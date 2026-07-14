Nhà liền thổ TP.HCM bước vào chu kỳ mới khi nguồn cung vùng ven bùng nổ

Sau nhiều năm thị trường gần như “đóng băng” về nguồn cung, phân khúc nhà liền thổ (biệt thự và nhà liền kề) tại TP.HCM đang ghi nhận tín hiệu phục hồi khi hàng loạt dự án quy mô lớn được tung ra thị trường. Diễn biến này không chỉ giúp cải thiện thanh khoản mà còn làm thay đổi mặt bằng giá bán sơ cấp.

Theo báo cáo quý II/2026 của CBRE Việt Nam, giá sơ cấp bình quân nhà liền thổ tại TP.HCM đạt khoảng 216 triệu đồng/m² đất, giảm gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, JLL Việt Nam ghi nhận mức giá bình quân khoảng 195 triệu đồng/m², thấp hơn đáng kể so với năm 2025.

Điểm đáng chú ý là mức giảm này không xuất phát từ việc các chủ đầu tư đồng loạt điều chỉnh giá bán, mà chủ yếu do cơ cấu nguồn cung thay đổi. Thị trường hiện không còn phụ thuộc vào các dự án nội đô có giá 200-300 triệu đồng/m² như trước, thay vào đó là các đại đô thị tại khu vực cửa ngõ với mức giá thấp hơn.

Riêng trong quý II, TP.HCM có gần 2.000 căn nhà liền thổ mở bán mới tại Hóc Môn với giá khoảng 127 triệu đồng/m². Cùng với nguồn cung tại các khu đô thị quy mô lớn, lượng sản phẩm mới đã kéo giá bình quân toàn thị trường xuống mức thấp hơn nhưng đồng thời tạo thêm lựa chọn cho người mua.

Phân khúc nhà liền thổ tại TP.HCM đang ghi nhận tín hiệu phục hồi về nguồn cung. Ảnh: Gia Linh

Ở góc độ thị trường, sự gia tăng nguồn cung cũng giúp cải thiện sức mua. CBRE cho biết tỷ lệ hấp thụ trong quý II đạt khoảng 40%, còn JLL ghi nhận hơn 4.250 giao dịch thành công trong nửa đầu năm. Phần lớn giao dịch tập trung tại các dự án được quy hoạch đồng bộ, sở hữu hệ thống tiện ích hoàn chỉnh và hưởng lợi từ hạ tầng giao thông đang được đầu tư.

Theo các đơn vị nghiên cứu, tâm lý người mua cũng đã thay đổi rõ nét. Thay vì chạy theo kỳ vọng tăng giá ngắn hạn, khách hàng hiện ưu tiên các dự án có pháp lý minh bạch, tiến độ xây dựng rõ ràng và khả năng khai thác lâu dài. Chính sách giãn tiến độ thanh toán và hỗ trợ tài chính từ chủ đầu tư tiếp tục là yếu tố quan trọng giúp duy trì thanh khoản trong bối cảnh lãi suất vẫn ở mức tương đối cao.

Các chuyên gia đánh giá việc TP.HCM đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, đặc biệt là Vành đai 3, các tuyến metro và hệ thống kết nối liên vùng, đang mở rộng không gian phát triển đô thị. Xu hướng này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy dòng vốn và nguồn cung tiếp tục dịch chuyển về các khu vực phía Đông, phía Nam và các đô thị vệ tinh trong những năm tới.

CBRE dự báo năm 2026 thị trường sẽ có khoảng 6.000 căn nhà liền thổ mở bán mới và có thể vượt 15.000 căn vào năm 2028. Nguồn cung tăng không chỉ góp phần giảm áp lực khan hiếm kéo dài nhiều năm mà còn tạo môi trường cạnh tranh mạnh hơn giữa các chủ đầu tư về giá bán, chính sách thanh toán và chất lượng sản phẩm. Đây được xem là nền tảng cho một chu kỳ phát triển ổn định hơn của phân khúc nhà liền thổ tại TP.HCM trong giai đoạn tới.