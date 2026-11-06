Quỹ đất là một trong những yếu tố quyết định khả năng phát triển dự án bất động sản. Tuy nhiên, từ một khu đất được đăng ký đến khi đủ điều kiện triển khai vẫn còn nhiều bước thủ tục, khiến không ít nguồn lực chưa được đưa vào khai thác.

Trong văn bản số 145/2026/CV-HoREA ngày 4/11/2026, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) tiếp tục kiến nghị đưa cơ chế thí điểm tại Nghị quyết 171/2024/QH15 vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhằm tháo gỡ vướng mắc liên quan đến nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để phát triển nhà ở thương mại.

Theo báo cáo số 3686/BC-BNNMT ngày 16/4/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường được HoREA dẫn lại, cả nước có 2.750 hồ sơ đăng ký dự án thí điểm nhưng mới 742 khu đất được chấp thuận, với tổng diện tích 5.686ha, đạt khoảng 30% số hồ sơ đăng ký.

Tại TP.HCM, có 974 hồ sơ đăng ký, trong đó 361 khu đất với tổng diện tích 2.284,52ha đã được HĐND Thành phố chấp thuận. Đáng chú ý, trước khi hợp nhất vào TP.HCM, tỉnh Bình Dương (cũ) cũng đã thông qua danh mục 201 khu đất phát triển nhà ở thương mại, với tổng diện tích ước khoảng 1.592ha.

HoREA ước tính, nếu toàn bộ hồ sơ đăng ký trên cả nước được triển khai, diện tích đất sử dụng có thể vào khoảng 20.000ha. Với suất đầu tư giả định 300-500 tỉ đồng/ha, tổng giá trị đầu tư có thể đạt 6-10 triệu tỉ đồng. Đây là phép ước tính của Hiệp hội, chưa phải tổng vốn đầu tư được phê duyệt.

Ở chiều ngược lại, TP.HCM vẫn có 259 khu đất với tổng diện tích hơn 3.400ha chưa đáp ứng điều kiện đưa vào danh mục dự án thí điểm. Các vướng mắc chủ yếu liên quan đến quy hoạch, hồ sơ pháp lý, nguồn gốc đất, chuyển mục đích sử dụng và nghĩa vụ tài chính.

Thị trường bất động sản TP.HCM đang đứng trước bài toán vừa khơi thông nguồn cung, vừa đưa nguồn lực đất đai vào khai thác hiệu quả. Ảnh: Gia Linh

Thực tế này cho thấy bài toán của thị trường không chỉ nằm ở diện tích đất doanh nghiệp đăng ký mà còn ở khả năng hoàn thiện pháp lý để chuyển hóa quỹ đất thành dự án, tạo ra sản phẩm và dòng tiền thực tế.

Theo HoREA, một trong những nguyên nhân khiến doanh nghiệp khó tạo lập quỹ đất là quy định chưa đồng bộ giữa Luật Nhà ở 2014 và Luật Đất đai qua các thời kỳ. Doanh nghiệp gặp khó khi nhận chuyển nhượng đất ở kết hợp đất khác hoặc đất không phải đất ở để thực hiện dự án nhà ở thương mại.

Bên cạnh đó, quy trình rà soát và chấp thuận danh mục đất thí điểm qua nhiều bước cũng ảnh hưởng đến tiến độ chuẩn bị đầu tư. HoREA cho biết, mỗi năm TP.HCM chỉ trình HĐND xem xét 2-3 đợt, trong khi thời gian thực hiện cơ chế thí điểm kéo dài từ ngày 1/4/2025 đến ngày 1/4/2030.

Trước thực tế này, Hiệp hội kiến nghị lựa chọn phương án 1 tại khoản 1 và khoản 4 Điều 57 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), theo hướng mở rộng trường hợp nhà đầu tư được nhận chuyển quyền sử dụng đất hoặc sử dụng đất đang có để thực hiện dự án.

Theo HoREA, nếu được luật hóa, cơ chế này có thể giảm thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ và tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động hơn trong quá trình chuẩn bị đầu tư.

Với thị trường bất động sản TP.HCM mở rộng, tháo gỡ điểm nghẽn quỹ đất được kỳ vọng tạo thêm dư địa huy động vốn, phát triển dự án và bổ sung nguồn cung nhà ở. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào tiến độ hoàn thiện pháp lý, chất lượng quy hoạch và khả năng đưa các dự án vào triển khai.