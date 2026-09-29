Nguồn hàng tăng, vì sao bất động sản vẫn khó bán?
Gia Linh
29/09/2026 8:00 AM (GMT+7)
Nguồn cung bất động sản đang dần cải thiện, nhưng người mua lại thận trọng hơn trước áp lực giá nhà và lãi vay. Khi lượng hàng chưa tiêu thụ tăng lên, thị trường TP.HCM đứng trước bài toán không chỉ là có thêm sản phẩm, mà sản phẩm có thực sự vừa túi tiền người mua hay không.
Thị trường bất động sản đang xuất hiện một nghịch lý dự án mới trở lại nhiều hơn sau thời gian dài khan hiếm nguồn cung, nhưng giao dịch chưa phục hồi tương ứng.
Theo Bộ Xây dựng, quý II/2026, cả nước có 113 dự án nhà ở thương mại được cấp phép mới với hơn 103.200 căn. Trong khi đó, số giao dịch bất động sản thành công chỉ đạt hơn 100.000 giao dịch, bằng 71,5% quý trước.
Đáng chú ý, báo cáo từ 25/34 địa phương cho thấy lượng bất động sản tồn kho đạt 39.284 căn, nền. Trong đó, tồn kho chung cư là 12.823 căn, tăng 22,2%; nhà ở riêng lẻ tăng 46,4% và đất nền tăng 25,4% so với quý trước.
Tại TP.HCM, bài toán đáng chú ý hiện nay không đơn thuần là thiếu nguồn cung, mà là khoảng cách giữa giá nhà và khả năng chi trả của người mua.
Theo CBRE Việt Nam, quý II/2026, TP.HCM có khoảng 850 căn hộ mới chào bán, giảm 48% so với quý trước. Trong khi đó, DKRA Consulting ghi nhận tháng 7, TP.HCM và vùng phụ cận có hơn 10.400 căn hộ thuộc nguồn cung sơ cấp nhưng chỉ khoảng 1.650 căn được tiêu thụ, tương đương tỷ lệ hấp thụ khoảng 16%.
Tại TP.HCM, thị trường bất động sản đang đứng trước thực trạng thiếu nguồn cung, mà là khoảng cách giữa giá nhà và khả năng chi trả của người mua. Ảnh: Gia Linh
Một trong những rào cản lớn là chi phí tài chính. Bộ Xây dựng cho biết lãi suất cho vay bất động sản phổ biến khoảng 12-14%/năm, một số khoản vay thả nổi có thể lên tới 15-16%/năm.
Giá nhà neo cao cộng với lãi vay lớn khiến người mua ngày càng cân nhắc kỹ hơn. Thay vì quyết định nhanh khi dự án mở bán, khách hàng có xu hướng so sánh mức giá, tiến độ thanh toán, pháp lý và chính sách hỗ trợ tài chính.
Với nhà đầu tư sử dụng vốn vay, thanh khoản chậm còn đồng nghĩa với thời gian nắm giữ kéo dài và chi phí lãi vay tiếp tục phát sinh. Vì vậy, một bộ phận nhà đầu tư phải cân nhắc giảm kỳ vọng lợi nhuận để tìm người mua.
Ở phía doanh nghiệp, hàng bán chậm cũng khiến áp lực tài chính gia tăng. Báo cáo quý II/2026 cho thấy Nam Long ghi nhận gần 8.600 tỷ đồng hàng tồn kho, Khang Điền khoảng 29.488 tỷ đồng. Bcons ghi nhận tồn kho tăng từ 1.578 tỷ đồng cuối năm 2025 lên 4.816 tỷ đồng giữa năm nay.
Tuy nhiên, tồn kho bất động sản không hoàn toàn là nhà đã xây xong nhưng chưa bán được. Phần đáng kể nằm ở quỹ đất, dự án đang triển khai và chi phí xây dựng dở dang. Dù vậy, khi tốc độ bán hàng chậm, vòng quay vốn kéo dài trong khi doanh nghiệp vẫn phải duy trì chi phí và nghĩa vụ tài chính.
Ông Lê Văn Toàn, Tổng giám đốc PST Land, cho rằng một bộ phận sản phẩm khó được thị trường chấp nhận do vướng pháp lý, giá bán chưa phù hợp hoặc liên quan đến áp lực tín dụng. Nếu tồn kho kéo dài, doanh nghiệp tiếp tục phát sinh chi phí trong khi nguồn thu bị đình trệ.
Diễn biến này cho thấy thị trường không chỉ cần thêm nguồn cung, mà cần nguồn cung phù hợp hơn với sức mua.
Người cần nhà vẫn còn nhiều, doanh nghiệp vẫn có sản phẩm để bán. Nhưng nếu khoảng cách giữa giá nhà và túi tiền chưa được thu hẹp, việc nguồn cung tăng chưa chắc đồng nghĩa thị trường sẽ dễ bán hơn.
Bất động sản công nghiệp vùng ven TP.HCM vào cuộc đua mới
Quỹ đất tại các khu vực công nghiệp truyền thống ngày càng hạn chế, trong khi doanh nghiệp FDI đặt ra yêu cầu cao hơn về nhà xưởng, điện, logistics và tiêu chuẩn xanh. Thị trường vùng ven TP.HCM vì thế đang bước vào cuộc cạnh tranh mới.
Nguồn hàng tăng, vì sao bất động sản vẫn khó bán?
Nguồn cung bất động sản đang dần cải thiện, nhưng người mua lại thận trọng hơn trước áp lực giá nhà và lãi vay. Khi lượng hàng chưa tiêu thụ tăng lên, thị trường TP.HCM đứng trước bài toán không chỉ là có thêm sản phẩm, mà sản phẩm có thực sự vừa túi tiền người mua hay không.
HoREA đề xuất không cắt điện, nước với nhà sửa chữa sai phép đang có người ở
HoREA kiến nghị TP.HCM không áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, nước đối với nhà ở cải tạo, sửa chữa vi phạm xây dựng nếu chủ sở hữu vẫn đang cư trú hợp pháp tại đây.
Cư xá Thanh Đa có chuyển động mới, TP.HCM thu hồi nhà công tại 6 lô
TP.HCM quyết định thu hồi nhà ở thuộc tài sản công tại 6 lô Cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới. Thủ tục phải hoàn tất trong 30 ngày, trong khi chủ đầu tư có trách nhiệm bố trí chỗ ở tạm thời cho người dân.
TP.HCM mở rộng TOD theo các tuyến metro, chưa thể đo tác động lên giá nhà đất
TP.HCM đang đẩy nhanh quy hoạch các khu TOD quanh metro và đường sắt, hướng đến hình thành các khu đô thị tích hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ. Tuy nhiên, tác động của mô hình này lên giá bất động sản hiện vẫn chưa thể định lượng.
Hàng trăm dự án được gỡ vướng, bất động sản TP.HCM vẫn chờ sức mua
Hàng trăm dự án tồn đọng tại TP.HCM đã được tháo gỡ khó khăn, giúp nguồn cung nhà ở tăng đáng kể. Tuy nhiên, thị trường vẫn đối mặt bài toán sức mua yếu, khó tiếp cận tín dụng và thiếu nhà ở vừa túi tiền.