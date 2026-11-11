Người mua dè dặt, doanh nghiệp đối diện áp lực dòng tiền

Thị trường nhà ở xã hội đang được kỳ vọng trở thành điểm sáng trong quá trình phục hồi nguồn cung nhà ở, đặc biệt tại những đô thị có nhu cầu lớn như TP.HCM. Tuy nhiên, bên cạnh bài toán quỹ đất, vốn đầu tư và thủ tục pháp lý, một vấn đề mới đang được đặt ra là tác động của chính sách chuyển nhượng đến quyết định mua nhà của người dân.

Trong văn bản góp ý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) ngày 9/11, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cảnh báo việc hạn chế quyền bán lại nhà ở xã hội theo cơ chế thị trường sau 5 năm có thể tạo ra những tác động dây chuyền đối với cả người mua lẫn doanh nghiệp phát triển dự án.

Đáng chú ý, những tác động này không chỉ dừng lại ở quyền sở hữu tài sản mà còn liên quan trực tiếp đến sức mua, khả năng thu hồi vốn và triển vọng phát triển nguồn cung nhà ở xã hội trong những năm tới.

Những đề xuất hạn chế quyền bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm đang làm dấy lên lo ngại về khả năng hấp thụ sản phẩm. Ảnh: Gia Linh

Theo HoREA, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đang được góp ý có nội dung tiếp tục giới hạn đối tượng nhận chuyển nhượng nhà ở xã hội sau thời hạn 5 năm, thay vì cho phép bán lại theo cơ chế thị trường như quy định của Luật Nhà ở 2023.

Hiệp hội cho rằng nếu thay đổi này được thông qua, sức hấp dẫn của sản phẩm nhà ở xã hội có thể suy giảm.

Khác với nhà ở thương mại, người mua nhà ở xã hội phải đáp ứng những điều kiện nhất định về đối tượng thụ hưởng chính sách. Tuy nhiên, đây vẫn là một tài sản có giá trị lớn, thường gắn với khoản vay ngân hàng kéo dài nhiều năm.

Việc hạn chế khả năng chuyển nhượng có thể khiến người mua cân nhắc kỹ hơn trước khi quyết định sử dụng phần lớn khoản tích lũy để sở hữu nhà.

Theo thông tin HoREA tổng hợp từ các doanh nghiệp, đã xuất hiện trường hợp người dân rút đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội sau khi biết về đề xuất thay đổi chính sách chuyển nhượng.

Dù chưa có số liệu thống kê cụ thể về số lượng người rút hồ sơ, diễn biến này được Hiệp hội xem là tín hiệu đáng chú ý đối với khả năng tiêu thụ sản phẩm.

Đáng quan tâm, áp lực không chỉ xuất hiện ở phía người mua. HoREA cho biết, cơ cấu một dự án nhà ở xã hội thường có khoảng 80% sản phẩm dành để bán, cho thuê mua và 20% dành để cho thuê.

Với tỷ trọng sản phẩm bán và cho thuê mua chiếm phần lớn, khả năng tiêu thụ căn hộ có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm dòng tiền cho doanh nghiệp.

Nếu người mua giảm nhu cầu, tốc độ bán hàng có thể chậm lại, kéo dài thời gian thu hồi vốn và làm gia tăng áp lực tài chính đối với chủ đầu tư.

Trong bối cảnh doanh nghiệp phải bỏ vốn tạo lập quỹ đất, xây dựng hạ tầng và triển khai dự án trước khi thu hồi vốn từ khách hàng, việc sức mua suy giảm có thể ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư những dự án tiếp theo.

Bài toán giữ sức hút cho phân khúc nhà ở xã hội

Từ góc độ thị trường, những lo ngại của HoREA đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì sức hấp dẫn của nhà ở xã hội khi chính sách chuyển nhượng thay đổi.

Một mặt, Nhà nước cần kiểm soát chặt đối tượng thụ hưởng để bảo đảm nguồn lực hỗ trợ đến đúng người có nhu cầu nhà ở thực. Mặt khác, nếu những hạn chế về chuyển nhượng khiến người dân không còn mặn mà với việc mua nhà, chính sách có thể tác động ngược đến khả năng phát triển nguồn cung.

Theo HoREA, việc thay đổi chính sách chuyển nhượng còn có nguy cơ ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030.

Hiệp hội nhận định, khi khả năng tiêu thụ sản phẩm và triển vọng thu hồi vốn trở nên kém hấp dẫn, số lượng doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội có thể bị ảnh hưởng.

Đây là vấn đề đáng chú ý bởi nguồn cung nhà ở xã hội không chỉ phụ thuộc vào chỉ tiêu phát triển dự án mà còn cần sự tham gia lâu dài của khu vực doanh nghiệp.

Theo HoREA, việc thay đổi chính sách chuyển nhượng còn có nguy cơ ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030. Ảnh: Gia Linh

Để tháo gỡ những lo ngại này, HoREA kiến nghị tiếp tục cho phép người mua, thuê mua nhà ở xã hội được bán lại theo cơ chế thị trường sau thời hạn 5 năm, khi đã thanh toán đủ tiền và đáp ứng các điều kiện liên quan.

Đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận, Hiệp hội đề xuất bổ sung cơ chế chuyển nhượng hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Song song đó, HoREA cho rằng cần chuyển trọng tâm kiểm soát sang khâu xét duyệt ban đầu, nhằm ngăn chặn người không có nhu cầu ở thực lợi dụng chính sách để đầu cơ.

Hiệp hội đề xuất bổ sung điều kiện cư trú, đồng thời tăng cường ứng dụng dữ liệu về nhà ở, đất đai và định danh cá nhân để kiểm soát việc thụ hưởng chính sách.

Về dài hạn, HoREA cũng đề nghị nghiên cứu hoàn thiện chính sách phát triển nhà ở giá phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập trung bình và thu nhập thấp.

Nhìn từ diễn biến này, bài toán phát triển nhà ở xã hội không đơn thuần là xây dựng thêm bao nhiêu căn hộ mà còn là thiết kế chính sách đủ ổn định để người dân yên tâm mua nhà và doanh nghiệp duy trì động lực đầu tư.

Bởi nếu nguồn cung tiếp tục được thúc đẩy nhưng sức mua suy giảm do tâm lý e ngại chính sách, thị trường nhà ở xã hội có thể đối diện nghịch lý: Nhu cầu an cư vẫn lớn nhưng khả năng hấp thụ sản phẩm lại không đạt kỳ vọng.