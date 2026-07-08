Nguồn vốn đặc biệt đang âm thầm thay đổi cuộc sống của hàng nghìn hộ dân Thiệu Hóa
Hữu Dụng - Lương Hà
08/07/2026 11:42 AM (GMT+7)
Nhờ tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều hộ dân ở xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã mạnh dạn đầu tư nhà màng, mở rộng sản xuất, phát triển ngành nghề, tạo thêm việc làm và từng bước nâng cao thu nhập.
Từ đồng vốn ưu đãi mở thêm cơ hội làm ăn cho người dân
Cách đây vài năm, việc trồng rau của gia đình chị Trần Thị Lịch ở khu phố 2, xã Thiệu Hóa chủ yếu phụ thuộc vào thời tiết. Mỗi đợt mưa lớn hay nắng kéo dài đều ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng sản phẩm.
Bước ngoặt đến khi gia đình chị được vay 200 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Có vốn trong tay, chị mạnh dạn đầu tư nhà màng, chuyển sang sản xuất rau theo hướng an toàn.
Bước ngoặt đến khi gia đình chị được vay 200 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Có vốn trong tay, chị mạnh dạn đầu tư nhà màng, chuyển sang sản xuất rau theo hướng an toàn.
"Trước đây cứ thấp thỏm lo thời tiết, còn bây giờ việc sản xuất chủ động hơn nhiều, rau sinh trưởng ổn định, đầu ra cũng thuận lợi hơn", chị Lịch chia sẻ.
Không riêng gia đình chị Lịch, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn xã Thiệu Hóa đang được tiếp cận các chương trình tín dụng chính sách để đầu tư sản xuất, phát triển sinh kế và cải thiện đời sống.
Theo Phòng giao dịch NHCSXH Thiệu Hóa, đơn vị đang triển khai các chương trình tín dụng chính sách tại 6 xã, phường với quy mô dân số hơn 203.000 người.
Những năm gần đây, kinh tế xã hội địa phương có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 70,2 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,19%, hộ cận nghèo còn 0,72%.
Để đồng vốn ưu đãi đến đúng đối tượng, Phòng giao dịch NHCSXH Thiệu Hóa phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cùng các tổ chức nhận ủy thác như Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên. Thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn, việc bình xét, giải ngân và kiểm tra sử dụng vốn được thực hiện công khai, minh bạch.
Đến cuối năm 2025, tổng nguồn vốn tín dụng do đơn vị quản lý đạt 743,7 tỷ đồng, tăng 132,7 tỷ đồng so với đầu năm. Riêng doanh số cho vay trong năm đạt 248 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hàng nghìn lượt hộ dân đầu tư sản xuất, kinh doanh và phát triển ngành nghề.
Với chị Trần Thị Lịch, khoản vay chính sách không chỉ giúp giải quyết khó khăn về vốn mà còn mở ra hướng sản xuất mới.
Nhờ đầu tư nhà màng, việc canh tác ít chịu tác động của thời tiết, năng suất và chất lượng rau được nâng lên rõ rệt. Mô hình còn tạo thêm việc làm thời vụ cho một số lao động tại địa phương.
Tương tự, bà Lê Thị Huệ ở xã Thiệu Hóa - Chủ cơ sở sản xuất bánh đa nem cho biết: Trước đây gia đình làm thủ công nên năng suất thấp. Khi được Hội Nông dân giới thiệu vay vốn từ NHCSXH, bà có điều kiện đầu tư máy móc, cải tiến quy trình sản xuất. Nhờ đó, số lượng và chất lượng sản phẩm được nâng lên rõ rệt, mẫu mã đa dạng hơn và năng suất tăng gấp 3 lần so với trước, giúp cơ sở đạt doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Những mô hình như của chị Lịch hay bà Huệ cho thấy, khi được tiếp sức bằng nguồn vốn phù hợp, nhiều hộ dân đã chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang đầu tư bài bản, nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích sản xuất.
Những mô hình như của chị Lịch hay bà Huệ cho thấy, khi được tiếp sức bằng nguồn vốn phù hợp, nhiều hộ dân đã chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang đầu tư bài bản, nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích sản xuất.
Đưa dịch vụ ngân hàng đến tận cơ sở, giúp người dân tiếp cận vốn thuận lợi
Một trong những thuận lợi lớn đối với người vay vốn là mô hình giao dịch lưu động tại cơ sở. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, NHCSXH Thiệu Hóa vẫn duy trì 29 điểm giao dịch tại các xã, phường và nhà văn hóa thôn.
Nhờ đó, người dân có thể thực hiện các thủ tục vay vốn, trả nợ, gửi tiết kiệm ngay tại địa phương, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.
Tại các điểm giao dịch, thông tin về chương trình tín dụng, lãi suất, dư nợ và lịch giao dịch đều được niêm yết công khai. Đây cũng là nơi cán bộ ngân hàng trực tiếp tuyên truyền chính sách, hướng dẫn người dân sử dụng vốn hiệu quả.
Đến cuối năm 2025, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm 0,062% tổng dư nợ; 95,7% tổ tiết kiệm và vay vốn không phát sinh nợ quá hạn. Tổng dư nợ nhận ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt 741,8 tỷ đồng.
Theo ông Nguyễn Tuấn Long - Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Thiệu Hóa, Nghị định số 338/2025/NĐ-CP nâng mức vay tối đa đối với chương trình cho vay giải quyết việc làm lên 200 triệu đồng/người đã tạo thêm điều kiện để các hộ dân mạnh dạn đầu tư sản xuất ngay từ đầu, thay vì phải triển khai từng bước do thiếu vốn.
Thanh Hóa: Cháy lớn tại nhà kho doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, huy động robot chữa cháy
Một vụ cháy lớn xảy ra tối 13/7 tại nhà kho của Công ty TNHH MTV Tự động hóa máy giầy Toàn Thịnh Việt Nam, thuộc Khu công nghiệp Tây Bắc Ga (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa). Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã huy động nhiều xe chuyên dụng cùng robot chữa cháy để khống chế đám cháy.
Thái Nguyên tập huấn triển khai Luật Báo chí, nâng cao kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Ngày 13/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật Báo chí và các nghị định của Chính phủ về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.
Hơn 1.500 "cánh tay nối dài" đưa chuyển đổi số đến từng ngõ phố ở Quảng Ninh
Với 1.538 Tổ công nghệ số cộng đồng đang hoạt động tích cực trên toàn tỉnh, Quảng Ninh đã và đang biến những khái niệm công nghệ khô khan thành những tiện ích thiết thực, giúp người dân từ vùng nông thôn đến thành thị chủ động làm chủ công nghệ.
Lạng Sơn: Đồng hành cùng doanh nghiệp chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo
Sáng ngày 13/7, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Chương trình khai trương Hệ thống quản lý văn bản phục vụ doanh nghiệp và ký kết Quy chế phối hợp về ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030.
Đoàn Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn tại Giải vô địch Karate Đông Nam Á 2026
Chiều 12/7, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Bình, Giải vô địch Karate Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2026 đã chính thức bế mạc. Với màn trình diễn xuất sắc, đoàn chủ nhà Việt Nam đã khẳng định vị thế thống trị khi giành ngôi nhất toàn đoàn.
Công an Ninh Bình khuyến cáo loạt biện pháp sống còn tránh cây xanh gãy, đổ mùa mưa bão
Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết trong giai đoạn cao điểm mùa mưa bão, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đưa ra những khuyến cáo đặc biệt quan trọng giúp người dân phòng ngừa hiểm họa từ cây xanh gãy, đổ.