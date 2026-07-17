Người thắng, kẻ thua về tiền bạc sau World Cup

Tấm biển của người hâm mộ viết: "Tôi đã bán cả chiếc tàu Viking để mua vé bóng đá", ngụ ý họ đã số tiền khổng lồ mua vé xem World Cup. Ảnh: GI.

Trong khi các ngôi sao bóng đá toàn cầu tạo nên những khoảnh khắc lịch sử trên sân cỏ, hàng tỷ đô la đang được tạo ra từ đó.

Nhưng không phải ai cũng kiếm được nhiều tiền, vì vậy, bên cạnh những người thắng lớn, cũng có những người thua thiệt về mặt tài chính.

FIFA - người chiến thắng

Số tiền mà Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) kiếm được từ World Cup là vô cùng lớn. Họ đã thu về kỷ lục 7,6 tỷ USD từ World Cup Qatar 2022 và dự kiến sẽ còn vượt qua con số đó ở World Cup Mỹ, Canada và Mexico 2026, đặc biệt là với giải đấu mở rộng lên 48 đội.

Marion Laboure, chiến lược gia cấp cao tại Deutsche Bank Research, cho biết FIFA "không còn nghi ngờ gì nữa" là người thắng cuộc chính với doanh thu trong chu kỳ 4 năm đạt gần 13 tỷ USD.

Nguồn thu của FIFA đến từ việc bán bản quyền phát sóng, cấp phép và dịch vụ khách sạn, các hợp đồng tài trợ và doanh thu bán vé.

"FIFA cũng tham gia vào thị trường thứ cấp với sàn giao dịch bán lại chính thức của mình, thu phí 15% từ cả người mua và người bán" - Laboure nói thêm.

FIFA đang xem xét mở rộng giải đấu lên 64 đội một lần nữa, có thể bao gồm cả Trung Quốc và Ấn Độ - và hàng tỷ người nữa sẽ đến xem bóng đá..

Giải đấu năm nay đã mở rộng từ 32 lên 48 đội dưới thời chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Người hâm mộ - những kẻ thua cuộc

Mặc dù người hâm mộ có thể đã đạt được ước mơ cả đời, nhưng xét về mặt tài chính, giải đấu này thực sự khó khăn.

Số tiền khổng lồ phải bỏ ra chỉ để mua vé và những lời chỉ trích về chiến lược định giá linh hoạt của FIFA, theo đó giá vé tăng khi nhu cầu cao, đã được ghi nhận rộng rãi.

Ngay cả Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng thừa nhận ông "sẽ không trả tiền" khi được hỏi về mức giá vé tiềm năng 1.000 USD cho trận đấu mở màn của đội tuyển quốc gia Mỹ tại giải đấu gặp Paraguay.

Vé xem trận chung kết tại sân vận động MetLife ở New Jersey được chào bán chính thức với giá 32.970 USD, trong khi một số vé bán lại được rao bán với giá hơn 2 triệu USD.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã bảo vệ giá vé, cho rằng chúng phù hợp với các sự kiện thể thao khác ở Mỹ.

Ngoài vấn đề vé, người hâm mộ còn phải vật lộn với các khoản chi phí như vé máy bay, ăn uống và chỗ ở.

Một ví dụ gây xôn xao dư luận là việc tăng giá vé tàu của New Jersey Transit. Một chuyến tàu 30 phút đến sân vận động MetLife đã tăng giá lên 150 USD cho giải đấu, so với mức giá thông thường là 12,90 USD cho vé khứ hồi. Phản ứng dữ dội từ người dân đã dẫn đến việc giảm giá, nhưng giá vé vẫn cao hơn bình thường.



Các đài truyền hình và nhà tài trợ - những người chiến thắng

Mặc dù các đài truyền hình đã phải chi một khoản tiền khổng lồ để phát sóng giải đấu, nhưng lượng người xem khổng lồ - và việc các nhà tài trợ muốn quảng bá thương hiệu của họ - đồng nghĩa với việc họ cũng có khả năng thu được lợi nhuận lớn từ việc bán các suất quảng cáo.

FIFA đã đưa ra quy định về các giờ nghỉ giải lao để uống nước tại World Cup lần này - một động thái mà Infantino cho rằng "hoàn toàn là vấn đề thể thao" và không mang lại thêm doanh thu nào cho cơ quan quản lý.

Tuy nhiên, việc cho phép các cầu thủ bổ sung nước trong vòng 3 phút đã tạo ra cơ hội thương mại mới cho các đài truyền hình và nhà tài trợ.

Fox Sports, đơn vị được cho là đã trả 485 triệu USD cho bản quyền phát sóng tại Mỹ, đã giới thiệu các đoạn nghỉ giữa chương trình là "được tài trợ bởi" một thương hiệu.

Theo các chuyên gia, một đoạn quảng cáo 30 giây trung bình tại World Cup trên kênh Fox có giá từ 200.000 đến 300.000 USD. Con số này có thể lên tới 750.000 USD trong các trận đấu của đội tuyển Mỹ ở vòng chung kết.

Người hâm mộ ở Anh xem các trận đấu trên BBC hoặc ITV không bị làm phiền bởi quảng cáo trong giờ nghỉ giải lao vì BBC không sử dụng bất kỳ quảng cáo nào, còn ITV bị hạn chế bởi quy định của cơ quan quản lý về số lượng quảng cáo được sử dụng trong khoảng thời gian 60 phút.

Các nhà tài trợ chính thức của World Cup chi những khoản tiền khổng lồ để gắn thương hiệu của họ với giải đấu, và chắc chắn họ cũng thu được lợi ích tài chính đáng kể, với những thương hiệu như Adidas và Coca-Cola xuất hiện khắp mọi nơi.

Adidas - thương hiệu đồ thể thao Đức này đang trong cuộc chiến với đối thủ truyền kiếp Nike, chi khoảng 50 triệu bảng Anh cho chiến dịch quảng cáo "những huyền thoại sân sau" có sự góp mặt của Lamine Yamal, Jude Bellingham và Lionel Messi.

Tuy nhiên, một số thương hiệu không chính thức cũng được hưởng lợi từ việc FIFA cố gắng hạn chế sự xuất hiện của chúng trước người hâm mộ, chẳng hạn như việc logo của Levi's bên ngoài sân vận động Levi's ở San Francisco bị che khuất.

David Beckham - người chiến thắng

Ngài David Beckham đã cổ vũ cho đội tuyển Anh trong trận đấu với Na Uy.

Quảng cáo chính của Adidas cũng có sự xuất hiện của phiên bản AI của Sir David Beckham - có lẽ ông không có thời gian để tham dự buổi quay phim trực tiếp.

Vận động viên tỷ phú đầu tiên của Anh đã xuất hiện trong rất nhiều quảng cáo, từ Home Depot đến Bank of America, đến nỗi bạn có thể dễ dàng quên mất ông đang đại diện cho thương hiệu nào.

Mặc dù đã giải nghệ hơn một thập kỷ trước, Beckham vẫn tiếp tục là gương mặt đại diện của bóng đá Mỹ, với câu lạc bộ Inter Miami mà ông đồng sở hữu, được ước tính là câu lạc bộ có giá trị nhất tại Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) với 1,45 tỷ USD.

Có thể ông không giành được chức vô địch World Cup trên sân cỏ, nhưng có thể nói ông đã thắng lớn về mặt thương mại ngoài sân đấu.

Các thành phố đăng cai - những kẻ thua cuộc

16 thành phố đăng cai trên khắp nước Mỹ, Canada và Mexico đã chào đón một lượng lớn người hâm mộ và khách du lịch, thúc đẩy ngành dịch vụ khách sạn và các doanh nghiệp địa phương phát triển.

FIFA ước tính nền kinh tế toàn cầu sẽ được bổ sung khoảng 41 tỷ USD, trong đó riêng nền kinh tế Mỹ sẽ tăng 17 tỷ USD, tạo ra 185.000 việc làm, chủ yếu trong lĩnh vực khách sạn và nhà nghỉ.

Tuy nhiên, Alexander Budzier, một chuyên gia về thực tiễn quản lý tại Đại học Oxford và giám đốc điều hành của công ty quản lý dự án Oxford Global Projects, cho rằng lợi ích kinh tế dài hạn của việc đăng cai một sự kiện thể thao lớn như vậy thường không thành hiện thực.

Ông cho biết, các thành phố đăng cai thường chứng kiến lượng khách du lịch giảm mạnh, vì nhiều người muốn tránh sự hỗn loạn của giải đấu.

