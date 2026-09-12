Nhà đầu tư tiền điện tử quyên góp số tiền kỷ lục cho chính trị

Delo, người đồng sáng lập người Anh của nền tảng giao dịch tiền điện tử BitMEX, người từng bị kết tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng ở Mỹ và được Tổng thống Donald Trump ân xá, cho biết ông muốn đảm bảo một "cuộc cạnh tranh công bằng" với hai đảng chính của Anh - đảng Lao động cầm quyền và đảng Bảo thủ đối lập chính.

Sau hơn một năm dẫn đầu áp đảo trong các cuộc thăm dò dư luận, đảng Cải cách, do nhà vận động Brexit kỳ cựu Nigel Farage lãnh đạo, đã chứng kiến sự ủng hộ giảm sút do một loạt cáo buộc về các khoản quyên góp trước cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào giữa năm 2029.



Trong một bài bình luận trên tờ Telegraph cánh hữu, Delo cho biết, kết luận của ông từ những rắc rối gần đây của đảng Cải cách là "họ nên dành ít thời gian hơn để gây quỹ... và nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho việc điều hành chính phủ".

"Đảng Cải cách đang lên kế hoạch nghiêm túc cho chính phủ, điều mà đảng Lao động không làm được trước khi thắng cử năm 2024. Việc xây dựng các chính sách thấu đáo và soạn thảo luật cần thời gian và nguồn vốn đáng kể" - ông viết.



Ông Farage hoan nghênh khoản quyên góp này, nói rằng ông "rất vinh dự và cảm kích khi Ben Delo thể hiện sự tin tưởng lớn lao như vậy đối với đảng Cải cách."

"Ben biết rằng chúng ta là đảng duy nhất có thể vực dậy đất nước và đảo ngược sự suy thoái của nước Anh".

Việc gây quỹ của Reform đang bị giám sát chặt chẽ, với việc cảnh sát hôm thứ Năm tuyên bố mở cuộc điều tra về cáo buộc vi phạm luật tài trợ nước ngoài, sau bản tin của Channel 4 News tuần trước.

Một phóng viên bí mật đã ghi âm được cuộc trò chuyện giữa hai trợ lý cấp cao của đảng Cải cách, dường như họ đang đề xuất một cách thức lách luật bầu cử để đảm bảo nhận được tiền quyên góp từ các đảng nước ngoài.

Đảng này phủ nhận mọi hành vi sai trái và cho biết sẽ hợp tác với cuộc điều tra.

Delo từ lâu đã ủng hộ đảng Cải cách, trước đây từng quyên góp cho đảng này 8 triệu bảng. Khoản quyên góp 36 triệu bảng này vượt xa kỷ lục trước đó là 10 triệu bảng mà doanh nhân người Anh John Sainsbury, người đã qua đời năm 2022, để lại cho đảng Bảo thủ, theo dữ liệu trực tuyến của Ủy ban Bầu cử.

