Nhà ở xã hội Côn Đảo có phương án thuê mua kéo dài tới 20 năm

TP.HCM vừa chính thức ban hành giá thuê mua đối với Dự án Nhà ở xã hội huyện Côn Đảo, áp dụng từ ngày 9/9/2026.

Thay vì chỉ có một kỳ hạn, phương án giá được xây dựng tương ứng với thời gian thu hồi vốn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Giá được tính theo mỗi m² diện tích sử dụng căn hộ trong một tháng, với lãi suất bảo toàn vốn đầu tư ở mức 6,44%/năm.

Việc kéo dài thời gian thuê mua tới 20 năm đáng chú ý ở góc độ khả năng chi trả. Về nguyên tắc, kỳ hạn dài giúp phân bổ nghĩa vụ tài chính trong thời gian lâu hơn, qua đó tạo thêm lựa chọn cho nhóm người có nhu cầu nhà ở nhưng chưa đủ nguồn lực để thanh toán trong thời gian ngắn.

Người thuê mua nhà ở xã hội tại Côn Đảo có thể tiếp cận các phương án tài chính với thời gian thu hồi vốn từ 5 đến 20 năm. Ảnh: hochiminhcity.gov

Người có nhu cầu cũng cần phân biệt giữa giá thuê mua căn hộ và tổng chi phí thực tế phải chi trả hàng tháng. Mức giá vừa được ban hành được xác định dựa trên chi phí đầu tư xây dựng theo quy định, nhưng chưa bao gồm hàng loạt khoản phát sinh trong quá trình sử dụng.

Trong đó có phí quản lý vận hành, bảo hiểm cháy nổ, trông giữ xe, điện, nước, truyền hình, thông tin liên lạc, thù lao ban quản trị chung cư và các dịch vụ phục vụ nhu cầu riêng của người sử dụng.

Ngoài ra, khoản thanh toán lần đầu, tiền thuê mua định kỳ, kinh phí bảo trì, thuế và các loại phí liên quan sẽ được xác định cụ thể trong hợp đồng thuê mua.

Do đó, với người có nhu cầu, bài toán tài chính không chỉ nằm ở mức giá trên mỗi m². Tổng diện tích căn hộ, kỳ hạn lựa chọn, khoản thanh toán ban đầu và các chi phí vận hành hàng tháng mới là những yếu tố quyết định số tiền thực tế phải dành cho nhà ở.

Đáng chú ý, bảng giá mới không áp dụng đối với 11 căn hộ loại D của dự án. Các căn hộ này sẽ được quản lý riêng và chỉ được tổ chức sử dụng làm nhà ở công vụ sau khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, đồng thời hoàn thành các thủ tục theo quy định.

TP.HCM cũng yêu cầu công khai giá thuê mua, phương thức thanh toán và những khoản chi phí người thuê mua phải trả. Quá trình thực hiện không được thu trùng, thu vượt hoặc phát sinh khoản thu không có căn cứ pháp lý.

Giá thuê mua hiện tại cũng không phải mức cố định trong toàn bộ vòng đời dự án. Khi có biến động về chính sách thuế, chi phí đầu tư, diện tích, phương án sử dụng nhà ở hoặc các yếu tố tác động đến cấu thành giá, cơ quan chức năng sẽ rà soát để xem xét điều chỉnh.

Trong bối cảnh khả năng tiếp cận nhà ở ngày càng phụ thuộc vào bài toán dòng tiền của hộ gia đình, việc đưa ra nhiều kỳ hạn từ 5 đến 20 năm giúp người có nhu cầu tại Côn Đảo có thêm cơ sở cân đối giữa khả năng thanh toán trước mắt và nghĩa vụ tài chính dài hạn.