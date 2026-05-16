Ngành tiền số vừa thắng lớn ở Mỹ, cuộc chơi nghìn tỷ USD trên thị trường Crypto có thể sắp đổi chiều
Phương Đăng (theo CNBC)
16/05/2026 3:17 PM (GMT+7)
Ngành công nghiệp tiền mã hóa vừa giành được một chiến thắng quan trọng sau khi Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ thông qua dự luật Clarity Act - bộ luật quy mô lớn đầu tiên nhằm thiết lập khung quản lý chính thức cho thị trường tiền số (Crypto), theo CNBC.
Ủy ban đã bỏ phiếu với tỷ lệ 15-9, chủ yếu theo ranh giới đảng phái. Hai Thượng nghị sĩ Dân chủ là Ruben Gallego (bang Arizona) và Angela Alsobrooks (bang Maryland) đã cùng toàn bộ các nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ dự luật.
Tuy nhiên, Clarity Act vẫn còn chặng đường dài trước khi trở thành luật chính thức. Dự luật còn phải vượt qua toàn bộ Thượng viện, Hạ viện và cuối cùng cần chữ ký của Tổng thống Donald Trump.
Ngành tiền số muốn có “luật chơi rõ ràng”
Clarity Act hiện là ưu tiên lập pháp hàng đầu của ngành công nghiệp tiền số Mỹ.
Các công ty tiền số cho rằng thị trường nhiều năm qua hoạt động trong “vùng xám pháp lý”, khiến doanh nghiệp và nhà đầu tư luôn đối mặt nguy cơ bị điều tra hoặc xử phạt do thiếu quy định rõ ràng.
Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Tim Scott cho rằng việc thông qua dự luật là cần thiết để tạo ra bộ tiêu chuẩn minh bạch cho ngành tiền số.
“Trong nhiều năm, thế giới tài sản số bị mắc kẹt trong vùng xám pháp lý. Các nhà phát triển, doanh nghiệp và nhà đầu tư phải đối mặt với sự bất định, trong khi chính phủ đáng ra phải xây dựng luật chơi rõ ràng”, ông nói.
Những “ông lớn” tiền số đứng sau dự luật
Dự luật được hậu thuẫn mạnh mẽ bởi nhiều công ty tiền số lớn như: Coinbase; Circle; Ripple.
Ngoài ra, quỹ đầu tư công nghệ Andreessen Horowitz cũng là một trong những bên ủng hộ mạnh mẽ nhất.
Nhà Trắng cũng tham gia thúc đẩy dự luật. Chính quyền Tổng thống Donald Trump thậm chí được cho là đã trực tiếp đứng ra hòa giải các tranh cãi giữa ngân hàng truyền thống và ngành tiền số.
Bản thân ông Trump và gia đình hiện cũng kiếm hàng tỷ USD từ các đồng meme coin và dự án tiền số World Liberty Financial.
Ngân hàng, công đoàn và lực lượng thực thi pháp luật phản đối
Dù được ngành tiền số ca ngợi, dự luật lại vấp phải phản đối mạnh từ ngân hàng, cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức công đoàn.
Ngành ngân hàng lo ngại luật mới sẽ cho phép các công ty tiền số trả lợi ích giống lãi suất cho người nắm giữ stablecoin, khiến dòng tiền rút khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống và làm suy giảm nguồn vốn cho vay.
Trong khi đó, các cơ quan thực thi pháp luật cảnh báo dự luật chưa đủ mạnh để ngăn chặn rửa tiền và giao dịch tài chính phi pháp qua tài sản số.
Liên đoàn lao động AFL-CIO cũng cảnh báo việc “hợp pháp hóa” tiền số có thể đe dọa sự ổn định tài chính và ảnh hưởng tới quỹ hưu trí, lương hưu của người lao động Mỹ.
Cuộc chiến chính trị quanh tiền số ngày càng nóng
Trong phiên họp, các nghị sĩ Dân chủ đã đề xuất nhiều sửa đổi nhằm siết chặt kiểm soát đối với tiền số, nhưng tất cả đều bị bác bỏ hoặc không được đưa vào bỏ phiếu.
Thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Warner mô tả hành trình thương lượng về tiền số trong thời gian qua giống như đang ở “địa ngục tiền số”.
“Tôi nghĩ hiện tại mình đang ở trạng thái địa ngục tiền số, nhưng hy vọng cuối cùng sẽ tới được thiên đường tiền số”, ông nói đùa.
Nếu Clarity Act tiếp tục vượt qua Thượng viện và Hạ viện, đây có thể trở thành cột mốc lịch sử đầu tiên đặt nền móng pháp lý toàn diện cho ngành công nghiệp tiền số tại Mỹ.
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Ngành tiền số vừa thắng lớn ở Mỹ, cuộc chơi nghìn tỷ USD trên thị trường Crypto có thể sắp đổi chiều
Ngành công nghiệp tiền mã hóa vừa giành được một chiến thắng quan trọng sau khi Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ thông qua dự luật Clarity Act - bộ luật quy mô lớn đầu tiên nhằm thiết lập khung quản lý chính thức cho thị trường tiền số (Crypto), theo CNBC.
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