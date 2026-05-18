Nhà máy vật tư y tế hơn 1.500 tỷ đồng khởi công tại Quảng Ninh

Dự án Nhà máy sản xuất vật tư y tế Winner Medical Việt Nam do Công ty TNHH Nature Health Development International (trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc) làm chủ đầu tư. Đây là doanh nghiệp thành viên thuộc Tập đoàn Winner Medical – một trong những tập đoàn lớn trên thế giới chuyên về nghiên cứu, phát triển, sản xuất và kinh doanh thiết bị, vật tư y tế.

Đáng chú ý, dự án này là kết quả cụ thể từ các hoạt động xúc tiến đầu tư chủ động của tỉnh Quảng Ninh. Trước đó, trong chuyến công tác tại Thượng Hải, Tô Châu và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) vào tháng 12/2025, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp tổ chức tọa đàm xúc tiến đầu tư. Tại đây, chủ đầu tư và Công ty TNHH KCN Hải Hà Việt Nam đã ký kết hợp đồng nguyên tắc thuê đất. Đến đầu tháng 1/2026, dự án đã nhanh chóng được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ động thổ khởi công công trình. Ảnh Báo Quảng Ninh

Dự án được triển khai trên diện tích hơn 9,2ha tại một phần ô đất 05.07 và 05.08, lô CN37 thuộc KCN Texhong - Hải Hà. Với tổng vốn đầu tư 1.583 tỷ đồng (tương đương hơn 60,5 triệu USD), nhà máy được thiết kế với quy mô hiện đại bao gồm tòa nhà nghiên cứu, tòa nhà triển lãm và các nhà xưởng sản xuất chuyên biệt. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động trong tháng 12/2027.

Khi vận hành, dự án dự kiến cung ứng ra thị trường hàng triệu sản phẩm mỗi năm như: các loại băng gạc y tế, vật liệu chăm sóc vết thương cao cấp, vật tư y tế dùng cho phẫu thuật… Từ đó, góp phần quan trọng vào việc đa dạng hóa và nâng cao năng lực ngành công nghiệp sản xuất thiết bị y tế tại Việt Nam.



Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng chủ đầu tư. Ảnh Báo Quảng Ninh

Lễ khởi công nhà máy tiếp tục là minh chứng cho môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, chính sách minh bạch và sự đồng hành nhất quán của chính quyền tỉnh Quảng Ninh đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Dự án không chỉ hứa hẹn tạo ra nhiều việc làm cho lao động địa phương, tăng nguồn thu ngân sách mà còn đóng góp tích cực vào mục tiêu chiến lược phát triển công nghiệp chế biến - chế tạo bền vững dựa trên khoa học công nghệ của tỉnh. Đồng thời, sự xuất hiện của tập đoàn lớn như Winner Medical được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng làn sóng, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp phụ trợ chất lượng cao tìm đến KCN Texhong - Hải Hà và tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới.