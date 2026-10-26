Người mua còn dè dặt, làm sao hút khách dịp cuối năm?
Hồng Minh
26/10/2026 2:05 PM (GMT+7)
Mùa mua sắm cuối năm đang đến gần khi niềm tin tiêu dùng trực tuyến cải thiện. Tuy nhiên, người mua đang ngày càng cân nhắc kỹ hơn về chất lượng và giá cả. Sự thay đổi ấy đặt người bán trước yêu cầu hiểu rõ khách hàng muốn nhận được gì từ khoản tiền bỏ ra.
Mua sắm cân nhắc nhiều hơn
Thị trường tiêu dùng bước vào những tháng cuối năm với cả tín hiệu phục hồi lẫn sức ép giá cả. Theo Cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đạt 5.925,7 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng còn 7,8%, nhỉnh hơn mức 7,2% cùng kỳ năm trước.
Sức mua trực tiếp tục tăng, nhưng khoảng cách với tốc độ tăng doanh thu cho thấy cần thận trọng khi đánh giá mức độ sôi động của thị trường. Một cửa hàng thu về nhiều tiền hơn chưa có nghĩa khách hàng mua nhiều hàng hơn.
S&I Ratings nhận định tiêu dùng nội địa phục hồi chưa tương xứng với sản xuất và xuất khẩu. Đơn vị này cũng lưu ý chi phí giao thông tháng 9 tăng 11,67% so với cùng kỳ dưới tác động của giá năng lượng quốc tế. Áp lực chi phí có thể truyền tới giá hàng hóa, khiến việc cân đối ngân sách mua sắm của các gia đình khó khăn hơn.
Ở chiều tích cực, Cục Thống kê ghi nhận thu nhập bình quân của người lao động 9 tháng đạt 9,1 triệu đồng mỗi tháng, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Thu nhập cải thiện tạo thêm điều kiện chi tiêu, song đây là mức bình quân. Khả năng mua sắm của từng gia đình vẫn tùy thuộc thu nhập cụ thể và các khoản chi phải trang trải.
Trên kênh trực tuyến, YouNet ECI cho biết tăng trưởng giá trị giao dịch trong 4 quý, từ quý IV/2025 đến quý III/2026 được dẫn dắt bởi yếu tố giá, trong khi sản lượng bán gần như đi ngang. Giá bán bình quân còn chịu ảnh hưởng của cơ cấu sản phẩm được mua.
Khảo sát YouNet ECI cho thấy chỉ số niềm tin người tiêu dùng trực tuyến tăng từ 122 lên 141 điểm trong quý III. Tỷ lệ cân nhắc chất lượng tăng từ 53% lên 74%; giá được 67% người tham gia lựa chọn.
Những con số này cho thấy có sự thay đổi trong cách khách hàng đánh giá một món hàng. Giá hấp dẫn cần đi cùng chất lượng phù hợp và công dụng rõ ràng. Với người bán, việc giải thích sản phẩm đáp ứng nhu cầu nào, thông tin có đáng tin hay không sẽ ảnh hưởng tới khả năng thuyết phục khách hàng xuống tiền.
Cũng theo khảo sát, mức độ quan trọng của giảm giá và khuyến mãi giảm 7 điểm phần trăm so với quý trước. Kết quả phản ánh nhóm người mua trực tuyến được khảo sát, cho thấy khách hàng đặt thêm yêu cầu đối với lời chào mời mua sắm.
Cuối năm kỳ vọng tăng nhưng sẽ phân hóa
Trước các đợt khuyến mại các ngày 11.11, Black Friday, 12.12 và Giáng sinh sắp tới, YouNet ECI dự báo sức mua thương mại điện tử mùa cuối năm tăng trên 20% so với cùng kỳ.
YouNet ECI ghi nhận nhóm hàng tiêu dùng nhanh đạt 29,4 nghìn tỷ đồng giá trị giao dịch quý III, tăng 36% so với cùng kỳ, có đóng góp từ cả giá và sản lượng. Nhu cầu mua lặp lại tạo điều kiện duy trì doanh thu.
Trong khi đó, thời trang, phụ kiện và làm đẹp vẫn tăng giá trị giao dịch nhưng đơn hàng có dấu hiệu chững lại khi giá bán tăng. Mùa cao điểm khó tạo kết quả giống nhau cho mọi ngành hàng. Doanh nghiệp cần xem khách sẵn sàng mua thêm sản phẩm nào trước khi tăng dự trữ.
Triển vọng cuối năm còn chịu ảnh hưởng từ mặt bằng giá. Theo báo cáo UOB, ngân hàng dự báo lạm phát toàn phần quý IV quanh 5%, đưa bình quân năm lên khoảng 4,7%. Áp lực năng lượng tiếp tục hiện hữu, khiến dư địa dành cho những khoản mua sắm ngoài nhu cầu thường xuyên có thể bị thu hẹp ở một bộ phận người tiêu dùng.
Ở chiều hỗ trợ, UOB kỳ vọng đầu tư công, xuất khẩu và vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng. Những động lực này có thể tạo điều kiện cải thiện việc làm, thu nhập. Tuy nhiên, tác động tới khả năng chi tiêu cần thời gian và khác nhau giữa các nhóm lao động. Vì thế, doanh nghiệp cần thận trọng với giả định khách hàng sẽ đồng loạt tăng mua khi kinh tế tăng trưởng cao.
Trong bối cảnh ấy, hiệu quả của chương trình bán hàng cần được nhìn từ lợi ích thực tế dành cho khách. Một sản phẩm giảm giá sâu nhưng thông tin thiếu rõ ràng sẽ khó tạo niềm tin lâu dài. Ngược lại, mức giá phù hợp, chất lượng ổn định và điều kiện mua hàng minh bạch có thể giúp người bán giữ được khách sau đợt khuyến mãi.
Mùa mua sắm cuối năm vì vậy đặt ra yêu cầu cụ thể hơn cho thị trường. Doanh nghiệp cần làm rõ vì sao sản phẩm xứng đáng với số tiền khách bỏ ra, đồng thời tính toán khuyến mãi trên nhu cầu thực của từng ngành hàng. Khi người tiêu dùng lựa chọn kỹ hơn, khả năng bán hàng sẽ phụ thuộc nhiều vào việc đáp ứng đúng những kỳ vọng ấy.
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