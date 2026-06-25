Ngành thực phẩm gan ngỗng trứ danh của Pháp gặp đối thủ sừng sỏ mới

Trong 10 năm qua ở Trung Quốc, gan ngỗng đã từ một món ăn cao cấp trở thành một sản phẩm phổ biến với giá cả phải chăng, thúc đẩy những người nông dân như ông Li trở nên tham vọng hơn nữa.

Công ty của ông, Changhao Biotechnology - một nhà sản xuất gan ngỗng cỡ trung - đã sản xuất 300 tấn vào năm ngoái và đang lên kế hoạch tăng mạnh lên 500 tấn trong năm nay. Ngược lại, nhà sản xuất trung bình của Pháp chỉ sản xuất khoảng 10 tấn mỗi năm.

Mặc dù gặp nhiều trở ngại trong xuất khẩu - đặc biệt là các quy định hải quan của Trung Quốc - ông Li đã bắt đầu thận trọng thâm nhập thị trường nước ngoài, xuất khẩu 6.000 hộp sang Dubai năm ngoái.

Sớm trở thành nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới

Sự gia tăng mạnh mẽ sản lượng của Trung Quốc, chi phí và giá cả rẻ hơn nhiều, cũng như nhu cầu ngày càng tăng trên toàn thế giới đối với sản phẩm này, đồng nghĩa với việc xuất khẩu sẽ tăng trưởng chỉ là vấn đề thời gian, theo nhận định của nông dân trong nước.

"Sản phẩm gan ngỗng của chúng ta cuối cùng sẽ xuất hiện trên nhiều bàn ăn ở nước ngoài. Điều đó là không thể tránh khỏi" - ông Li nói.

Tại Trung Quốc, cơm rang gan ngỗng rất phổ biến, cũng như việc chấm gan ngỗng sống vào lẩu. Các sản phẩm mới hơn như món tráng miệng gan ngỗng đông lạnh hình quả anh đào và hoa hồng, được nhúng trong rượu vang đỏ và sốt việt quất cũng rất được ưa chuộng.

Một lát pizza ở nhà hàng tại Trung Quốc có giá từ 30 đến 70 nhân dân tệ (4 đến 10 USD), rẻ hơn nhiều so với giá từ 15 đến 40 euro (17 đến 46 USD) ở nhà hàng tại Pháp.

Sự ưa chuộng gan ngỗng của người Trung Quốc mãnh liệt đến mức một số nhà phân tích và chuyên gia trong ngành dự đoán Trung Quốc sẽ sớm trở thành nhà sản xuất lớn nhất thế giới, có thể là vào năm tới hoặc thậm chí ngay trong năm nay.

Theo ước tính chưa từng được công bố trước đây từ năm nhà phân tích ngành công nghiệp có trụ sở tại Trung Quốc, sản lượng gan ngỗng của Trung Quốc có thể đã đạt tới 14.000 tấn vào năm ngoái.

Điều đó có nghĩa là sản lượng sẽ tăng khoảng 30% so với năm 2024 và cao hơn nhiều so với ước tính chỉ 2.000 tấn cách đây một thập kỷ. Pháp - nhà sản xuất hàng đầu thế giới - lại chứng kiến sản lượng giảm 3% xuống còn 15.044 tấn vào năm ngoái.

"Việc họ phát triển nhanh như vậy thật đáng lo ngại" - Fabien Chevalier, chủ tịch nhóm ngành công nghiệp gan ngỗng Pháp CIFOG, cho biết. "Chúng tôi không lường trước được sự phát triển này."

Cùng với Trung Quốc, Pháp chiếm hơn 80% sản lượng toàn cầu, trong khi Hungary và Bulgaria cũng đóng góp một lượng đáng kể.

Thỏa thuận xuất khẩu mới

Theo số liệu hải quan và ước tính của các nhà phân tích, chưa đến 5% sản lượng gia cầm của Trung Quốc được xuất khẩu vào năm ngoái. Các quy định nghiêm ngặt do hải quan Trung Quốc áp đặt, yêu cầu nông dân phải chứng minh rằng khoảng 300 loại hóa chất không có trong gia cầm sau khi tiêm phòng, khiến việc xuất khẩu trở nên khó khăn.

Nhưng các nhà sản xuất Trung Quốc rất muốn thử sức, vì họ biết rằng nếu vượt qua được nhiều rào cản pháp lý cần thiết, thì biên lợi nhuận hấp dẫn hơn nhiều đang chờ đợi họ ở nước ngoài.

Ông Min Wei, Tổng Giám đốc của Công ty Nông nghiệp và Chăn nuôi Cát Lâm Trịnh Phương, nhà sản xuất gan ngỗng lớn nhất Trung Quốc với sản lượng 1.500 tấn mỗi năm, đang chuẩn bị xuất khẩu sang Đông Nam Á và châu Âu trong năm nay.

Công ty Shandong Chunguan Food, một nhà sản xuất gan ngỗng lớn, đã thông báo với truyền thông nhà nước vào tháng 5 rằng họ vừa ký hợp đồng xuất khẩu sang Hàn Quốc và đang hợp tác với các công ty ở Nhật Bản, Nga và Đông Nam Á để vận chuyển hàng đến các thị trường này.

"Trung Quốc chắc chắn sẽ là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của Pháp ở một số thị trường nước ngoài, đặc biệt là các thị trường gan ngỗng đang phát triển như Đông Nam Á và Trung Đông" - ông Zhou Menghan, nhà phân tích ngành gia cầm tại Công ty Tư vấn Nông nghiệp Bắc Kinh Orient, cho biết.

Ông Chevalier của CIFOG cho biết một vài nhà sản xuất Trung Quốc đã bắt đầu xuất hiện tại các hội chợ thương mại quốc tế, và sản phẩm của họ có thể tìm được thị trường tiêu thụ ở Đông Nam Á.



Tuy nhiên, ông nói thêm rằng thị trường châu Âu được quản lý rất chặt chẽ và ông dự đoán người tiêu dùng sẽ tiếp tục sử dụng các sản phẩm có nhãn "foie gras du Sud-Ouest", đảm bảo rằng gà được nuôi ở vùng tây nam nước Pháp theo tiêu chuẩn chăn nuôi địa phương.



