Nguồn vốn đặc biệt đang âm thầm thay đổi cuộc sống của hàng nghìn hộ dân Thiệu Hóa

Từ đồng vốn ưu đãi mở thêm cơ hội làm ăn cho người dân

Cách đây vài năm, việc trồng rau của gia đình chị Trần Thị Lịch ở khu phố 2, xã Thiệu Hóa chủ yếu phụ thuộc vào thời tiết. Mỗi đợt mưa lớn hay nắng kéo dài đều ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng sản phẩm.

Nhờ có vốn trong tay, gia đình chị Trần Thị Lịch ở khu phố 2, xã Thiệu Hóa đã mạnh dạn đầu tư nhà màng, chuyển sang sản xuất rau theo hướng an toàn. Ảnh: HD.

Bước ngoặt đến khi gia đình chị được vay 200 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Có vốn trong tay, chị mạnh dạn đầu tư nhà màng, chuyển sang sản xuất rau theo hướng an toàn.

Bước ngoặt đến khi gia đình chị được vay 200 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Có vốn trong tay, chị mạnh dạn đầu tư nhà màng, chuyển sang sản xuất rau theo hướng an toàn.

"Trước đây cứ thấp thỏm lo thời tiết, còn bây giờ việc sản xuất chủ động hơn nhiều, rau sinh trưởng ổn định, đầu ra cũng thuận lợi hơn", chị Lịch chia sẻ.

Không riêng gia đình chị Lịch, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn xã Thiệu Hóa đang được tiếp cận các chương trình tín dụng chính sách để đầu tư sản xuất, phát triển sinh kế và cải thiện đời sống.

Từ đồng vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội đã mở thêm cơ hội làm ăn cho người dân. Ảnh: HD.

Theo Phòng giao dịch NHCSXH Thiệu Hóa, đơn vị đang triển khai các chương trình tín dụng chính sách tại 6 xã, phường với quy mô dân số hơn 203.000 người.

Những năm gần đây, kinh tế xã hội địa phương có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 70,2 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,19%, hộ cận nghèo còn 0,72%.

Để đồng vốn ưu đãi đến đúng đối tượng, Phòng giao dịch NHCSXH Thiệu Hóa phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cùng các tổ chức nhận ủy thác như Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên. Thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn, việc bình xét, giải ngân và kiểm tra sử dụng vốn được thực hiện công khai, minh bạch.

Hiện Phòng giao dịch NHCSXH Thiệu Hóa, đơn vị đang triển khai các chương trình tín dụng chính sách tại 6 xã với quy mô dân số hơn 203.000 người. Ảnh: HD.

Đến cuối năm 2025, tổng nguồn vốn tín dụng do đơn vị quản lý đạt 743,7 tỷ đồng, tăng 132,7 tỷ đồng so với đầu năm. Riêng doanh số cho vay trong năm đạt 248 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hàng nghìn lượt hộ dân đầu tư sản xuất, kinh doanh và phát triển ngành nghề.

Với chị Trần Thị Lịch, khoản vay chính sách không chỉ giúp giải quyết khó khăn về vốn mà còn mở ra hướng sản xuất mới.

Nhờ đầu tư nhà màng, việc canh tác ít chịu tác động của thời tiết, năng suất và chất lượng rau được nâng lên rõ rệt. Mô hình còn tạo thêm việc làm thời vụ cho một số lao động tại địa phương.

Tương tự, bà Lê Thị Huệ ở xã Thiệu Hóa - Chủ cơ sở sản xuất bánh đa nem cho biết: Trước đây gia đình làm thủ công nên năng suất thấp. Khi được Hội Nông dân giới thiệu vay vốn từ NHCSXH, bà có điều kiện đầu tư máy móc, cải tiến quy trình sản xuất. Nhờ đó, số lượng và chất lượng sản phẩm được nâng lên rõ rệt, mẫu mã đa dạng hơn và năng suất tăng gấp 3 lần so với trước, giúp cơ sở đạt doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Những mô hình như của chị Lịch hay bà Huệ cho thấy, khi được tiếp sức bằng nguồn vốn phù hợp, nhiều hộ dân đã chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang đầu tư bài bản, nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích sản xuất.

Những mô hình như của chị Lịch hay bà Huệ cho thấy, khi được tiếp sức bằng nguồn vốn phù hợp, nhiều hộ dân đã chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang đầu tư bài bản, nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích sản xuất.

Đưa dịch vụ ngân hàng đến tận cơ sở, giúp người dân tiếp cận vốn thuận lợi

Một trong những thuận lợi lớn đối với người vay vốn là mô hình giao dịch lưu động tại cơ sở. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, NHCSXH Thiệu Hóa vẫn duy trì 29 điểm giao dịch tại các xã, phường và nhà văn hóa thôn.

Nghị định số 338/2025/NĐ-CP nâng mức vay tối đa đối với chương trình cho vay giải quyết việc làm lên 200 triệu đồng/người đã tạo thêm điều kiện để các hộ dân mạnh dạn đầu tư sản xuất ngay từ đầu, thay vì phải triển khai từng bước do thiếu vốn. Ảnh: HD.

Nhờ đó, người dân có thể thực hiện các thủ tục vay vốn, trả nợ, gửi tiết kiệm ngay tại địa phương, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Tại các điểm giao dịch, thông tin về chương trình tín dụng, lãi suất, dư nợ và lịch giao dịch đều được niêm yết công khai. Đây cũng là nơi cán bộ ngân hàng trực tiếp tuyên truyền chính sách, hướng dẫn người dân sử dụng vốn hiệu quả.

Đến cuối năm 2025, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm 0,062% tổng dư nợ; 95,7% tổ tiết kiệm và vay vốn không phát sinh nợ quá hạn. Tổng dư nợ nhận ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt 741,8 tỷ đồng.

Nguồn vốn chính sách không chỉ giúp giải quyết khó khăn mà còn mở ra hướng sản xuất mới nhiều nông dân và HTX. Ảnh: HD.

Theo ông Nguyễn Tuấn Long - Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Thiệu Hóa, Nghị định số 338/2025/NĐ-CP nâng mức vay tối đa đối với chương trình cho vay giải quyết việc làm lên 200 triệu đồng/người đã tạo thêm điều kiện để các hộ dân mạnh dạn đầu tư sản xuất ngay từ đầu, thay vì phải triển khai từng bước do thiếu vốn.