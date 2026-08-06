Nghị sĩ Mỹ yêu cầu điều tra đồng memecoin mang hình ảnh Tổng thống Trump

"Cơ quan của quý vị chịu trách nhiệm thúc đẩy tính liêm chính, ổn định và công bằng trong thị trường tài chính của chúng ta, và phải điều tra thêm vấn đề này để đảm bảo các nhà đầu tư và thị trường của chúng ta được bảo vệ đầy đủ - bất kể những cá nhân liên quan là ai, hoặc có quyền lực đến mức nào" - các nhà lập pháp viết hôm thứ Hai 5/8.

Hiện tượng "rút vốn ồ ạt" trong tiền điện tử xảy ra khi, sau khi huy động vốn từ công chúng thông qua việc bán token, các nhà đầu tư đóng cửa dự án hoặc biến mất cùng với số token đã huy động. Việc rút vốn có thể diễn ra trong một khoảng thời gian, điều mà các Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ cáo buộc là theo mô hình của đồng tiền $TRUMP.

Đồng tiền này được ra mắt ngay trước lễ nhậm chức của ông Trump và đạt đỉnh điểm khoảng 9 tỷ USD vào ngày 19/1/2025, với việc Trump kiếm được 636 triệu USD từ đồng tiền này, theo tờ The New York Times. Hiện tại, giá trị của đồng tiền này chỉ còn dưới 400 triệu USD, giảm 97% , theo một báo cáo của Blumenthal.

Vào tháng 7, ông Trump đã bảo vệ quan điểm cá nhân về tiền điện tử của mình , nói với các phóng viên tại căn cứ không quân Joint Base Andrews ở Maryland rằng: "Tôi không can thiệp vào chuyện cá nhân. Chúng tôi có các quỹ quản lý tiền của tôi".

“Họ đầu tư tiền của tôi. Tôi không nói chuyện với họ. Tôi thậm chí còn không trò chuyện với họ” - ông tiếp tục.

Điều này xảy ra sau khi Trump tiết lộ trong bản kê khai tài chính của mình rằng ông đã thu về hơn 500 triệu USD từ công ty tiền điện tử World Liberty Financial, do ông đồng sáng lập với các con trai của mình.

Trước đây, SEC đã theo đuổi vụ kiện chống lại kỹ sư blockchain Eric Zhu vì một kế hoạch gian lận "rút tiền bất hợp pháp". Sau đó vào tháng Hai, SEC đã sửa đổi hướng dẫn của mình, làm rõ rằng tiền ảo meme không phải là chứng khoán, nghĩa là nó không được bảo vệ bởi luật chứng khoán liên bang, và chuyển sang xem xét từng trường hợp cụ thể.

Các thượng nghị sĩ lập luận rằng đây là một trường hợp cần được điều tra vì đồng xu meme Trump đã mất đi phần lớn giá trị.

“Trước sự sụt giảm mạnh giá trị của đồng tiền này - bất chấp những lời thổi phồng trực tiếp từ các tuyên bố công khai của chính Tổng thống - SEC phải điều tra xem liệu có âm mưu gian lận nào đang diễn ra hay không, và ngăn chặn việc tiếp tục bòn rút giá trị khổng lồ từ hàng trăm nghìn nhà đầu tư đã đặt niềm tin vào đồng tiền của Trump” - họ viết.