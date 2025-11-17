Người nông dân trong vụ kỳ án 'đánh chết 14 con lợn rừng' giờ là ông chủ trang trại tiền tỷ

Dù đã 7 năm trôi qua nhưng những ký ức về vụ án đánh chết 14 con lợn rừng xảy ra vào đầu năm 2018 vẫn chưa phai nhạt trong ký ức của anh Nguyễn Văn Dục và người dân thôn Linh Tràng, xã Trang Lương, TX.Đông Triều cũ nay là phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh.

Anh Nguyễn Văn Dục kể, hồi ấy hai vợ chồng mới đầu tư xây dựng chuồng trại để nuôi gà mới được mấy vụ chưa kịp thu hồi vốn thì xảy ra vụ án đánh chết 14 con lợn rừng.

“Lúc đó mình cũng không hiểu biết pháp luật, thấy hàng xóm bảo đánh giúp đàn lợn rừng xổng chuồng nên cứ thế là mình làm. Đến khi bị khởi tố rồi xét xử mới biết là làm như vậy tức là phạm tội hủy hoại tài sản. Nhưng chuyện cũng qua rồi giờ gia đình tôi chỉ tập trung vào sản xuất chăn nuôi trên mảnh vườn rộng gần 2 héc ta này”.

Khu vực chuồng gà nơi xảy ra vụ việc đáng tiếc cách đây 7 năm nay được anh cải tạo đi để tiếp tục nuôi gà thịt.

Đưa chúng tôi đi tham quan một vòng trang trại của mình, anh Nguyễn Văn Dục phấn khởi giới thiệu, hiện giờ cả nhà 4 người gồm 2 vợ chồng anh và 2 con trai lớn đang tập trung vừa nuôi gà, lợn và dê lấy thịt. Đầu tư cơ sở vật chất, chuồng trại, trồng cây, san gạt mặt bằng cũng mất gần 2 tỷ đồng.

Chỉ vào dãy chuồng rộng hơn 100 mét vuông xây bằng gạch không nung lợp tôn xốp chống nóng anh Dục bảo đây là khu chuồng nuôi gà. Chỉ tính riêng gà, mỗi lứa gia đình anh Dục nuôi khoảng gần 3.000 con, cứ 3 tháng thì xuất chuồng thu về trên dưới 60 triệu đồng, mỗi năm nuôi được khoảng 3 lứa. Anh Nguyễn Văn Dục cho biết, anh nuôi gà ta thả vườn từ năm 2010 quy mô chỉ vài trăm con. Từ năm 2020 anh nhập giống gà Điền Quy là loại gà lai chọi từ khi mới nở. Nhập về là phải nuôi úm khoảng 20 ngày cho gà cứng cáp.

“Giống gà này sinh trưởng, phát triển, thích nghi tốt với thời tiết thời tiết, môi trường hẹp và mật đồ dày nên rất dễ phát triển mô hình hộ gia đình. Chính vì vậy nên tôi quyết định nuôi số lượng lớn quy mô trang trại. Chỉ cần chú ý kĩ càng khi chọn gà giống sẽ lựa chọn được những con gà khỏe mạnh, ít bệnh tật. Sau khi úm để gà cứng cáp thì tiêm phòng bệnh trước khi đem ra môi trường chuồng trại để nuôi lớn”.

Thức ăn của giống gà này cũng khá đơn giản, có thể cho gà ăn cám công nghiệp dành riêng cho gà chọi và phụ thêm vào các loại hạt như thóc, ngô, sắn. Chuồng trại nuôi gà được gia đình anh vệ sinh hàng ngày, đảm bảo tránh các bệnh tật sinh ra do điều kiện chuồng trại bẩn. Gà lai chọi nuôi khoảng 3 đến 4 tháng là có thể đạt trọng lượng 2 – 2.5 kg.

Tuy nhiên nuôi gà thường phải đối diện với vấn đề dịch bệnh, rồi giá gà thịt không ổn định nên năm 2021, anh Nguyễn Văn Dục quyết định đầu tư nuôi lợn thịt quy mô lớn.Việc nuôi cùng lúc vừa gà, vừa lợn giúp gia đình anh ổn định được thu nhập. Hiện gia đình anh đang nuôi 100 con lợn thịt đã được 2 tháng tuổi và nuôi gối thêm 70 con lợn giống.

Chia sẻ bí quyết chăn nuôi lợn, anh Dục tiết lộ: “Khâu quan trọng nhất là phòng dịch và vệ sinh chuồng trại. Định kỳ hàng tháng, tôi tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho đàn lợn. Bên cạnh đó, tôi phun thuốc khử trùng đầy đủ giữ cho chuồng trại luôn phải sạch sẽ. Về nguồn thức ăn, gia đình dùng cám công nghiệp đổ vào máng ăn tự động cho đàn lợn”.

Anh Dục cho biết: “Từ lúc nuôi đến khi xuất bán phải mất 3 tháng. Con giống khi mới bắt về là 25 ngày tuổi, nặng 7kg. Sau 3 tháng nuôi, lợn đạt trọng lượng khoảng 120kg thì xuất bán. Đầu ra của trại lợn nhà tôi chủ yếu thương lái thu mua bán ra trên địa bàn thị xã Đông Triều”.

Trại nuôi lợn thịt của anh Dục được chia thành nhiều ngăn để nuôi các lứa lợn thịt khác nhau. Ngăn nào, ngăn nấy đều sạch sẽ. Dọc trên các tường ngăn là hệ thống quạt để thông gió và làm mát cho lợn vào mùa hè. Để bảo vệ môi trường, anh Dục ứng dụng quy trình hầm Biogas xử lý chất thải của trại lợn.

Căn nhà 2 tầng khang trang cho chính tay anh Nguyễn Văn Dục và vợ xây dựng nên từ tiền lãi chăn nuôi ở khu chuồng trại của gia đình.

Ngoài ra từ tháng 9/2023, nhận thấy khu vực vườn đồi quanh nhà có sẵn lá cây và cỏ anh Dục còn tự mày mò nuôi thử dê thịt. Ban đầu chỉ có 16 con giống sau nửa năm đàn dê của anh đã tăng lên 32 con và đã xuất bán lẻ được một số. Anh Dục cho biết nuôi dê là nhàn nhất trong số các giống vật nuôi ở trang trại này.

“Dê sinh sản trung bình mỗi năm 2 lứa, mỗi lứa 2-3 con. Đối với dê sinh sản, nuôi 8-10 tháng đạt trọng lượng từ 50-60 kg/con; dê thịt được xuất bán với giá 130.000-150.000 đồng/kg. Nuôi dê thì mỗi ngày chỉ cần cho ăn một lần lại rất ít dịch bệnh, sinh sản nhanh hứa hẹn sẽ là giống vật nuôi chủ đạo trong thời gian tới”, Anh Dục cho biết.

Anh Nguyễn Văn Dục cho biết, việc mở rộng quy mô đàn gia súc, gia cầm giúp kinh tế gia đình ổn định hơn rất nhiều. Mỗi năm thu nhập từ chăn nuôi của gia đình anh được khoảng trên dưới 500 triệu đồng chủ yếu phục vụ tái đầu tư. Hiện gia đình anh đang vay vốn chăn nuôi từ ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn với lãi suất 8,5%/năm. Anh rất mong muốn nhà nước có chính sách hỗ trợ để những người làm trang trại như anh có thêm nguồn vốn lãi suất ưu đãi để làm giàu chính đáng.