng thời đẩy nhanh tiến trình cải cách. Thách thức cốt lõi là triển khai, bảo đảm nguồn lực và duy trì chương trình cải cách đầy tham vọng đang được thực hiện, trong khi vẫn kiểm soát tốt các rủi ro bên ngoài và những điểm dễ tổn thương trong nước, đồng thời khơi mở toàn bộ tiềm năng của khu vực kinh tế tư nhân để tạo ra nhiều việc làm chất lượng hơn."

Báo cáo nhấn mạnh rằng chương trình cải cách của Việt Nam đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, việc chuyển hóa cải cách thành kết quả thực tế - bảo đảm các khoản đầu tư có hiệu quả, nguồn tài chính đầy đủ và tiến độ thực hiện cải cách bắt kịp với kỳ vọng - đòi hỏi nỗ lực bền bỉ, liên tục.

Nếu được thực hiện tốt, những nỗ lực này có thể giúp Việt Nam xây dựng vòng xoáy tích cực gồm niềm tin của nhà đầu tư, đầu tư tư nhân, tăng trưởng và sức chống chịu, đồng thời tạo bước tiến thực chất hướng tới mục tiêu trở thành nước thu nhập cao.