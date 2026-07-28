Nguồn cung nhà ở TP.HCM tái định hình, cuộc đua bất động sản chuyển sang các cực tăng trưởng mới
Gia Linh
28/07/2026 8:13 PM (GMT+7)
Thị trường nhà ở TP.HCM đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ của nguồn cung từ khu vực nội đô sang các đô thị mở rộng. Khi quỹ đất trung tâm dần cạn kiệt và hạ tầng liên vùng tăng tốc đầu tư, các dự án quy mô lớn liên tiếp xuất hiện ở Bình Dương cũ, TP.Thủ Đức và các khu vực ven đô. Xu hướng này không chỉ làm thay đổi bản đồ phát triển bất động sản mà còn tạo ra một mặt bằng cạnh tranh mới về giá bán, sản phẩm và dòng tiền đầu tư.
Thị trường bất động sản TP.HCM đang bước sang một chu kỳ phát triển mới khi động lực tăng trưởng không còn nằm ở khu vực trung tâm mà dịch chuyển sang các đô thị mở rộng. Nếu trước đây nguồn cung mới chủ yếu xuất hiện tại các quận nội thành hoặc TP Thủ Đức, thì hiện nay Bình Dương cũ đang nổi lên là "đầu tàu" cung ứng nhà ở cho toàn thị trường.
Theo thống kê của Sở Xây dựng TP.HCM, từ đầu năm đến nay, thành phố đã có 37 dự án đủ điều kiện mở bán, cung cấp 27.464 sản phẩm, gồm 21.165 căn hộ và 6.299 căn nhà ở thấp tầng. Đáng chú ý, riêng khu vực Bình Dương cũ đóng góp 11.714 căn hộ, tương đương hơn 55% tổng nguồn cung, bỏ xa TP.Thủ Đức trước đây và khu vực nội thành.
Điều này cho thấy nguồn cung nhà ở của TP.HCM không chỉ gia tăng về quy mô mà còn đang thay đổi đáng kể về không gian phát triển.
Thị trường bất động sản TP.HCM đang bước sang một chu kỳ phát triển mới khi động lực tăng trưởng không còn nằm ở khu vực trung tâm mà dịch chuyển sang các đô thị mở rộng. Ảnh: Gia Linh
Không chỉ phản ánh sự thay đổi về nguồn cung, diễn biến này còn cho thấy thị trường bất động sản TP.HCM đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sau khi mở rộng địa giới hành chính.
Theo CBRE Việt Nam, gần 80% nguồn cung căn hộ mở bán trong nửa đầu năm 2026 đến từ Bình Dương cũ. Trong khi đó, One Mount Group ghi nhận khoảng 66% nguồn cung mới trong quý II tập trung tại khu vực này. Điểm chung là hầu hết dự án đều có quy mô từ hàng trăm đến hàng nghìn căn hộ, điều hiếm xuất hiện tại khu vực nội đô trong nhiều năm trở lại đây.
Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc Điều hành CBRE Việt Nam, cho rằng Bình Dương cũ đã trở thành một phần quan trọng của thị trường TP.HCM thay vì chỉ là đô thị vệ tinh. Lợi thế về quỹ đất, pháp lý và khả năng phát triển các khu đô thị quy mô lớn sẽ giúp khu vực này tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ đạo trong nguồn cung căn hộ mới nhiều năm tới.
Ở góc độ thị trường, việc nguồn cung tập trung tại các đô thị mở rộng được kỳ vọng sẽ giúp giảm áp lực khan hiếm sản phẩm vốn kéo dài nhiều năm tại TP.HCM. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa cuộc cạnh tranh giữa các chủ đầu tư sẽ không còn nằm ở vị trí trung tâm mà chuyển sang chất lượng quy hoạch, hệ thống tiện ích, khả năng kết nối giao thông và chính sách bán hàng.
Savills Việt Nam đánh giá các công trình như Vành đai 3, mở rộng Quốc lộ 13, cùng mạng lưới metro và các tuyến giao thông liên vùng đang làm thay đổi bán kính lựa chọn nhà ở của người dân. Khi thời gian di chuyển được rút ngắn, khoảng cách địa lý dần không còn là yếu tố quyết định, thay vào đó người mua quan tâm nhiều hơn đến giá trị sử dụng, không gian sống và dư địa tăng giá của bất động sản.
Theo dự báo của các đơn vị nghiên cứu thị trường, TP.HCM sẽ tiếp tục đón thêm khoảng 15.000-20.000 căn hộ trong nửa cuối năm, nâng tổng nguồn cung năm 2026 lên khoảng 30.000-35.000 căn. Đây được xem là nền tảng để thị trường từng bước cải thiện thanh khoản, đồng thời định hình một chu kỳ phát triển mới, trong đó các đô thị mở rộng sẽ giữ vai trò trung tâm của nguồn cung, còn khu vực nội đô tập trung vào các dự án tái phát triển và phân khúc giá trị cao.
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