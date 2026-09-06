Nhà ở dưới 1 tỷ đồng xuất hiện thêm tại TP.HCM, nguồn cung sắp tăng mạnh

Thị trường nhà ở TP.HCM đang xuất hiện thêm những tín hiệu đáng chú ý ở phân khúc vừa túi tiền. Sở Xây dựng TP.HCM vừa công bố thông tin dự án Khu nhà ở thương mại Hoàng Nam Uyên Hưng 2, tên thương mại Bcons City Life, tại đường Tố Hữu, phường Tân Uyên.

Dự án có 802 căn nhà ở xã hội, diện tích khoảng 39 - 57 m2. Giá bán tạm tính 19,8 triệu đồng/m2, đã bao gồm VAT nhưng chưa tính kinh phí bảo trì 2%.

Tính theo mức giá này, người mua cần khoảng 774 triệu đồng cho căn nhỏ nhất và khoảng 1,13 tỷ đồng đối với căn diện tích lớn nhất. Chủ đầu tư dự kiến bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua trong quý IV/2026.

Mức giá dưới 1 tỷ đồng cho căn hộ nhỏ tạo sự chú ý khi nguồn cung nhà ở đáp ứng khả năng tài chính của người lao động tại TP.HCM vẫn là bài toán lớn.

Tuy nhiên, mức 19,8 triệu đồng/m2 hiện chỉ là giá tạm tính. Giá chính thức cùng số lượng căn đưa ra bán, diện tích và thời gian nhận hồ sơ phải được công khai ít nhất 30 ngày trước thời điểm tiếp nhận đăng ký.

Cuộc đua bổ sung nhà vừa túi tiền tại TP.HCM. Ảnh: Bcón Group

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở 802 căn hộ sắp nhận hồ sơ, mà còn ở quy mô nguồn cung nhà ở xã hội TP.HCM đang chuẩn bị đưa ra thị trường.

Theo số liệu của Sở Xây dựng, thành phố hiện có 22 dự án nhà ở xã hội đang thi công với quy mô gần 19.900 căn. Ngoài ra, 89 dự án với khoảng 97.100 căn đã có chủ đầu tư và đang thực hiện các thủ tục để triển khai.

Nguồn cung dự kiến còn tăng mạnh. Trong nửa đầu năm 2027, TP.HCM lên kế hoạch khởi công thêm 53 dự án với khoảng 80.500 căn hộ. Xa hơn, thành phố được giao mục tiêu phát triển 199.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030.

Những con số này cho thấy thị trường nhà ở xã hội TP.HCM đang đứng trước một giai đoạn mở rộng đáng kể về nguồn cung.

Riêng Bcons City Life nằm tại khu vực Bình Dương trước đây, nay thuộc TP.HCM sau sắp xếp đơn vị hành chính. Khu vực này tập trung nhiều khu công nghiệp, nhà máy và lượng lớn lao động, vì vậy nhu cầu về những sản phẩm nhà ở có mức giá dễ tiếp cận được đánh giá còn lớn.

Phân khu nhà ở xã hội của dự án đã khởi công từ ngày 19/6. Chủ đầu tư dự kiến hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao khối chung cư trong năm 2028.

Trong bức tranh thị trường hiện nay, hơn 800 căn hộ nói trên chưa phải nguồn cung lớn. Tuy nhiên, việc ngày càng nhiều dự án nhà ở xã hội bước vào giai đoạn triển khai và mở bán đang tạo thêm lựa chọn cho nhu cầu ở thực, đồng thời mở ra kỳ vọng cải thiện khoảng trống nhà ở vừa túi tiền tại TP.HCM.