Nhà báo Iran ca ngợi cách Việt Nam biến du lịch thành động lực kinh tế

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Theo nhà báo Iran, Việt Nam đã làm được điều mà không nhiều quốc gia đang phát triển đạt được: biến du lịch từ một hoạt động bên lề thành một trụ cột của nền kinh tế và động lực tạo ra thịnh vượng quốc gia. Đây cũng là mô hình mà Iran, quốc gia sở hữu kho tàng di sản đồ sộ nhưng chưa khai thác tương xứng nguồn thu du lịch, có thể tham khảo.

Việt Nam biến du lịch thành động lực tăng trưởng

Trong bài viết được xuất bản trên Tehrantimes ngày 1/9, nhà báo Mahnaz Abdi nhấn mạnh, năm 2025, Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20% và lập kỷ lục mới. Doanh thu du lịch đạt khoảng 85 tỷ USD, đóng góp ước tính 6-8% GDP mỗi năm trong giai đoạn 2021-2025.

Việt Nam hiện đặt mục tiêu nâng tỷ trọng du lịch lên 10-12% GDP vào năm 2030, với tổng thu từ khách du lịch khoảng 80-90 tỷ USD. Đến năm 2045, ngành này được kỳ vọng đóng góp 14-15% GDP, đón 70 triệu khách quốc tế và đưa Việt Nam vào nhóm 30 nền kinh tế du lịch cạnh tranh nhất thế giới.

Tác động của du lịch cũng lan tỏa sang nhiều lĩnh vực khác. Trong nửa đầu năm 2026, GDP Việt Nam tăng 8,18%, trong khi khu vực dịch vụ tăng 8,09%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 3.889,5 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9%, một phần quan trọng nhờ sự phục hồi của du lịch.

Ngành du lịch hiện tạo khoảng 2,3 triệu việc làm trực tiếp và 3,5 triệu việc làm gián tiếp.

Bốn trụ cột tạo nên thành công

Theo nhà báo Mahnaz Abdi, thành công của Việt Nam dựa trên bốn yếu tố chính.

Thứ nhất là quyết tâm chính trị và quản trị thống nhất: Du lịch được xác định là ưu tiên quốc gia, với mục tiêu tạo hiệu ứng lan tỏa sang các ngành khác, thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới và phát triển bền vững. Trách nhiệm được phân bổ từ Quốc hội tới các địa phương, tạo sự đồng bộ trong triển khai.

Thứ hai là đầu tư hạ tầng: Việt Nam định hướng phát triển ba cực tăng trưởng du lịch lớn tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, cùng 10 trung tâm du lịch và 20 khu du lịch quốc gia. Hệ thống hàng không, đường sắt, đường thủy nội địa, cảng biển và bến du thuyền được chú trọng.

Tác giả cho rằng, chuyến đi trên vịnh Hạ Long của ông cho thấy rõ hiệu quả của việc đầu tư vào tàu du lịch và các nhà ga hành khách hiện đại, giúp nâng cao trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú.

Thứ ba là chuyển từ “nhiều khách” sang “khách có giá trị cao”: Việt Nam không còn chỉ tập trung vào số lượng du khách mà hướng tới chất lượng, mức chi tiêu, thời gian lưu trú và những trải nghiệm khác biệt. Các mô hình kinh tế ban đêm, du lịch ven sông, ven biển, kết hợp văn hóa, thể thao, giải trí và mua sắm được khuyến khích.

Thứ tư là chuyển đổi số và du lịch xanh: Việt Nam đang xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia và các nền tảng số. Big Data và AI được định hướng sử dụng trong quảng bá, quản lý hình ảnh điểm đến. Song song đó là giảm rác thải nhựa, xử lý nước thải và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Iran có thể học gì từ Việt Nam?

Theo nhà báo Mahnaz Abdi, Iran hiện sở hữu 30 di sản thế giới được UNESCO công nhận, nhiều hơn Việt Nam, nhưng du lịch chỉ đóng góp khoảng 5% GDP.

Ông cho rằng Iran trước hết cần đưa du lịch lên thành ưu tiên chiến lược quốc gia, tương tự cách Việt Nam xác định ngành này là động lực phát triển kinh tế.

Tiếp đó, Iran cần đầu tư mạnh vào khách sạn, đội bay và hệ thống giao thông đa phương thức; cải cách chính sách thị thực, mở rộng miễn visa và áp dụng thị thực điện tử để giảm rào cản cho du khách.

Iran cũng cần chuyển trọng tâm sang nhóm khách chi tiêu cao, phát triển du lịch văn hóa, chăm sóc sức khỏe, MICE, nghỉ dưỡng cao cấp, kinh tế ban đêm và du lịch mua sắm.

Bên cạnh đó, nước này cần xây dựng hạ tầng du lịch số, ứng dụng AI, phát triển hệ thống đặt dịch vụ trực tuyến, đồng thời chú trọng du lịch xanh và bảo tồn di sản.

Một vấn đề khác là nhân lực. Theo bài viết, Iran hiện chỉ có khoảng 50.000 lao động du lịch được đào tạo, trong khi cần ít nhất 200.000 người có khả năng sử dụng các ngôn ngữ chủ chốt.

Theo tác giả, nếu học hỏi mô hình Việt Nam, Iran có thể hướng tới 20 tỷ USD doanh thu du lịch mỗi năm và tạo thêm 150.000 việc làm vào năm 2030. Quan trọng hơn, du lịch có thể giúp nước này giảm phụ thuộc vào dầu mỏ, đa dạng hóa nền kinh tế và cải thiện hình ảnh quốc gia.

“Bài học từ Hà Nội đến Hạ Long rất rõ ràng: du lịch không chỉ là chuyện nghỉ dưỡng, mà còn là việc làm, tăng trưởng và thịnh vượng quốc gia”, tác giả kết luận.