“Nghịch lý vàng - lạm phát”: Một hiểu lầm phổ biến khiến nhà đầu tư dễ mất tiền oan

Hiện tại, vàng thế giới sáng 5/5 đang giao dịch quanh mức 4.521 USD/ounce (tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái), trong khi thước đo lạm phát của Fed vừa được công bố ở mức 3,5%, theo CNBC.

Nguồn: Trading Economics

Dù nhìn bề ngoài giả thuyết "vàng chống lạm phát" vẫn đúng, nhưng thực tế vàng đã giảm khoảng 15% so với mức đỉnh mọi thời đại 5.405 USD vào tháng 1/2026 vì một đợt bán tháo xảy ra đúng lúc lạm phát đang tăng tốc. Đó chính là nghịch lý mà ít nhà đầu tư thấu hiểu.

Khi nào vàng và lạm phát thực sự đồng hành?

Thập niên 1970 là giai đoạn hình thành nên "huyền thoại" vàng chống lạm phát. Khi Mỹ rời bỏ chế độ bản vị vàng năm 1971, giá vàng ở mức 35 USD/ounce. Đến tháng 1/1980, nó đạt gần 850 USD – tăng hơn 2.300% trong khi CPI chỉ tăng khoảng gấp đôi.

Vàng không chỉ giữ giá mà còn vượt xa lạm phát. Tuy nhiên, điều này không xảy ra ngẫu nhiên. Bối cảnh lúc đó rất đặc thù: cấm vận dầu mỏ, thâm hụt ngân sách phình to, Fed mất uy tín và lãi suất thực âm sâu. Sai lầm thường thấy của nhà đầu tư là mang bài học của một thập kỷ đặc biệt này áp dụng thành quy luật chung cho mọi thời điểm.

Thực tế lịch sử cho thấy vàng từng giảm mạnh trong những năm 1980 dù lạm phát vẫn cao. Khi Chủ tịch Fed Paul Volcker đẩy lãi suất liên bang lên gần 20% vào tháng 6/1981, vàng đã giảm khoảng 65% từ đỉnh năm 1980 chỉ trong hai năm, theo Lịch sử Cục Dự trữ Liên bang.

Kịch bản tương tự lặp lại vào năm 2022: Fed tăng lãi suất nhanh nhất kể từ thập niên 80, khiến vàng giảm từ 2.000 USD xuống 1.600 USD ngay khi lạm phát chạm đỉnh 40 năm. Rõ ràng, giá cả tăng không đảm bảo vàng tăng nếu lãi suất thực đang đi lên.

Động lực thực sự đằng sau đà tăng giá 2022 - 2026

Ảnh minh họa: Getty Images.

Giai đoạn từ tháng 10/2022 đến tháng 1/2026, giá vàng đã tăng gấp 2,5 lần, dù lạm phát CPI thực tế đã hạ nhiệt từ mức trên 9% xuống còn khoảng 3%. Có ba lực đẩy chính không liên quan đến CPI:

Lãi suất thực (lãi suất danh nghĩa trừ lạm phát) mới là biến số quan trọng nhất. Khi lãi suất thực âm, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng bằng không. Tuy nhiên, chu kỳ 2022–2026 rất đặc biệt khi vàng vẫn tăng dù lợi suất trái phiếu TIPS dương (1,6% - 2,4%). Điều này cho thấy vàng đã chuyển mình thành công cụ phòng ngừa rủi ro hệ thống và uy tín tiền tệ hơn là một bảng theo dõi CPI đơn thuần.

Đợt điều chỉnh năm 2026 một lần nữa minh chứng cho nghịch lý này: Vàng giảm 15% khi chỉ số PCE tăng tốc lên 3,5%. Lý do rất logic: lạm phát cao đẩy kỳ vọng lãi suất lên, làm tăng lợi suất thực, khiến vàng trở nên kém hấp dẫn.

Nhìn chung, vàng là hàng rào bảo vệ chống lại sự mất giá tiền tệ và bất ổn hệ thống trong dài hạn, không phải là công cụ lướt sóng theo tin lạm phát hàng tháng.

Theo các chuyên gia, thay vì nhìn CPI, nhà đầu tư nên quan sát lãi suất thực và bảng cân đối kế toán của các ngân hàng trung ương – những người đã mua hơn 1.000 tấn vàng mỗi năm kể từ 2022 để chuẩn bị cho một cấu trúc tài chính toàn cầu mới.