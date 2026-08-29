Ngày nghỉ lễ 2/9 làm món chả cá Lã Vọng thơm nức gian bếp

Chả cá Lã Vọng là một trong những món ăn tiêu biểu của Hà Nội. Cá được tẩm ướp, nướng chín rồi tiếp tục đảo trên chảo nóng cùng hành và thì là. Khi thưởng thức, người ăn kết hợp chả cá với bún, lạc rang, rau thơm và mắm tôm pha chua ngọt.

Nguyên liệu cho 4-6 người

Phần chả cá

• 1 kg cá lăng phi lê

• Một củ riềng

• Một nhánh nghệ tươi

• Hai thìa canh mẻ ngấu

• Một thìa canh mắm tôm

• Hai thìa cà phê nước mắm

• Một thìa cà phê đường

• Một thìa canh mỡ lợn hoặc dầu ăn

• Hạt tiêu và một ít muối

Phần ăn kèm

• 800 g đến 1 kg bún tươi

• Hai bó thì là

• Một bó hành lá

• 100 g lạc rang

• Rau mùi, húng Láng hoặc rau thơm

• Chanh hoặc quất, ớt tươi

• Mắm tôm, đường và rượu trắng

Chọn và sơ chế cá

Cá lăng phù hợp với món ăn này nhờ thịt chắc, ít xương dăm và có độ béo vừa phải. Nếu không mua được cá lăng, có thể thay bằng cá vược hoặc cá quả, nhưng cần chọn cá tươi và lọc kỹ xương.

Cá phi lê được rửa nhanh, thấm thật khô rồi cắt thành miếng dày khoảng 2 cm. Không nên cắt quá nhỏ vì cá dễ vỡ trong lần chế biến thứ hai trên chảo.

Riềng rửa sạch, giã hoặc xay nhuyễn. Nghệ cạo vỏ, xay cùng mẻ rồi lọc lấy phần nước đặc. Nếu dùng nghệ bột, chỉ nên cho một lượng nhỏ để cá có màu vàng dịu, tránh làm món ăn bị đắng.

Ướp cá với riềng, mẻ và mắm tôm

Cho cá vào tô, thêm riềng, nước mẻ nghệ, một thìa canh mắm tôm, nước mắm, đường, một ít hạt tiêu và mỡ lợn đã làm ấm. Trộn nhẹ để gia vị phủ đều từng miếng cá.

Bọc kín tô rồi ướp trong ngăn mát tủ lạnh ít nhất một giờ. Nếu chuẩn bị từ trước, có thể ướp khoảng 3-4 giờ để cá đậm vị hơn. Không đảo cá nhiều lần vì phần thịt sau khi ngấm mẻ sẽ mềm và dễ gãy.

Trong thời gian chờ cá, nhặt hành và thì là, rửa sạch, để ráo rồi cắt thành đoạn dài khoảng 5 cm. Lạc rang chín, xát bỏ vỏ và đập dập vừa phải.

Làm chín cá qua hai lần lửa

Chả cá Lã Vọng ngon nhờ trải qua hai lần làm nóng. Ở lần đầu, cá được nướng để giữ nguyên miếng và tạo bề mặt vàng xém. Sau đó, cá tiếp tục được làm nóng trên chảo cùng hành, thì là.

Nếu sử dụng than hoa, xếp cá vào vỉ, phết một lớp dầu hoặc mỡ mỏng rồi nướng trên than hồng vừa. Thường xuyên trở mặt đến khi cá chín khoảng 80%, bề mặt vàng nhẹ.

Với nồi chiên không dầu, làm nóng nồi trước rồi xếp cá thành một lớp. Nướng ở 190 độ C khoảng 8-10 phút, lật nhẹ và nướng thêm 4-5 phút. Thời gian có thể thay đổi tùy độ dày của cá.

Khi chuẩn bị ăn, đặt chảo lên bếp, cho một ít mỡ hoặc dầu vào đun nóng. Xếp cá đã nướng vào chảo, áp nhanh hai mặt cho vàng. Tiếp đó cho hành lá và thì là vào, đảo nhẹ trong khoảng 1-2 phút. Không xào rau quá lâu vì hành, thì là sẽ mất màu và giảm mùi thơm.

Pha mắm tôm ăn kèm

Cho ba thìa canh mắm tôm vào bát, thêm đường, nước cốt chanh hoặc quất, vài lát ớt và một thìa cà phê rượu trắng. Đánh đều đến khi mắm tôm nổi bọt. Có thể rưới thêm một thìa dầu hoặc mỡ nóng để bát mắm thơm và dịu hơn.

Người không ăn được mắm tôm có thể pha nước mắm chua ngọt, tuy nhiên hương vị món ăn sẽ không đầy đủ như cách thưởng thức truyền thống.

Chả cá nên được giữ nóng trên chảo trong suốt bữa ăn. Khi thưởng thức, cho một ít bún vào bát, thêm cá, hành, thì là, rau thơm và lạc rang, sau đó rưới mắm tôm lên trên.

Miếng cá đạt yêu cầu phải giữ nguyên hình, bên ngoài vàng xém nhưng bên trong vẫn mềm, mọng và có vị ngọt tự nhiên. Mùi thơm của riềng, mẻ, nghệ và thì là hòa cùng vị bùi của lạc rang sẽ tạo nên một bữa ăn vừa đậm đà, vừa ấm cúng trong ngày nghỉ lễ.