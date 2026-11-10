Người tiêu dùng đổ xô mua đồ secondhand để săn món hời: Thị trường béo bở giúp doanh nghiệp nhỏ kiếm bộn tiền
Phương Đăng (theo Smallbiztrends)
10/11/2026 6:57 PM (GMT+7)
Xu hướng mua sắm đồ đã qua sử dụng đang bùng nổ tại Mỹ, đặc biệt trong giới trẻ. Không chỉ muốn tiết kiệm tiền, người tiêu dùng ngày càng chuộng những món đồ độc đáo, mang dấu ấn cá nhân và thân thiện với môi trường, mở ra cơ hội kinh doanh hấp dẫn cho các doanh nghiệp nhỏ.
Trong bối cảnh tiêu dùng bền vững ngày càng được quan tâm, thị trường hàng hóa đã qua sử dụng (secondhand) tại Mỹ đang phát triển mạnh mẽ. Báo cáo Recommerce 2026 của eBay cho thấy mua bán đồ cũ không còn là xu hướng nhất thời mà đang trở thành một thị trường giàu tiềm năng tăng trưởng và sinh lời.
Theo lãnh đạo eBay, mỗi hộ gia đình Mỹ trung bình sở hữu hàng nghìn USD giá trị đồ dùng có thể bán lại.
Trong cuộc phỏng vấn với USA Today, CEO eBay Jamie Iannone cho biết giao dịch giữa người tiêu dùng với nhau (C2C) là động lực tăng trưởng chủ yếu của nền tảng này trong nhiều quý liên tiếp.
Đáng chú ý, xu hướng mua đồ cũ đang thay đổi rõ rệt trong giới trẻ. Theo ông Iannone, người trẻ không chỉ mua hàng secondhand để tiết kiệm mà còn muốn thể hiện sự sáng tạo và cá tính riêng.
Cụ thể, 46% người trong độ tuổi 18-29 cho biết họ mua đồ đã qua sử dụng hằng tuần hoặc hai tuần một lần, cao hơn đáng kể so với mức 28% ở tất cả các nhóm tuổi.
Đồ cũ trở thành lựa chọn quà tặng dịp lễ
Khi mùa mua sắm cuối năm đến gần, xu hướng tiêu dùng này được dự báo sẽ tác động đến cả thói quen tặng quà của người Mỹ.
CEO eBay dự đoán số lượng quà tặng là hàng đã qua sử dụng sẽ tăng đáng kể trong năm nay. Đây là cơ hội để các nhà bán lẻ nhỏ bổ sung những món đồ secondhand được tuyển chọn kỹ lưỡng, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm sản phẩm độc đáo với giá hợp lý.
Một số mô hình kinh doanh có thể triển khai gồm chương trình thu đổi hàng cũ lấy tín dụng mua sắm, qua đó vừa giữ chân khách hàng vừa bổ sung nguồn hàng. Doanh nghiệp cũng có thể xây dựng cộng đồng chia sẻ những món đồ cũ độc đáo để tăng tương tác với người tiêu dùng.
Cơ hội lớn nhưng không thiếu thách thức
Tham gia thị trường đồ cũ không phải điều dễ dàng. Doanh nghiệp phải dành thời gian tìm nguồn hàng chất lượng, định giá cạnh tranh nhưng vẫn bảo đảm lợi nhuận.
Ngoài ra, việc kiểm soát chất lượng và xử lý hàng trả lại cũng phức tạp hơn do tình trạng sản phẩm không đồng nhất.
Cạnh tranh cũng ngày càng gay gắt khi nhiều nhà bán lẻ truyền thống bắt đầu phát triển các nền tảng bán lại hàng đã qua sử dụng. Vì vậy, doanh nghiệp nhỏ cần tạo lợi thế riêng thông qua khả năng tuyển chọn sản phẩm độc đáo, nguồn cung khác biệt và dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân hóa.
Theo phân tích của Small Business Trends, thị trường secondhand mang lại lợi ích kép: vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng bền vững, vừa giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn hàng với chi phí thấp hơn đáng kể so với hàng mới.
Xu hướng này cho thấy văn hóa mua sắm tại Mỹ đang thay đổi. Với những doanh nghiệp nhỏ biết thích ứng và sáng tạo, thị trường đồ đã qua sử dụng có thể trở thành một hướng kinh doanh đầy triển vọng trong những năm tới.
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Người tiêu dùng đổ xô mua đồ secondhand để săn món hời: Thị trường béo bở giúp doanh nghiệp nhỏ kiếm bộn tiền
Xu hướng mua sắm đồ đã qua sử dụng đang bùng nổ tại Mỹ, đặc biệt trong giới trẻ. Không chỉ muốn tiết kiệm tiền, người tiêu dùng ngày càng chuộng những món đồ độc đáo, mang dấu ấn cá nhân và thân thiện với môi trường, mở ra cơ hội kinh doanh hấp dẫn cho các doanh nghiệp nhỏ.
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