Ngôi trường 390 tỷ đồng ở Mẫu Sơn chính thức đi vào hoạt động dịp khai giảng 2026-2027
Hoàng Tính
05/09/2026 10:29 AM (GMT+7)
Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Mẫu Sơn do Công an tỉnh Lạng Sơn làm chủ đầu tư đã chính thức hoàn thành sau gần một năm thi công. Mang cơ sở vật chất hiện đại đến cho 1.260 học sinh vùng dân tộc thiểu số, ngôi trường hứa hẹn trở thành điểm tựa vững chắc giúp con em biên giới yên tâm bám lớp, kiến tạo tương lai.
Tham dự lễ khai giảng và cắt băng khánh thành nhà trường có ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo; ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Về phía tỉnh Lạng Sơn có ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh, UBND xã Mẫu Sơn, cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh nhà trường.
Công an tỉnh Lạng Sơn là chủ đầu tư Nhà trường, với tổng mức đầu tư hơn 390 tỷ đồng, quy mô 36 lớp học; công trình được khởi công xây dựng từ tháng 11/2025 trên diện tích 6,9 ha. Nhà trường hiện có 1.260 học sinh; hơn 130 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
Cơ sở vật chất gồm các khối phòng học kiên cố, khu ký túc xá đảm bảo chỗ ở nội trú cho hơn 700 học sinh ở xa, cùng các hạng mục phụ trợ như nhà ăn, nhà thi đấu và khu thể thao.
Trường được xây dựng nhằm tạo môi trường học tập, ăn ở và chăm sóc tập trung ổn định, giúp con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới yên tâm bám lớp.
Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Mẫu Sơn là một trong 4 trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới của tỉnh Lạng Sơn được khánh thành, đưa vào sử dụng dịp khai giảng năm học mới 2026-2027, cùng với các trường tại các xã Kiên Mộc, Khuất Xá và Quốc Khánh.
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