Nguyên cán bộ giải phóng mặt bằng Hải Dương cũ, lừa 180 triệu chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất

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Thu Thuỷ

18/05/2026 9:41 AM (GMT+7)

Mặc dù không có chức năng, nhiệm vụ trong việc thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhưng Bách vẫn đưa ra thông tin gian dối, có thể giúp bị hại chuyển từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở, với chi phí 180 triệu đồng.

Ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Công Sơn Bách, nguyên cán bộ Ban giải phóng mặt bằng thuộc UBND TP Hải Dương (cũ), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, vào khoảng tháng 7/2024, khi đó Phạm Công Sơn Bách là cán bộ Ban giải phóng mặt bằng UBND TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương cũ). Mặc dù không có khả năng thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhưng Bách vẫn đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có các mối quan hệ quen biết, có thể giúp bị hại chuyển đổi mục đích sử dụng đất, với chi phí 180 triệu đồng.

Cơ quan công an thông báo quyết định đối với Phạm Công Sơn Bách. Ảnh: CAHP

Tin tưởng vào thông tin do Bách đưa ra, bị hại đã giao cho Bách số tiền trên để nhờ Bách giúp chuyển đổi mục đích sử dụng đất, từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Bách không thực hiện bất kỳ thủ tục pháp lý nào như đã cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền này vào mục đích cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bách.

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