Nhà đầu tư hoảng loạn vì Big Tech chi hàng trăm tỷ USD cho AI: Bong bóng nguy hiểm hay khoản đầu tư cho tương lai?

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Brian Sozzi, biên tập viên điều hành của Yahoo Finance, cho rằng thị trường đang phản ứng quá tiêu cực trước làn sóng tăng chi tiêu vốn (capex) cho AI của Big Tech. Ông nhấn mạnh nguyên tắc lâu nay của mình rằng “giá cổ phiếu chính là sự thật”, bởi biến động giá thường phản ánh câu chuyện mà nhà đầu tư đang kể về một doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo Sozzi, những phản ứng dữ dội gần đây khiến ông nghi ngờ liệu thị trường có đang đánh giá sai tình hình. Ông cho rằng việc các công ty tăng đầu tư vào AI không phải dấu hiệu đáng lo, mà là bước chuẩn bị cho một giai đoạn tăng trưởng mới.

“Tôi đang trực tiếp nhìn thấy các ứng dụng AI được đưa vào sử dụng và tạo ra doanh thu. Tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu chậm lại nào trong đầu tư AI, mà ngược lại”, Sozzi nhận định.

Một trong những tiếng nói ủng hộ mạnh mẽ nhất cho việc tiếp tục đầu tư AI là Lisa Su, CEO hãng chip AMD. Bà cho rằng năng lực tính toán ngày càng mạnh chính là nền tảng để tạo ra trí thông minh nhân tạo cao hơn.



Tuy nhiên, CEO AMD cũng thừa nhận câu hỏi quan trọng nhất vẫn là khả năng sinh lời từ những khoản đầu tư khổng lồ này. Theo bà, AMD đang chứng kiến lợi ích rõ rệt khi ứng dụng AI trong nội bộ, giúp công ty tạo ra sản phẩm tốt hơn, tăng tốc phát triển và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Không chỉ ngành chip, nhiều lĩnh vực khác cũng đang tận dụng AI để tạo giá trị. CEO Mastercard Michael Miebach cho biết công ty đang sử dụng AI để nâng cao khả năng phát hiện gian lận và phát triển thương mại tự động bằng AI.

Trong khi đó, IBM cũng đang chịu áp lực từ nhà đầu tư sau cảnh báo lợi nhuận, nhưng nguyên nhân không phải do giảm đầu tư AI mà ngược lại, do công ty đang dành nhiều nguồn lực để xây dựng hạ tầng phục vụ tương lai AI.

“Các công ty đang xây dựng cơ sở hạ tầng để hiện thực hóa tiềm năng AI, và tôi tin rằng những khoản đầu tư này cuối cùng sẽ được thương mại hóa và tạo ra giá trị”, CFO IBM Jim Kavanaugh nói.

Dù vậy, thị trường vẫn phản ứng gay gắt. Alphabet, công ty mẹ Google, thông báo chi tiêu vốn quý II lên tới 44,9 tỷ USD và nâng dự báo chi tiêu cả năm lên 195-205 tỷ USD. Ngay sau đó, cổ phiếu Alphabet giảm 7,13%, khiến khoảng 293 tỷ USD giá trị vốn hóa bị xóa sổ.

Tesla cũng công bố kế hoạch chi 25 tỷ USD vốn đầu tư trong năm 2026, gần gấp ba mức thông thường, nhằm thúc đẩy dự án robot Optimus và taxi tự lái. Nhưng cổ phiếu hãng xe điện này lao dốc 14,5%.

Những cú giảm mạnh này phản ánh nỗi lo của nhà đầu tư rằng các tập đoàn công nghệ có thể đang chi quá nhiều tiền cho AI trước khi chứng minh được lợi nhuận tương xứng.

Tuy nhiên, ông Sozzi cho rằng phản ứng này có thể quá vội vàng. Ông đặt câu hỏi liệu nhà đầu tư có thực sự hiểu tương lai công nghệ hơn những lãnh đạo như Elon Musk của Tesla hay Lisa Su của AMD hay không.

Theo ông, nhiều khoản đầu tư AI được thực hiện cách đây 18 tháng hiện đã bắt đầu mang lại kết quả. Vì vậy, thị trường có thể sẽ nhìn nhận khác trong tương lai.

“Có lẽ hãy cho các công ty này thêm thời gian để chứng minh. Tôi nghi rằng sau 24 tháng nữa, câu chuyện sẽ hoàn toàn khác”, ông Sozzi kết luận.