Người Việt chi hơn 4,55 triệu tỷ đồng cho mua sắm 7 tháng

Cục Thống kê ngày 3/8 cho biết tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng bảy tháng năm 2026 ước đạt 4.555,8 nghìn tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Kết quả này ghi nhận các ngành dịch vụ tiêu dùng trong nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Nếu loại trừ yếu tố giá, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng bảy tháng tăng 7,5%, cao hơn mức tăng 7,4% của cùng kỳ năm 2025. Riêng trong tháng Bảy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 669,1 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Sự phục hồi đồng đều ở các nhóm ngành và địa phương phản ánh xu hướng chi tiêu của người dân đang duy trì nhịp độ ổn định.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa chiếm tỷ trọng lớn nhất và ước đạt 3.441,2 nghìn tỷ đồng trong bảy tháng, chiếm 75,5% tổng mức và tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu nhóm đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 28,2%; Hàng hóa khác tăng 18,8%; Nhóm gỗ và vật liệu xây dựng cùng nhóm xăng dầu các loại đều tăng 15,2%; Nhiên liệu khác tăng 15,1%. Về mặt địa bàn, doanh thu bán lẻ hàng hóa bảy tháng của một số địa phương giữ tốc độ tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ năm trước, tiêu biểu là Đà Nẵng tăng 14,2%, Quảng Ninh tăng 14%, Hà Nội và Cần Thơ cùng tăng 12,9%, Đồng Nai tăng 12,8%, Hải Phòng tăng 12,6% và Thành phố Hồ Chí Minh tăng 12,1%.

Bên cạnh bán lẻ hàng hóa, các mảng dịch vụ tiêu dùng khác cũng ghi nhận kết quả tích lũy khả quan trong bảy tháng. Cụ thể, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 580,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,7% tổng mức và tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương tăng mạnh như Quảng Ninh và Khánh Hòa cùng tăng 20,4%, Đà Nẵng tăng 20,0%, Lâm Đồng tăng 19,3%. Cùng với đó, doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 59,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng mức và tăng 16,3% so với cùng kỳ, nhờ sự bứt phá tại Lâm Đồng tăng 39,6%, Khánh Hòa tăng 30,1%, Thừa Thiên Huế tăng 28,5%. Ngoài ra, doanh thu dịch vụ khác ước đạt 474,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,4% tổng mức và tăng 12,6%, trong đó Thừa Thiên Huế dẫn đầu với mức tăng 29,8%, tiếp theo là Quảng Ninh tăng 27,9% và Khánh Hòa tăng 23,2%.

Xét chi tiết trong tháng Bảy, hầu hết các nhóm hàng hóa và dịch vụ đều ghi nhận xu hướng tăng trưởng so với tháng trước và cùng kỳ năm trước. Điển hình, mảng gỗ và vật liệu xây dựng tăng 1,8% so với tháng Sáu và tăng 22,8% so với cùng kỳ; Sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy tăng 1,5% và tăng 13,6%. Mặt khác, các nhóm lương thực thực phẩm, hàng may mặc, ô tô các loại, nhiên liệu khác đều tăng 0,9% so với tháng trước.

Đáng chú ý, doanh thu nhóm đá quý, kim loại quý và sản phẩm trong tháng Bảy giảm 1,6% so với tháng trước do ảnh hưởng từ biến động niềm tin ở thị trường đá quý trong nước. Song tính chung bảy tháng, doanh thu nhóm này vẫn đạt mức tăng trưởng 12,7% so với cùng kỳ năm 2025. Ngoài ra, dịch vụ lưu trú ăn uống trong tháng Bảy tăng 2,8% so với tháng trước, du lịch lữ hành tăng 7,8%, trong khi các nhóm hàng hóa dịch vụ khác giảm nhẹ 1,8% so với tháng trước.