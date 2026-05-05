HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV kỳ họp thứ 2 vừa thông qua Nghị quyết 06/2026/NQ-HĐND ngày 28/4/2026 về chính sách hỗ trợ mua sắm thiết bị giám sát hành trình (VMS) cho tàu cá trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030. Đây là bước đi quyết liệt nhằm tăng cường quản lý hoạt động thủy sản và gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU.

Theo Nghị quyết của tỉnh, các chủ tàu cá đăng ký tại Quảng Ninh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, khi lắp đặt thiết bị giám sát hành trình sẽ được hỗ trợ một lần với mức 70% chi phí. Hạn mức hỗ trợ tối đa không quá 15 triệu đồng/thiết bị.

Chính sách này tập trung vào các đối tượng là tàu cá thuộc diện bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 và đang đủ điều kiện hoạt động theo quy định.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu thiết bị lắp đặt phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt theo quy định tại Phụ lục VII, Nghị định số 41/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 8/5/2026 đến hết ngày 31/12/2030, tạo điều kiện tối đa cho bà con ngư dân sắp xếp lộ trình lắp đặt.

Theo tờ trình số 1140/TTr-UBND, tổng hạn ngạch tàu cá mà Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao cho tỉnh Quảng Ninh là 4.497 tàu, trong đó vùng ven bờ là 3.577 tàu; vùng lộng là 642 tàu; vùng khơi 278 tàu. Trong khi đó, tính đến hết ngày 31/12/2025, toàn tỉnh có 4.108 tàu cá hoạt động, trong đó 3.371 tàu hoạt động ven bờ, 462 tàu hoạt động ở vùng lộng và 275 tàu hoạt động ở vùng khơi.

Ngư dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện việc gửi vị trí khi tàu bị sự cố mất kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Ảnh: QMG

Số lượng tàu cá hiện nay tại các vùng biển đang mất cân đối, tập trung chủ yếu tại vùng bờ (chiếm 82,06%), trực tiếp gây áp lực đến nguồn lợi thuỷ sản và môi trường sinh thái.

Ngoài ra, sản lượng khai thác những năm gần đây liên tục duy trì ở mức cao, vượt quá mức khuyến cáo 52.000 tấn/năm. Con số này đã tiệm cận đến trữ lượng toàn vùng biển, nguy cơ cạn kiệt nguồn lợi hải sản, ảnh hưởng lớn đến sinh kế lâu dài bền vững đối với phát triển ngành thủy sản.

Số lượng tàu cá hoạt động ven bờ lớn, cần giảm số tàu để phù hợp với trữ lượng hải sản vùng bờ là 15.000 tấn.

Hiện nay, nhiều chủ tàu có nhu cầu giải bản tàu cá để chấm dứt hoạt động khai thác, chuyển hướng sang sinh kế khác ổn định hơn. Tuy nhiên, chi phí giải bản, phá dỡ tàu và thiếu nguồn lực tài chính là rào cản lớn khiến ngư dân chưa thể tự thực hiện nếu không có chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Hiện, có 275 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Tuy nhiên trong quá trình triển khai phát sinh nhiều khó khăn đối với ngư dân.

Từ cơ sở hiện trạng tàu cá, các vấn đề tồn tại trong quản lý tàu cá, đặt ra yêu cầu cần thiết ban hành chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu; lắp đặt, nâng cấp, thay thế, duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2026- 2030.

Cũng theo tờ trình, việc xây dựng chính sách nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương và tỉnh về chống khai thác IUU, cơ cấu lại ngành thủy sản và phát triển kinh tế biển bền vững. Đồng thời, xóa bỏ, cắt giảm các tàu cá hành nghề xâm hại nguồn lợi thủy sản tại vùng bờ và vùng lộng.

Bên cạnh đó, hỗ trợ chủ tàu và thuyền viên chuyển đổi nghề, ổn định sinh kể, chuyển dịch sang các ngành nghề khác; hỗ trợ tàu cá thuộc diện phải lắp đặt và duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình, đảm bảo giám sát 24/24, phục vụ chống khai thác IUU, góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC.