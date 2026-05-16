Người ngồi giữa Tim Cook và Elon Musk tại quốc yến của Chủ tịch Tập Cận Bình - nữ doanh nhân giàu nhất Trung Quốc

Bà Chu Quần Phi ngồi giữa Elon Musk và Tim Cook trong quốc yến của Chủ tịch Tập Cận Bình chào đón Tổng thống Trump hôm 14/5.

Ngoài bà Chu, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc cũng tham dự quốc yến cùng các quan chức và giám đốc điều hành Mỹ. Danh sách này bao gồm Chủ tịch Hisense Jia Shaoqian, Chủ tịch Wanxiang Group Lu Weiding, Chủ tịch Fuyao Glass Cao Hui, Chủ tịch Air China Liu Tiexiang, Chủ tịch Comac He Dongfeng, Chủ tịch Lenovo Yang Yuanqing, nhà sáng lập Xiaomi Lei Jun, Chủ tịch Haier Zhou Yunjie và Tổng giám đốc ByteDance Liang Rubo.

Chu Quần Phi sinh năm 1970 trong một gia đình nghèo có 3 anh chị em tại một ngôi làng ở tỉnh Hồ Nam. Mẹ cô mất sớm, bố là thợ thủ công, mặc dù học giỏi nhưng Chu Quần Phi nghỉ học năm 15 tuổi và chuyển đến Thâm Quyến làm công nhân một nhà máy linh kiện đồng hồ.

Tại Thâm Quyến, cô cố tình chọn làm việc cho các công ty gần Đại học Thâm Quyến để có thể theo học các khóa học bán thời gian tại trường. Cô đã học nhiều môn và vượt qua các kỳ thi để được cấp chứng chỉ kế toán , vận hành máy tính, xử lý hải quan, và thậm chí còn có bằng lái xe thương mại.

Năm 1993, khi mới 23 tuổi, bà cùng một số người thân mở một cơ sở nhỏ trong khu dân cư ở quận Bảo An, chuyên in lụa trên mặt kính đồng hồ đeo tay.

Công ty thu hút khách hàng bằng cách hứa hẹn cung cấp các thấu kính đồng hồ chất lượng cao hơn. Tại đây, Chu đã áp dụng cách tiếp cận thực tế và tham gia vào tất cả các khía cạnh của công ty, bao gồm sửa chữa và tạo ra các thiết kế cải tiến cho máy móc nhà máy.

Năm 2001, cô đã có bước đột phá lớn khi công ty của cô giành được một hợp đồng béo bở để sản xuất màn hình điện thoại di động cho tập đoàn điện tử khổng lồ TCL của Trung Quốc



Chu Quần Phi từng làm nhiều công việc tay chân trước khi khởi nghiệp. Ảnh: SCMP.



Khoảng một thập kỷ sau, Lens Technology chính thức được thành lập, sản xuất màn hình cảm ứng.

Năm 2004, Motorola - khi đó là một trong những “gã khổng lồ” của ngành điện thoại di động, đã hỏi Chu liệu công ty của bà có thể sản xuất được loại kính không bị vỡ khi rơi từ độ cao một mét hay không.

Vào thời điểm đó, chưa có nhà sản xuất kính nào trên thế giới làm được điều này.

Chu Quần Phi và đội ngũ của bà đã nghiên cứu ngày đêm suốt nhiều tháng để tạo ra đột phá trong công nghệ này.

Bước ngoặt đến khi Lens hợp tác với Apple. Năm 2007, công ty trở thành nhà cung cấp kính bảo vệ màn hình cho Apple đúng thời điểm iPhone chuẩn bị làm thay đổi ngành công nghiệp điện thoại thông minh.

Khi doanh số iPhone bùng nổ trên toàn cầu, Apple trở thành khách hàng lớn nhất của Lens, từng đóng góp hơn một nửa doanh thu hằng năm của công ty vào đầu thập niên 2010. Lens được mệnh danh là "vua chuỗi cung ứng của Apple".

Hiện nay, Lens Technology chủ yếu cung cấp màn hình cảm ứng cho các nhà sản xuất điện tử hàng đầu như Apple, Samsung và Huawei, trong đó gần 75% doanh thu từ Apple và Samsung.

Apple Watch sử dụng màn hình kính và tinh thể sapphire của công ty. Tính đến năm 2017, công ty có khoảng 90.000 nhân viên, dự kiến sản xuất hơn một tỷ màn hình kính và có 32 nhà máy khác nhau.

Lens Technology niêm yết trên sàn ChiNext của Thâm Quyến vào tháng 3/2015, đưa Chu Quần Phi trở thành một trong những nữ doanh nhân tự thân giàu nhất Trung Quốc, với giá trị tài sản ròng của bà đạt 10 tỷ USD. Năm 2018, bà được mệnh danh là người phụ nữ tự thân giàu nhất thế giới, với giá trị tài sản ròng là 10 tỷ USD.

Công ty tiếp tục niêm yết tại Hồng Kông vào năm 2025.

Cổ phiếu Lens niêm yết tại Thâm Quyến chốt phiên ngày 15/5 ở mức 34,21 nhân dân tệ, tăng gần 5,9%, qua đó nâng giá trị vốn hóa của công ty lên 180,6 tỷ nhân dân tệ (tương đương 26,6 tỷ USD).

Chu Quần Phi cho biết cha bà qua đời vào năm 2001, nhưng bà luôn giữ bên mình một cuốn sách mà ông từng tặng, do một nhà văn Liên Xô cũ sáng tác.

“Cha tôi dặn rằng đừng bao giờ sợ gian khổ và hãy luôn mạnh mẽ như nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết đó” - bà nói.

“Từ một cô gái nghèo ở nông thôn, trở thành công nhân dây chuyền lắp ráp, rồi điều hành doanh nghiệp thành công và đưa công ty lên sàn chứng khoán – tôi đạt được tất cả những điều đó không phải nhờ may mắn, mà vì tôi không bao giờ chấp nhận đầu hàng” - bà cho biết.

“Hiện nay, tôi vẫn tiếp tục chiến đấu, không phải vì bản thân mình, mà vì những người bình thường đang chật vật ở tầng lớp cơ sở của xã hội".

Bà được nhiều người ngưỡng mộ thực sự. “Một người phụ nữ thật phi thường. Một nữ tỷ phú tự thân mà không hề có bất kỳ xuất phát điểm ưu đãi nào” - một cư dân mạng bình luận.

Một người khác viết: “Tôi từng làm việc tại nhà máy của bà trong vài năm vào thập niên 2010. Quê hương tôi và bản thân tôi đều biết ơn bà chủ Zhou”.