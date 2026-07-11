Người Mỹ phải thắt lưng buộc bụng vì lạm phát, PepsiCo lao đao vì nước ngọt, đồ ăn vặt ế khách

Ảnh minh họa: The Wall Street Journal

Dù tập đoàn thực phẩm - đồ uống này vượt kỳ vọng của Phố Wall về cả doanh thu lẫn lợi nhuận, hoạt động kinh doanh tại thị trường Bắc Mỹ vẫn trở thành "điểm trừ" lớn trong quý.

Đáng chú ý, ngay cả khi PepsiCo giảm giá khoảng 15% đối với nhiều thương hiệu snack nổi tiếng như Lay's, Doritos, Cheetos và Tostitos từ tháng 2, người tiêu dùng Mỹ vẫn không tăng mua tích trữ như kỳ vọng.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Ramon Laguarta cho biết kết quả kinh doanh bị ảnh hưởng bởi người tiêu dùng Mỹ ngày càng phải thắt chặt hầu bao trước áp lực lạm phát.

"Kết quả quý này bị kìm hãm khi nhu cầu đối với ngành thực phẩm và đồ uống tại Mỹ chững lại do ngân sách của người tiêu dùng bị thu hẹp bởi áp lực lạm phát gia tăng", ông nói.

Sau báo cáo tài chính, cổ phiếu PepsiCo giảm khoảng 3% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm.

Người tiêu dùng chuyển sang lựa chọn tiết kiệm và lành mạnh hơn

Một trong số ít điểm sáng của PepsiCo trong quý là các sản phẩm đóng gói nhiều khẩu phần nhỏ, vốn giúp người tiêu dùng dễ kiểm soát chi tiêu hơn. Doanh số và doanh thu của nhóm sản phẩm này đều tăng.

Bên cạnh đó, các dòng thực phẩm được đánh giá là lành mạnh hơn như Simply, SunChips, Siete hay Quaker Rice Cakes cũng ghi nhận kết quả tích cực.

Ở mảng đồ uống, các sản phẩm không đường như Pepsi Zero Sugar và Mountain Dew Zero Sugar tiếp tục duy trì sức tăng trưởng tốt.



Thị trường quốc tế tiếp tục cứu tăng trưởng

Trái ngược với Bắc Mỹ, hoạt động kinh doanh toàn cầu của PepsiCo vẫn khá khả quan.

Sản lượng tiêu thụ của mảng thực phẩm toàn cầu tăng 3%, còn đồ uống tăng 2%. Tổng sản lượng hữu cơ trên toàn cầu ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2022.

Ban lãnh đạo PepsiCo vẫn giữ nguyên dự báo cả năm 2026 và kỳ vọng sức mua của người tiêu dùng sẽ dần cải thiện trong nửa cuối năm.

Theo đó, doanh thu hữu cơ được dự báo tăng từ 2% đến 4%, còn lợi nhuận cốt lõi trên mỗi cổ phiếu (đã loại trừ biến động tỷ giá) dự kiến tăng 4-6%.

Giám đốc tài chính Steve Schmitt cho biết công ty lạc quan về triển vọng kinh doanh quốc tế và tin rằng đà tăng trưởng này sẽ tiếp tục được duy trì.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận thị trường Bắc Mỹ yếu hơn dự báo ban đầu và quá trình phục hồi trong phần còn lại của năm sẽ diễn ra chậm hơn kỳ vọng.

"Chúng tôi được khích lệ bởi quỹ đạo tăng trưởng của hoạt động kinh doanh quốc tế và kỳ vọng kết quả khả quan sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, thị trường Bắc Mỹ suy yếu hơn dự kiến trong quý II và hiện chúng tôi cho rằng xu hướng cải thiện tại khu vực này sẽ diễn ra từ từ trong những tháng còn lại của năm", ông Schmitt nói.

Vẫn vượt dự báo của Phố Wall

Trong quý II tài khóa, PepsiCo ghi nhận lợi nhuận điều chỉnh đạt 2,20 USD/cổ phiếu, cao hơn mức dự báo 2,19 USD/cổ phiếu của các nhà phân tích.

Doanh thu đạt 24,2 tỷ USD, vượt mức kỳ vọng 23,9 tỷ USD, chủ yếu nhờ tăng trưởng mạnh tại các thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, mảng kinh doanh đồ ăn nhẹ tại Bắc Mỹ lại suy yếu đáng kể. Doanh thu và mức tăng giá bán của các thương hiệu snack trong khu vực đều giảm 2%, trong khi sản lượng tiêu thụ gần như không tăng.