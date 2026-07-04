Nhà đầu tư tỷ phú tiết lộ bí quyết làm giàu “khác số đông”
Phương Đăng (theo Moneywise)
04/07/2026 4:09 PM (GMT+7)
Tỷ phú đầu tư Michael Lee-Chin cho rằng sự giàu có không đến từ may mắn, mà từ những nguyên tắc đơn giản nhưng kỷ luật mà người giàu luôn tuân thủ trong nhiều năm. Theo ông, chỉ cần làm đúng 5 điều cốt lõi, bất kỳ ai cũng có thể tích lũy khối tài sản lớn theo thời gian.
Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về bí quyết thành công, ông Michael Lee-Chin – nhà sáng lập Portland Holdings, người sở hữu tài sản ước tính khoảng 1,1 tỷ USD – tuyên bố gây sốc rằng: “Nếu bạn biết mình đáng giá bao nhiêu, bạn chưa thực sự giàu.”
Thay vào đó, ông chia sẻ 5 nguyên tắc giúp ông và nhiều người giàu khác xây dựng khối tài sản lớn:
1. Sở hữu một vài doanh nghiệp tốt
Thay vì đầu tư dàn trải, người giàu tập trung sở hữu một số ít doanh nghiệp chất lượng cao.
2. Hiểu thật rõ doanh nghiệp mình đầu tư
Chỉ đầu tư vào những gì mình hiểu sâu, nắm được cách vận hành và giá trị thật của doanh nghiệp.
3. Chọn các ngành có tiềm năng tăng trưởng dài hạn
Ưu tiên những lĩnh vực có xu hướng phát triển bền vững trong tương lai, thay vì lợi nhuận ngắn hạn.
4. Kiên trì nắm giữ lâu dài
Không mua bán liên tục, mà để tài sản tăng trưởng theo thời gian và tận dụng sức mạnh của lãi kép.
5. Sử dụng đòn bẩy tài chính một cách thận trọng
Có thể vay vốn để đầu tư, nhưng phải dùng có tính toán và kiểm soát rủi ro chặt chẽ.
Tỷ phú Lee-Chin nhấn mạnh rằng, điểm quan trọng nhất là hiểu rõ tài sản mình đang sở hữu. Theo ông, người giàu không phân tán đầu tư quá nhiều mà tập trung vào một số doanh nghiệp mà họ hiểu sâu, sau đó kiên nhẫn chờ đợi sự tăng trưởng tích lũy theo thời gian.
Ông cũng thừa nhận yếu tố đòn bẩy – vay tiền để đầu tư – từng đóng vai trò quan trọng trong hành trình làm giàu của mình.
Năm 1983, khi mới 32 tuổi, ông vay 500.000 USD để đầu tư vào Mackenzie Financial, một công ty quỹ mà ông am hiểu. Khoản đầu tư này sau đó tăng gấp nhiều lần, trở thành bước ngoặt giúp ông xây dựng đế chế tài chính.
Từ nền tảng đó, ông tiếp tục mua lại công ty quản lý quỹ AIC và giúp doanh nghiệp này tăng trưởng từ quy mô dưới 1 triệu USD lên hơn 15 tỷ USD tài sản. Sau này, ông bán lại mảng quỹ bán lẻ cho tập đoàn tài chính Manulife nhưng vẫn giữ cổ phần lớn tại National Commercial Bank Jamaica – nơi tạo ra phần lớn tài sản hiện tại của ông.
Theo Lee-Chin, điều quan trọng không phải là số lượng tài sản, mà là khả năng “nắm giữ đủ lâu để sức mạnh lãi kép phát huy tác dụng”.
Ông cho rằng nhiều nhà đầu tư thất bại vì giao dịch quá nhiều hoặc không đủ kiên nhẫn với những khoản đầu tư dài hạn.
Tuy vậy, ông cũng cảnh báo rằng việc dùng đòn bẩy tài chính có thể mang lại rủi ro lớn nếu thị trường đi ngược kỳ vọng, vì khoản vay vẫn phải được trả ngay cả khi khoản đầu tư thua lỗ.
Trong bối cảnh hiện tại, Lee-Chin cho biết ông quan tâm tới lĩnh vực năng lượng hạt nhân, cho rằng sự chuyển dịch năng lượng toàn cầu sẽ kéo theo thay đổi lớn trong cấu trúc kinh tế.
Dù vậy, thông điệp cốt lõi mà ông nhấn mạnh vẫn không thay đổi: sự giàu có đến từ việc sở hữu tài sản tốt, hiểu rõ chúng, kiên trì nắm giữ và để thời gian làm phần việc còn lại.
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