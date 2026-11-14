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Giám đốc sản xuất của Mercedes, Michael Schiebe, cho biết ban lãnh đạo công ty đã "cùng nhau quyết định tạm dừng mọi khoản đầu tư tiếp theo vào hoạt động sản xuất tại Đức".

Trong một bản ghi nhớ bị rò rỉ ra báo chí, giám đốc nhân sự của hãng sản xuất ô tô Đức Britta Seeger đã chỉ ra chi phí sản xuất ô tô ngày càng tăng.

"Do đó, giờ đây chúng ta buộc phải xem xét chi tiết những doanh nghiệp nào ở Đức mà chúng ta vẫn có thể duy trì hoạt động. Tất cả chúng ta đều muốn tránh việc đóng cửa nhà máy bằng mọi giá. Nhưng giờ đây, thật không may, chúng ta buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn lựa chọn này" - Seeger viết.

Hãng tin Reuters đưa tin ngành công nghiệp ô tô Đức đang trải qua một cuộc khủng hoảng lớn, dẫn đến cuộc tái cấu trúc lớn nhất từ trước đến nay tại Volkswagen và đang đe dọa hàng chục nghìn việc làm trong ngành công nghiệp quan trọng nhất của đất nước.

Tuần trước, Schaeffler, nhà sản xuất vòng bi và linh kiện chính xác cao cho ngành công nghiệp ô tô và cơ khí, đã thông báo sẽ cắt giảm 3.460 việc làm và đóng cửa 5 nhà máy ở châu Âu, trong đó có 4 nhà máy ở Đức. Công ty này cho rằng nguyên nhân là do nhu cầu yếu đối với xe sử dụng động cơ đốt trong.

Tình hình càng trở nên phức tạp hơn do sự mở rộng nhanh chóng của các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc vào thị trường châu Âu . Do đó, các nhà điều hành ngành công nghiệp ô tô châu Âu đang yêu cầu Brussels áp dụng các biện pháp bảo hộ, theo ghi nhận của ấn phẩm này.

Xin nhắc lại, trước đó BMW và Skoda đã giảm sản lượng sau khi nguồn cung linh kiện từ Ukraine bị gián đoạn .