Và mặc dù có thể có sự gia tăng đột biến trong tuyển dụng, ông lập luận rằng đó thường chỉ là đối với các công việc có mức lương thấp trong ngành dịch vụ khách sạn. "Nó tạo ra việc làm, nhưng không tạo ra của cải" - ông nói.

Số liệu chính thức cho thấy việc tuyển dụng tại các quán rượu, quán bar và nhà hàng ở Mỹ đã tăng mạnh trước giải đấu vào tháng 5, nhưng sự bùng nổ này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Theo Budzier, lợi ích kinh tế "đáng giá" duy nhất là các dự án tái thiết có thể thực hiện được, chẳng hạn như việc xây dựng lại và nhà ở tại Stratford ở London sau Thế vận hội Olympic 2012.

Nhưng do phần lớn World Cup này sử dụng các sân vận động, khách sạn, khu phức hợp huấn luyện và cơ sở hạ tầng giao thông hiện có, "sẽ không có bất kỳ lợi ích kinh tế nào từ việc phát triển".

Người bán hàng hóa - người chiến thắng



Sự nhiệt tình của người hâm mộ - đặc biệt là người hâm mộ đội tuyển Anh - đã thúc đẩy doanh số bán áo đấu của các đội tuyển trên toàn thế giới.

Nike cho biết doanh số bán áo đấu của các đội tuyển quốc gia năm nay cao hơn gấp đôi so với World Cup 2022. Áo đấu của Anh là bán chạy nhất, tiếp theo là Pháp, Brazil, Hà Lan và Mỹ.

Đối với Adidas, áo đấu của đội tuyển Mexico đứng đầu bảng xếp hạng.

JD Sports cho biết họ đã chứng kiến một năm phá kỷ lục về doanh số bán áo đấu của đội tuyển Anh. Không có gì ngạc nhiên khi áo đấu quốc gia bán chạy hơn áo đấu của tất cả các quốc gia khác trên toàn Vương quốc Anh. Doanh số bán áo đấu của Scotland, Đức, Brazil, Mexico và Argentina cũng tăng mạnh, họ cho biết thêm.

Cee Valentina, một nhà báo chuyên về văn hóa, chia sẻ rằng áo bóng đá đã "trở thành một món đồ thời trang đường phố thiết yếu hàng ngày", với mong muốn hoài niệm của thế hệ Z dẫn đến nhu cầu về những chiếc áo kiểu retro, và những chiếc áo được thiết kế riêng cho phụ nữ cũng đang có một sức sống mới.

Mặt khác, có hàng ngàn mặt hàng giả đang được bày bán.

Khách sạn - những kẻ thua cuộc

Nhu cầu về phòng khách sạn như kỳ vọng đã không thành hiện thực, các tổ chức trong ngành báo cáo lượng đặt phòng tại các thành phố đăng cai năm nay thấp hơn so với năm ngoái.

Hiệp hội Khách sạn British Columbia cho biết, mặc dù số liệu đặt phòng cuối cùng vẫn chưa được xác nhận, nhưng tháng 6 và tháng 7 "đang có tốc độ đặt phòng thấp hơn nhiều so với những năm trước", bất chấp việc Vancouver đăng cai bảy trong số các trận đấu tại Canada.

Bài báo cho biết các giải đấu "không tạo ra tình trạng hết phòng khách sạn liên tục trong 40 ngày", mà chỉ dẫn đến nhu cầu cao vào những ngày cụ thể.

Đối với các chủ khách sạn Mỹ, sự hào hứng trước giải đấu cũng không thành hiện thực.

Hiệp hội Khách sạn và Nhà nghỉ Mỹ (AHLA) cáo buộc FIFA đặt trước quá nhiều phòng cho mục đích riêng của mình và tạo ra nhu cầu giả tạo. FIFA không công nhận cáo buộc này.

Laboure thuộc bộ phận nghiên cứu của Deutsche Bank cho biết điều tương tự đã xảy ra ở Pháp vào năm 1998 khi nhu cầu không đáp ứng được kỳ vọng.

"Đến tháng Tư, 80% các nhà điều hành khách sạn ở Mỹ cho biết lượng đặt phòng thấp hơn dự báo ban đầu của họ" - bà nói.

