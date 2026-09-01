Người Việt tiêu thụ 8,23 tỷ suất mì ăn liền, đứng thứ 4 thế giới

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Nhu cầu toàn cầu đạt mức cao nhất từ trước đến nay

Theo số liệu được Hiệp hội Mì ăn liền Thế giới (WINA)cập nhật đầu tháng 8/2026, nhu cầu mì ăn liền toàn cầu đạt 124,209 tỷ khẩu phần trong năm 2025, tăng 0,7% so với mức 123,305 tỷ khẩu phần của năm 2024. Đây là mức tiêu thụ cao nhất được WINA ghi nhận.

Nhìn lại những năm gần đây, nhu cầu mì ăn liền trên thế giới có xu hướng tăng, dù tốc độ không đồng đều. Năm 2021, toàn cầu tiêu thụ khoảng 118,014 tỷ khẩu phần. Con số này tăng lên 120,991 tỷ vào năm 2022, giảm nhẹ còn 120,205 tỷ trong năm 2023 rồi tăng trở lại trong hai năm 2024 và 2025.

Trung Quốc và Hong Kong tiếp tục là thị trường lớn nhất, với 43,268 tỷ khẩu phần trong năm 2025. Mặc dù giảm 1,2% so với năm trước, khu vực này vẫn chiếm gần 35% tổng nhu cầu mì ăn liền toàn cầu.

Indonesia đứng thứ hai với 14,54 tỷ khẩu phần. Lượng tiêu thụ tại quốc gia này giảm 1% so với mức 14,68 tỷ khẩu phần của năm 2024, đánh dấu lần giảm đầu tiên sau nhiều năm tăng liên tiếp.

Ấn Độ xếp thứ ba và là thị trường tăng mạnh nhất trong nhóm dẫn đầu. Nhu cầu tại nước này đạt 9,601 tỷ khẩu phần, tăng 8,9% so với năm 2024. Chỉ trong một năm, lượng mì ăn liền được tiêu thụ tại Ấn Độ tăng thêm khoảng 782 triệu khẩu phần. WINA cho rằng việc mở rộng thương mại điện tử, đa dạng hóa sản phẩm và điều chỉnh chính sách thuế đã góp phần thúc đẩy nhu cầu.

Các vị trí tiếp theo sau Việt Nam lần lượt thuộc về Nhật Bản với 5,952 tỷ khẩu phần, Mỹ 5,227 tỷ, Philippines 4,337 tỷ, Thái Lan 4,195 tỷ và Hàn Quốc 4,061 tỷ khẩu phần. Nigeria đứng thứ mười với 3,115 tỷ khẩu phần.

Theo thông cáo của WINA, nhu cầu mì ăn liền năm 2025 tăng tại tất cả khu vực, ngoại trừ châu Âu. Châu Á tiếp tục đóng góp phần lớn lượng tiêu thụ, trong khi Mỹ Latin, Trung Đông và châu Phi cũng duy trì tốc độ tăng tương đối cao.

Tuy nhiên, thị trường đang đối mặt với sức ép về chi phí. WINA cho biết chính sách thương mại của Mỹ, căng thẳng tại Trung Đông, rủi ro địa chính trị và giá nguyên liệu tăng đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu. Những yếu tố này có thể tiếp tục tác động đến kế hoạch mua nguyên liệu và định giá sản phẩm của doanh nghiệp trong năm 2026.

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Việt Nam dẫn đầu về mức tiêu thụ bình quân

Việt Nam tiêu thụ 8,231 tỷ khẩu phần mì ăn liền trong năm 2025, tăng khoảng 94 triệu khẩu phần, tương đương 1,2% so với năm 2024. Với kết quả này, Việt Nam tiếp tục đứng thứ tư thế giới, sau Trung Quốc và Hong Kong, Indonesia và Ấn Độ.

Dù vậy, lượng tiêu thụ năm 2025 chưa phải mức cao nhất của thị trường Việt Nam. Năm 2021, nhu cầu từng đạt 8,557 tỷ khẩu phần. Con số này giảm xuống 8,48 tỷ khẩu phần vào năm 2022 và 8,127 tỷ vào năm 2023.

Từ năm 2024, thị trường bắt đầu tăng trở lại, đạt 8,137 tỷ khẩu phần, trước khi lên 8,231 tỷ trong năm 2025. Như vậy, nhu cầu mì ăn liền tại Việt Nam đã tăng hai năm liên tiếp nhưng vẫn thấp hơn khoảng 326 triệu khẩu phần so với mức năm 2021.

Nếu xét theo tổng lượng tiêu thụ, Việt Nam chỉ bằng khoảng 19% thị trường Trung Quốc và Hong Kong, đồng thời thấp hơn Indonesia hơn 6 tỷ khẩu phần. Tuy nhiên, thứ hạng thay đổi khi tính theo đầu người.

Theo thống kê của WINA, bình quân mỗi người Việt Nam tiêu thụ khoảng 81 khẩu phần mì ăn liền trong năm 2025, cao nhất thế giới. Tính trung bình, cứ khoảng bốn đến năm ngày, một người Việt sử dụng một khẩu phần mì ăn liền.

Hàn Quốc đứng thứ hai với khoảng 79 khẩu phần mỗi người mỗi năm. Thái Lan xếp thứ ba với khoảng 60 khẩu phần. Như vậy, mức tiêu thụ bình quân của Việt Nam cao hơn đáng kể so với nhiều quốc gia có tổng nhu cầu lớn hơn.

Trong khu vực Đông Nam Á, xu hướng tiêu thụ có sự khác biệt giữa các thị trường. Indonesia và Philippines cùng ghi nhận mức giảm trong năm 2025. Trái lại, Việt Nam, Thái Lan và Malaysia đều tăng. Thái Lan tăng từ 4,08 tỷ lên 4,195 tỷ khẩu phần, còn Malaysia tăng từ 1,674 tỷ lên 1,704 tỷ khẩu phần.

Mỗi thị trường cũng có thói quen sử dụng mì ăn liền riêng. Theo mô tả của WINA về 15 thị trường lớn nhất, hương vị tôm chua cay được ưa chuộng nhất tại Việt Nam. Người Việt thường thích sợi mì có độ dai và có thói quen cho thêm hành, chanh hoặc ớt khi chế biến.

Bên cạnh sản phẩm làm từ bột mì, thị trường Việt Nam còn có nhiều lựa chọn từ gạo như phở, bún và hủ tiếu ăn liền. Đây là một trong những điểm khác biệt của Việt Nam so với nhiều thị trường khác, nơi sản phẩm chủ yếu sử dụng sợi mì từ bột mì.