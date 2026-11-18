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Các công ty công nghệ đã dành nhiều nguồn lực trong năm qua để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động mua sắm. Google giới thiệu giỏ hàng tích hợp AI, Muse của Meta có thể tìm kiếm sản phẩm và chuẩn bị đơn hàng để người dùng phê duyệt. Trong khi đó, ChatGPT Wallet mới của OpenAI cho phép những người dùng đủ điều kiện thanh toán thông qua tác nhân AI (AI agent).

Adobe thậm chí dự báo lượng truy cập từ các công cụ AI đến website bán lẻ tại Mỹ sẽ tăng 130% trong mùa mua sắm dịp lễ năm nay.

Tuy nhiên, tâm lý người tiêu dùng lại không hoàn toàn đồng điệu với tham vọng của ngành công nghệ.

Theo khảo sát mới của Bank of America, có tới 72% người Mỹ không có ý định sử dụng AI để mua sắm dịp lễ năm nay, tăng mạnh so với mức 49% năm 2025. Mức tăng 23 điểm phần trăm cho thấy người tiêu dùng đang ngày càng dè dặt trước xu hướng giao việc mua sắm cho trí tuệ nhân tạo.

Đáng chú ý, 42% những người không muốn sử dụng AI viện dẫn lý do cá nhân hoặc đạo đức; 37% cho rằng công nghệ này làm mất đi tính cá nhân trong việc tặng quà, trong khi 26% không tin tưởng các đề xuất của AI.

Lora Monfared, Giám đốc phụ trách sản phẩm thẻ tín dụng tiêu dùng tại Bank of America, nhận định người mua sắm có thể đang chọn lọc hơn trong việc sử dụng AI, đặc biệt khi phải kiểm soát ngân sách dịp lễ.

“Có thể sự tò mò về AI của năm ngoái đã phần nào phai nhạt, và chúng ta đang chứng kiến một chút mệt mỏi với AI. Mua quà là việc mang tính cá nhân, và mọi người muốn cảm thấy hài lòng với món quà mình trao tặng”, bà Monfared nói với Fortune.

Khảo sát cũng cho thấy 87% người Mỹ dự kiến chi tiêu cho mua sắm dịp lễ năm nay bằng hoặc thấp hơn năm trước. Trong khi đó, 63% cho biết họ chỉ căn cứ vào ngân sách cá nhân, thay vì mức chi tiêu của bạn bè hay người thân.

Theo Colleen Kirk, giáo sư marketing và quản trị tại Viện Công nghệ New York, sự dè dặt của người tiêu dùng không hẳn xuất phát từ năng lực của AI, mà nằm ở những giá trị cảm xúc có thể bị đánh mất khi sử dụng công nghệ này.

Bà cho biết nghiên cứu về tâm lý tiêu dùng cho thấy nhiều người cảm thấy áy náy khi dùng AI viết những thông điệp tình cảm, bởi lời lẽ khi đó không còn hoàn toàn xuất phát từ chính họ. Điều tương tự có thể xảy ra khi chọn quà: thời gian tìm kiếm, cân nhắc và lựa chọn chính là một phần ý nghĩa của việc trao tặng.

Các nhà nghiên cứu gọi cảm giác này là “sở hữu tâm lý”, tức sự gắn bó cá nhân với một kết quả thông qua quá trình tự mình thực hiện. Theo bà Kirk, việc giao toàn bộ quá trình cho AI có thể khiến người mua cảm thấy mình không còn thực sự làm chủ món quà.

Dù vậy, người tiêu dùng không hoàn toàn quay lưng với công nghệ. Có 17% dự định dùng AI để so sánh giá và tìm ưu đãi, 14% sử dụng để tham khảo ý tưởng quà tặng và 7% nhờ AI viết lời nhắn hoặc thiệp chúc mừng.

Bà Kirk cho rằng AI phù hợp hơn với những công việc ít mang tính cá nhân như tìm mã giảm giá, so sánh giá hoặc mua thực phẩm, đồ dùng gia đình. Riêng với quà tặng, người tiêu dùng nên tự nghĩ ra ý tưởng trước rồi mới nhờ AI hỗ trợ thu hẹp lựa chọn.

Điều này cho thấy thách thức của Big Tech không chỉ là phát triển AI thông minh hơn, mà còn phải thuyết phục người dùng tin tưởng và sẵn sàng trao quyền cho công nghệ. Bởi trong những dịp mang ý nghĩa tình cảm, sự tiện lợi chưa chắc có thể thay thế được cảm xúc và dấu ấn cá nhân.