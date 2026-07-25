Ngành kinh doanh kỳ lạ: Thị trường thẻ bài hoạt hình lên tới hàng tỉ USD, Nhật Bản có động thái mới
V.N (theo Japan Times)
25/07/2026 9:29 PM (GMT+7)
Nhật Bản, quê hương của Pokemon, đang bắt đầu xem xét việc điều chỉnh thị trường thẻ bài giao dịch đang bùng nổ, khi giá trị của chúng tăng vọt lên hàng triệu đô la, tạo điều kiện cho việc làm giả và rửa tiền.
Một nhóm thuộc đảng cầm quyền Dân chủ Tự do được thành lập để điều tra vấn đề này cho biết trong một tuyên bố: “Thẻ sưu tầm không còn đơn thuần là sản phẩm tiêu dùng nữa. Sự mở rộng nhanh chóng của thị trường và giá trị tài sản ngày càng tăng của thẻ sưu tầm đã làm nảy sinh những vấn đề không thể bỏ qua.”
Việc sưu tầm và trao đổi thẻ bài, từng là thú vui chỉ giới hạn trong sân trường, giờ đây đã trở thành một thị trường toàn cầu sinh lợi. Nhu cầu mạnh mẽ đã đẩy giá lên đến mức một tấm thẻ duy nhất có thể trị giá hàng triệu đô la. Vào tháng Hai, một tấm thẻ Pokemon quý hiếm thuộc sở hữu của YouTuber Logan Paul đã được bán với giá khoảng 16 triệu đô la.
Thị trường nội địa đã tăng trưởng 90% lên 338 tỷ yên (2,1 tỷ đô la Mỹ) trong 4 năm tính đến năm 2025.
Đối với chính phủ Nhật Bản, việc thị trường thẻ bài ngày càng bị tài chính hóa là một vấn đề nan giải. Nhóm này được biết rằng giá trị của các thẻ bài phần lớn được quyết định bởi một công ty của Mỹ, bất chấp nguồn gốc Nhật Bản của các thương hiệu như Pokemon và Yu-Gi-Oh.
Ông Seiji Kihara, nghị sĩ đảng LDP chủ trì nhóm nghị sĩ mới, cho biết ông muốn các cuộc đàm phán tập trung vào việc hỗ trợ quyền sở hữu trí tuệ và nội dung có nguồn gốc từ Nhật Bản, đồng thời tránh kiểu quy định nghiêm ngặt đã cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử trong nước, dẫn đến việc ngành này chuyển sang Mỹ.
Nhóm này được giao nhiệm vụ xây dựng các khuyến nghị chính sách về “quy trình ban hành quy định phù hợp” và thúc đẩy ngành công nghiệp. Nhóm dự định sẽ lắng nghe ý kiến từ các nhà sản xuất và các bên tham gia khác trong ngành khi tiến hành các cuộc thảo luận sâu rộng hơn.
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