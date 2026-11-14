Ngành công nghiệp ô tô Đức khủng hoảng nặng: Mercedes-Benz cân nhắc đóng cửa các nhà máy
V.N (Theo Reuters)
14/11/2026 2:59 PM (GMT+7)
Tập đoàn sản xuất ô tô Mercedes-Benz đang xem xét đóng cửa các nhà máy của mình tại Đức và đã tạm dừng các khoản đầu tư mới vào đó - theo Reuters.
Giám đốc sản xuất của Mercedes, Michael Schiebe, cho biết ban lãnh đạo công ty đã "cùng nhau quyết định tạm dừng mọi khoản đầu tư tiếp theo vào hoạt động sản xuất tại Đức".
Trong một bản ghi nhớ bị rò rỉ ra báo chí, giám đốc nhân sự của hãng sản xuất ô tô Đức Britta Seeger đã chỉ ra chi phí sản xuất ô tô ngày càng tăng.
"Do đó, giờ đây chúng ta buộc phải xem xét chi tiết những doanh nghiệp nào ở Đức mà chúng ta vẫn có thể duy trì hoạt động. Tất cả chúng ta đều muốn tránh việc đóng cửa nhà máy bằng mọi giá. Nhưng giờ đây, thật không may, chúng ta buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn lựa chọn này" - Seeger viết.
Hãng tin Reuters đưa tin ngành công nghiệp ô tô Đức đang trải qua một cuộc khủng hoảng lớn, dẫn đến cuộc tái cấu trúc lớn nhất từ trước đến nay tại Volkswagen và đang đe dọa hàng chục nghìn việc làm trong ngành công nghiệp quan trọng nhất của đất nước.
Tuần trước, Schaeffler, nhà sản xuất vòng bi và linh kiện chính xác cao cho ngành công nghiệp ô tô và cơ khí, đã thông báo sẽ cắt giảm 3.460 việc làm và đóng cửa 5 nhà máy ở châu Âu, trong đó có 4 nhà máy ở Đức. Công ty này cho rằng nguyên nhân là do nhu cầu yếu đối với xe sử dụng động cơ đốt trong.
Tình hình càng trở nên phức tạp hơn do sự mở rộng nhanh chóng của các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc vào thị trường châu Âu . Do đó, các nhà điều hành ngành công nghiệp ô tô châu Âu đang yêu cầu Brussels áp dụng các biện pháp bảo hộ, theo ghi nhận của ấn phẩm này.
Xin nhắc lại, trước đó BMW và Skoda đã giảm sản lượng sau khi nguồn cung linh kiện từ Ukraine bị gián đoạn .
Người tiêu dùng chán dùng AI mua sắm, Big Tech có nguy cơ “ném tiền qua cửa sổ”
Trong khi các tập đoàn công nghệ đẩy mạnh phát triển AI có khả năng tìm kiếm, lựa chọn và thanh toán sản phẩm thay người dùng, phần lớn người Mỹ vẫn muốn tự mình quyết định việc mua sắm, đặc biệt khi chọn quà tặng cho người thân, theo Fortune.
Ngành công nghiệp ô tô Đức khủng hoảng nặng: Mercedes-Benz cân nhắc đóng cửa các nhà máy
Tập đoàn sản xuất ô tô Mercedes-Benz đang xem xét đóng cửa các nhà máy của mình tại Đức và đã tạm dừng các khoản đầu tư mới vào đó - theo Reuters.
Tỉ phú Elon Musk bất ngờ thổi bùng lo sợ về nguy cơ "phá sản toàn cầu", Bitcoin đứng trước bước ngoặt lịch sử?
Tỉ phú Elon Musk vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ “phá sản toàn cầu”, đồng thời cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) và robot có thể trở thành chìa khóa giúp nền kinh tế thế giới thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ. Những nhận định này đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư tiền số, đặc biệt trong bối cảnh Bitcoin có thể chịu tác động lớn từ những biến động tài chính toàn cầu.
Apple vừa kiếm được lượng tiền mặt tự do gấp đôi Microsoft, Meta, Alphabet và Amazon cộng lại
Apple vừa ghi nhận năm tài chính có dòng tiền tự do lớn nhất lịch sử, đạt khoảng 136 tỷ USD, gần gấp đôi tổng dòng tiền tự do của Microsoft, Meta, Alphabet và Amazon cộng lại. Đáng chú ý, hãng sản xuất iPhone đạt thành tích này mà không cần đổ hàng trăm tỷ USD vào các trung tâm dữ liệu AI như những đối thủ công nghệ.
Tỷ phú Elon Musk cảnh báo lạnh gáy về nguy cơ AI tấn công tiền mã hóa, Bitcoin đối mặt áp lực mới
Elon Musk cảnh báo các cuộc tấn công nhằm vào thị trường tiền mã hóa trong tương lai có thể được thực hiện bởi những tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) siêu thông minh. Nhận định được đưa ra sau vụ tấn công trị giá 6,3 tỷ USD liên quan đến Binance, làm dấy lên lo ngại về an ninh thị trường và triển vọng giá Bitcoin.
Apple vượt qua Nvidia, trở thành công ty có giá trị nhất thế giới
Apple Inc. đã giành lại danh hiệu công ty có giá trị nhất thế giới vào thứ Sáu 30/10, vượt qua Nvidia Corp. khi các nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn của nhà sản xuất iPhone trong bối cảnh lo ngại về chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo.
Người tiêu dùng chán dùng AI mua sắm, Big Tech có nguy cơ “ném tiền qua cửa sổ”
Ngành công nghiệp ô tô Đức khủng hoảng nặng: Mercedes-Benz cân nhắc đóng cửa các nhà máy
Tỉ phú Elon Musk bất ngờ thổi bùng lo sợ về nguy cơ "phá sản toàn cầu", Bitcoin đứng trước bước ngoặt lịch sử?
Tỉ phú Elon Musk vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ “phá sản toàn cầu”, đồng thời cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) và robot có thể trở thành chìa khóa giúp nền kinh tế thế giới thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ. Những nhận định này đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư tiền số, đặc biệt trong bối cảnh Bitcoin có thể chịu tác động lớn từ những biến động tài chính toàn cầu.
Apple vừa kiếm được lượng tiền mặt tự do gấp đôi Microsoft, Meta, Alphabet và Amazon cộng lại
Apple vừa ghi nhận năm tài chính có dòng tiền tự do lớn nhất lịch sử, đạt khoảng 136 tỷ USD, gần gấp đôi tổng dòng tiền tự do của Microsoft, Meta, Alphabet và Amazon cộng lại. Đáng chú ý, hãng sản xuất iPhone đạt thành tích này mà không cần đổ hàng trăm tỷ USD vào các trung tâm dữ liệu AI như những đối thủ công nghệ.
Tỷ phú Elon Musk cảnh báo lạnh gáy về nguy cơ AI tấn công tiền mã hóa, Bitcoin đối mặt áp lực mới
Elon Musk cảnh báo các cuộc tấn công nhằm vào thị trường tiền mã hóa trong tương lai có thể được thực hiện bởi những tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) siêu thông minh. Nhận định được đưa ra sau vụ tấn công trị giá 6,3 tỷ USD liên quan đến Binance, làm dấy lên lo ngại về an ninh thị trường và triển vọng giá Bitcoin.