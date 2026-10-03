Nhà đầu tư thuê đất trả tiền hằng năm có thể có thêm quyền thế chấp, góp vốn

Trong văn bản góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), HoREA đưa ra nhiều kiến nghị liên quan đến tài chính đất đai, giá đất và quyền của người sử dụng đất. Đáng chú ý với thị trường bất động sản là đề xuất sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 25 về quyền của người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất thu tiền hằng năm.

Theo HoREA, quy định cần được sửa đổi theo hướng người sử dụng đất được góp vốn hoặc thế chấp không chỉ tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất mà cả quyền thuê trong hợp đồng thuê đất.

Cụ thể, HoREA đề xuất người sử dụng đất được bán, cho thuê tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất; đồng thời được góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất.

Theo phương án này, người mua hoặc bên nhận góp vốn bằng tài sản sẽ được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định trong thời hạn sử dụng còn lại.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề xuất mở rộng quyền của người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm, hỗ trợ nhà đầu tư. Ảnh: Gia Linh

Một nội dung đáng chú ý khác là quyền thế chấp. HoREA đề xuất cho phép người sử dụng đất thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật.

Đề xuất này nhằm bảo đảm đầy đủ hơn các quyền của người sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước cho thuê đất thu tiền hằng năm, đồng thời tạo sự thống nhất giữa các quy định trong dự thảo Luật Đất đai.

Nếu được luật hóa, quy định sẽ bổ sung thêm công cụ để doanh nghiệp khai thác giá trị kinh tế từ quyền thuê đất, thay vì chủ yếu dựa vào giá trị của tài sản đã đầu tư trên đất.

Đối với thị trường bất động sản, khả năng sử dụng tài sản và các quyền tài sản để huy động vốn có ý nghĩa đáng kể, nhất là với những dự án sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền hằng năm.

Trong đề xuất của HoREA, điểm mới đáng chú ý nằm ở việc quyền thuê trong hợp đồng thuê đất được đặt cùng với tài sản gắn liền với đất khi thực hiện góp vốn hoặc thế chấp.

Nếu được thông qua, cơ chế này có thể mở rộng phạm vi tài sản, quyền tài sản mà doanh nghiệp có thể sử dụng trong hoạt động huy động vốn. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận vốn thực tế vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giá trị tài sản bảo đảm, thời hạn thuê đất còn lại, khả năng tạo dòng tiền của dự án và tiêu chuẩn thẩm định của bên nhận thế chấp.

Ngoài kiến nghị liên quan đến quyền thuê đất, HoREA cũng đề xuất một số điều chỉnh về tài chính đất đai trong dự thảo luật.

Hiệp hội đề nghị bổ sung “tỷ lệ % giá đất để tính tiền thuê đất trả tiền hằng năm theo quy định của Chính phủ” vào nhóm căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

HoREA cũng đề xuất hoàn thiện quy định về hệ số điều chỉnh giá đất, trong đó bổ sung các yếu tố như mức biến động thị trường, quy hoạch và những yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất để các địa phương có căn cứ xây dựng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất.

Những kiến nghị này được đưa ra trong bối cảnh dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được hoàn thiện. Với thị trường bất động sản TP.HCM, các quy định liên quan đến quyền khai thác đất thuê, tiền thuê đất và cơ chế xác định giá đất là những yếu tố có thể tác động trực tiếp đến chi phí đầu tư, khả năng huy động vốn và hiệu quả tài chính của dự án.