Nhà ở xã hội TP.HCM: Dự án gần 192 ha tại Bà Điểm mở rộng dư địa nguồn cung
Gia Linh
18/11/2026 9:30 AM (GMT+7)
Thị trường nhà ở xã hội TP.HCM có thêm nguồn cung tiềm năng khi dự án quy mô gần 192 ha tại xã Bà Điểm được chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất. Với hơn 300.000 m² đất dành cho nhà ở xã hội và nhà ở xã hội cho thuê, dự án được kỳ vọng bổ sung sản phẩm cho phân khúc đang thiếu hụt nguồn cung phù hợp khả năng chi trả.
Nguồn cung nhà ở xã hội tại TP.HCM đang đứng trước cơ hội mở rộng khi nhiều dự án quy mô lớn đồng loạt được triển khai, trong đó đáng chú ý là dự án của Công ty Cổ phần Delta tại xã Bà Điểm.
Theo quyết định mới ban hành, UBND TP.HCM cho phép doanh nghiệp chuyển mục đích sử dụng hơn 1,916 triệu m² đất nông nghiệp tại số 110 đường Đặng Công Bỉnh, ấp 6, xã Bà Điểm để thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội.
Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, dự án bố trí hơn 264.269 m² đất nhà ở xã hội, gần 37.887 m² đất nhà ở xã hội cho thuê và hơn 75.467 m² đất nhà ở thương mại.
Như vậy, tổng diện tích đất dành cho nhà ở xã hội và nhà ở xã hội cho thuê đạt hơn 302.156 m². Bên cạnh đó, dự án còn có quỹ đất thương mại, dịch vụ, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật với quy mô lớn.
Thị trường nhà ở xã hội TP.HCM có thêm nguồn cung tiềm năng khi dự án quy mô gần 192 ha tại xã Bà Điểm được chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất. Ảnh: Gia Linh
Trước đó, dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn sơ bộ hơn 64.000 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến gần 67.500 người. Việc hoàn thiện thủ tục đất đai là bước tiến quan trọng để chủ đầu tư tiếp tục triển khai các giai đoạn tiếp theo.
Không riêng dự án Bà Điểm, thị trường nhà ở xã hội TP.HCM đang ghi nhận sự tham gia của nhiều doanh nghiệp với các dự án quy mô hàng nghìn căn hộ.
Theo số liệu Sở Xây dựng TP.HCM công bố trong tháng 10/2026, thành phố đã hoàn thành 3 dự án với tổng cộng 2.283 căn hộ. Đồng thời, 13 dự án mới được khởi công, quy mô khoảng 14.000 căn. Lũy kế, toàn thành phố có 25 dự án đang thi công với khoảng 22.900 căn.
Một số dự án đáng chú ý gồm Khu nhà ở an sinh xã hội Khu 4 Định Hòa với 3.190 căn, nhà ở xã hội Lê Thành Tân Kiên với 1.443 căn và nhà ở xã hội Mỹ Xuân B1 tại phường Phú Mỹ với 1.200 căn.
Theo kế hoạch, năm 2026, TP.HCM dự kiến có khoảng 9.000 căn nhà ở xã hội hoàn thành. Ngoài ra, khoảng 18.000 căn tại 17 dự án dự kiến hoàn thành phần móng trở lên, tạo điều kiện xem xét đưa sản phẩm ra thị trường theo quy định.
Ở góc độ thị trường, việc gia tăng số lượng dự án là tín hiệu tích cực, nhưng chưa đồng nghĩa người thu nhập thấp có thể dễ dàng tiếp cận nhà ở. Khoảng cách giữa nguồn cung được quy hoạch, nguồn cung đang xây dựng và số căn hộ thực sự đủ điều kiện giao dịch vẫn là vấn đề cần quan tâm.
Đặc biệt, giá bán, điều kiện xét duyệt đối tượng, khả năng vay vốn và thời gian bàn giao sẽ quyết định sức hấp dẫn thực tế của phân khúc này.
Theo chỉ tiêu được giao, TP.HCM phải hoàn thành 181.257 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026-2030. Thành phố hiện rà soát 193 khu đất, dự án dự kiến phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân, với tổng diện tích hơn 737 ha.
Quỹ đất lớn cùng sự tham gia của các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính đang mở ra dư địa phát triển cho phân khúc này. Tuy nhiên, để nguồn cung thực sự trở thành sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, TP.HCM cần tiếp tục rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, kiểm soát tiến độ đầu tư và bảo đảm cơ cấu sản phẩm phù hợp khả năng chi trả.
Với dự án Bà Điểm, lợi thế về quy mô đất và cơ cấu nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê có thể tạo thêm nguồn cung đáng kể trong tương lai. Nhưng hiệu quả thị trường sẽ phụ thuộc vào tiến độ triển khai và thời điểm các sản phẩm đủ điều kiện đưa đến người mua, người thuê.
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Nhà ở xã hội TP.HCM: Dự án gần 192 ha tại Bà Điểm mở rộng dư địa nguồn cung
Thị trường nhà ở xã hội TP.HCM có thêm nguồn cung tiềm năng khi dự án quy mô gần 192 ha tại xã Bà Điểm được chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất. Với hơn 300.000 m² đất dành cho nhà ở xã hội và nhà ở xã hội cho thuê, dự án được kỳ vọng bổ sung sản phẩm cho phân khúc đang thiếu hụt nguồn cung phù hợp khả năng chi trả.
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Nhà ở xã hội TP.HCM: Dự án gần 192 ha tại Bà Điểm mở rộng dư địa nguồn cung
Thị trường nhà ở xã hội TP.HCM có thêm nguồn cung tiềm năng khi dự án quy mô gần 192 ha tại xã Bà Điểm được chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất. Với hơn 300.000 m² đất dành cho nhà ở xã hội và nhà ở xã hội cho thuê, dự án được kỳ vọng bổ sung sản phẩm cho phân khúc đang thiếu hụt nguồn cung phù hợp khả năng chi trả.