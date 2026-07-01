Người dùng Việt có thể quét giá, so sánh thông số mua sắm chỉ trên 1 giao diện

Bước đi công nghệ này được thiết kế nhằm mục đích thay đổi phương thức tra cứu thông tin hàng hóa truyền thống của người tiêu dùng trong mua sắm.

Thay vì việc người sử dụng phải chủ động cuộn màn hình liên tục để gom góp dữ liệu hoặc đối mặt với tình trạng mệt mỏi khi phải chuyển đổi qua lại giữa hàng chục tab trình duyệt độc lập, giải pháp mới hướng đến việc thu hẹp toàn bộ lộ trình mua sắm vào trong một cửa sổ giao diện hội thoại duy nhất.



Theo các thông tin vận hành kỹ thuật được công bố hôm nay 1/7, cơ chế hoạt động của hệ sinh thái dựa trên việc tiếp nhận và xử lý các câu mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên của người dùng giống như một cuộc trò chuyện thông thường.

Sau khi phân tích câu lệnh, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tự động bóc tách thông tin và trả về các kết quả được định dạng trực quan phù hợp với từng ngữ cảnh thực tế.

Toàn bộ các dữ liệu mua sắm quan trọng như mức giá cụ thể, các bài đánh giá tổng hợp từ những người mua trước, thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm cũng như trạng thái còn hàng hay hết hàng tại các địa chỉ phân phối đều được sắp xếp và phân loại tự động.

Tính năng trợ lý AI mới hỗ trợ tổng hợp thông tin, lập bảng đối chiếu các thông số sản phẩm và hiển thị giá cả để giúp mua sắm thuận tiện và hiệu quả. Ảnh minh họa do AI tạo.

Sự chi tiết của công cụ này được thể hiện rõ qua cách hệ thống xử lý các nhu cầu tìm kiếm cụ thể hoặc các bài toán mua sắm phức tạp trong đời sống thường nhật.

Đối với trường hợp người tiêu dùng cần tìm nguồn cảm hứng trực quan bằng hình ảnh, ví dụ như đưa ra câu lệnh tìm kiếm một món quà sinh nhật tặng mẹ với các tiêu chí cụ thể như thích tập yoga, thích chăm sóc da và nằm trong giới hạn ngân sách tầm 3 triệu đồng, ứng dụng sẽ lập tức hiển thị các danh mục sản phẩm có thể đặt mua ngay dưới dạng một thanh trượt tiện lợi.

Trong trường hợp, nếu người mua sắm đang phân vân giữa nhiều phương án khác nhau cho một chuyến du lịch ngắn ngày, hệ thống sẽ tự động tổng hợp thông tin để thiết lập một bảng so sánh trực diện.

Bảng đối chiếu này hiển thị rõ ràng các thông số đặc trưng mang tính kỹ thuật của sản phẩm, chẳng hạn như kích thước chi tiết, trọng lượng tịnh hoặc cấu trúc chất liệu nhựa chống bể của từng dòng vali kéo, giúp người dùng có cơ sở dữ liệu rõ ràng để đưa ra quyết định phù hợp.

Nền tảng cốt lõi giúp vận hành các tính năng mua sắm mới này dựa trên sự kết hợp đồng bộ giữa năng lực xử lý của mô hình ngôn ngữ lớn và hệ sinh thái dữ liệu Shopping Graph của Google. Đây là một kho lưu trữ dữ liệu thương mại có quy mô khổng lồ với hơn 50 tỷ danh sách sản phẩm khác nhau.

Để đảm bảo tính thời gian thực và độ cập nhật của các thông tin về giá cả hay tình trạng tồn kho, hệ thống này thực hiện quét và cập nhật mới khoảng 2 tỷ sản phẩm sau mỗi giờ.

Theo Google, việc tối ưu hóa khả năng cá nhân hóa câu trả lời và định dạng thông tin theo từng câu hỏi chuyên biệt này được kỳ vọng sẽ giúp công chúng tối ưu hóa được thời gian tra cứu, đồng thời tinh gọn hóa các bước trung gian từ lúc hình thành ý tưởng cho đến khi duyệt chọn sản phẩm cuối cùng trên môi trường số.