Ngỡ ngàng hoa tím nở rộ tại đồi chè Đông Trường Sơn, Măng Đen
Thảo Nguyên
30/08/2026 7:00 AM (GMT+7)
Nằm ẩn mình giữa không gian bao la của đại ngàn Tây Nguyên, đồi chè Đông Trường Sơn tại Măng Đen khoác lên mình vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc nhưng đầy sức hút. Không quá thương mại hóa như nhiều điểm đến khác, nơi đây mang tới cho du khách một góc nhìn mới mẻ, thư thái và đong đầy hơi thở thiên nhiên.
Vị trí và bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ
Đồi chè Đông Trường Sơn nằm trên tuyến đường Trường Sơn Đông, thuộc địa phận xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum (cũ) sau sáp nhập thuộc xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là vùng đất tiếp giáp giữa Kon Tum và Quảng Ngãi, ôm trọn khí hậu đặc trưng của đại ngàn với không khí quanh năm trong lành, mát mẻ và dịu nhẹ.
Khác với những ngọn đồi chè được cắt tỉa phẳng tắp phẳng lì, đồi chè Đông Trường Sơn trải dài theo các triền đồi dốc thoai thoải tự nhiên. Xung quanh là những cánh rừng nguyên sinh xanh mút tầm mắt, tạo nên một sự kết hợp cảnh quan độc đáo: vừa mang nét trật tự, chỉn chu của bàn tay lao động, vừa có sự khoáng đạt, tự do của đại ngàn.
Khu vực đồi chè được quản lý và canh tác bởi Hợp tác xã Chè sạch Đông Trường Sơn cùng bà con đồng bào dân tộc thiểu số (chủ yếu là người Mơ Nâm, Xơ Đăng). Chính nét văn hóa bản địa cùng mô hình nông nghiệp xanh đã tạo nên những giá trị khác biệt cho điểm đến này.
Khoảnh khắc đáng giá nhất tại đồi chè là lúc 6h00 - 8h30 sáng. Khi những dải mây ngàn bồng bềnh và lớp sương mù còn ấp ôm lấy các luống chè, nắng sớm bắt đầu xuyên qua rặng cây, chiếu vào từng búp chè non còn đọng sương mai. Cảnh tượng huyền ảo này luôn là "mỏ vàng" cho những ai yêu thích nhiếp ảnh.
Du khách ghé thăm không chỉ để thưởng ngoạn cảnh đẹp mà còn có cơ hội trải nghiệm không khí lao động thực tế. Bạn có thể đeo gùi, tự tay hái những búp chè tươi xanh và trò chuyện cùng bà con địa phương để hiểu thêm về quy trình trồng, chăm sóc và chế biến chè sạch theo phương pháp truyền thống.
Hành trình di chuyển tới đồi chè dọc theo tuyến đường Trường Sơn Đông cũng mang lại cảm xúc ấn tượng. Con đường uốn lượn ven rừng nguyên sinh giúp bạn tha hồ ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên thay đổi theo mùa.
Kinh nghiệm khám phá trọn vẹn
Để có một chuyến đi trải nghiệm đồi chè Đông Trường Sơn Măng Đen trọn vẹn nhất, bạn nên bỏ túi một vài lưu ý nhỏ:
Thời điểm trong ngày: Bạn nên ưu tiên ghé thăm vào hai khung giờ "vàng": sáng sớm (6h00 - 8h30) để săn mây, đón bình minh hoặc chiều muộn (15h30 - 17h00) để săn khoảnh khắc hoàng hôn ngả vàng rực rỡ trên các triền đồi.
Thời gian trong năm: Giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 10 là thời điểm tiết trời Măng Đen trong lành, mát mẻ, ít mưa dầm, vô cùng thuận lợi cho các hoạt động di chuyển và tham quan ngoài trời.
Trang phục và bảo vệ cảnh quan: Thời tiết vùng cao Măng Đen thường se lạnh vào sáng sớm và chiều tối, do đó bạn nên mang theo áo khoác mỏng hoặc khăn quàng. Bên cạnh đó, vì đây là vùng sản xuất nông nghiệp của bà con, hãy luôn chú ý giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác và không giẫm đạp lên các luống chè.
Gạt đi những xô bồ của nhịp sống hiện đại, chuyến ghé thăm đồi chè Đông Trường Sơn sẽ mang lại cho bạn những phút giây lắng đọng, hòa mình trọn vẹn vào bình yên của mây trời và cỏ cây Tây Nguyên. Nếu có dịp ghé thăm Măng Đen, bạn hãy dành một buổi sáng để chậm rãi thưởng thức không gian nơi đây.
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