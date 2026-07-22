Nhà phố, biệt thự bước vào cuộc đua: Chủ đầu tư mạnh tay bung hàng, người mua vẫn "án binh bất động"

Doanh nghiệp nhà phố, biệt thự tăng tốc ra hàng

Nửa đầu năm 2026 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của các dự án thấp tầng (nhà phố, biệt thự) sau nhiều năm thị trường thiếu nguồn cung vì vướng mắc pháp lý.

Tại TP.HCM, đại đô thị Vinhomes Saigon Park ở Hóc Môn chính thức bước vào giai đoạn kinh doanh với khoảng 1.700 căn nhà phố và biệt thự. Trong khi đó, khu vực phía Tây tiếp tục trở thành điểm nóng khi hàng loạt dự án như Eco Retreat, La Home, Phúc An City hay Vinhomes Green City đồng loạt mở bán các phân khu mới. Ở Đồng Nai, Izumi City cũng tiếp tục bổ sung nguồn hàng ra thị trường.

Theo DKRA Group, trong tháng 6, toàn khu vực phía Nam có gần 7.900 căn nhà phố và biệt thự đang chào bán tại 89 dự án, tập trung chủ yếu ở TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh.

Phân khúc nhà phố, biệt thự liên tục đón thêm nguồn cung mới nhưng giao dịch vẫn chưa khởi sắc. Ảnh: Gia Linh

Không chỉ gia tăng về số lượng, mặt bằng giá cũng được đẩy lên mức cao. Tại TP.HCM, nhiều dự án ghi nhận giá sơ cấp khoảng 700 triệu đồng/m², trong khi Đồng Nai và Tây Ninh lần lượt ở mức khoảng 230 triệu đồng/m² và 100 triệu đồng/m².

Theo ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng giám đốc DKRA Group, chi phí phát triển dự án ngày càng tăng khiến giá bán khó giảm trong ngắn hạn. Đây cũng là nguyên nhân khiến các chủ đầu tư vẫn duy trì mặt bằng giá cao dù thanh khoản chưa thực sự cải thiện.

Thị trường bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng chính sách bán hàng

Nếu như những năm trước, áp lực của doanh nghiệp là thiếu nguồn hàng thì hiện nay bài toán lớn hơn lại là làm sao bán được sản phẩm.

DKRA Group cho biết, trong tổng số gần 7.900 căn được chào bán trong tháng 6, chỉ có 276 căn phát sinh giao dịch thành công. Con số này phản ánh khoảng cách khá lớn giữa lượng sản phẩm tung ra và sức hấp thụ của thị trường.

Theo các đơn vị môi giới, lượng khách quan tâm vẫn duy trì nhưng phần lớn chỉ khảo sát, so sánh trước khi quyết định. Nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính gần như đứng ngoài thị trường vì chi phí vay vốn tăng đáng kể.

Ông Nguyễn Văn Thành, Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản WTLand, cho biết nhiều sàn giao dịch hiện phải bỏ ra chi phí marketing lớn hơn trước nhưng hiệu quả bán hàng không tương xứng. Thậm chí, có những dự án đã hoàn thiện sản phẩm, đủ điều kiện bàn giao nhưng lượng giao dịch vẫn khá khiêm tốn.

Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp bắt đầu thay đổi chiến lược bán hàng. Thay vì chỉ quảng bá quy mô dự án, các chủ đầu tư tập trung vào chính sách hỗ trợ tài chính như giãn tiến độ thanh toán, hỗ trợ lãi suất trong thời gian đầu hoặc tăng chiết khấu cho khách thanh toán sớm nhằm kích thích nhu cầu.

Các chủ đầu tư tập trung vào chính sách hỗ trợ tài chính như giãn tiến độ thanh toán. Ảnh: Gia Linh

Theo ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc thị trường nhà ở CBRE Việt Nam, thị trường hiện vẫn khá sôi động về mặt truyền thông với nhiều lễ kick-off và mở bán, nhưng thanh khoản chưa phản ánh đúng không khí đó. Nguyên nhân là phần lớn nguồn cung mới đều thuộc phân khúc cao cấp, trong khi nhóm khách mua ở thực ngày càng khó tiếp cận.

Báo cáo của OneHousing cũng cho thấy tỷ lệ hấp thụ tại các dự án sơ cấp trong nửa đầu năm chỉ đạt khoảng 50-60%, thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy người mua chưa rời bỏ thị trường mà đang chờ thời điểm phù hợp hơn về giá bán và chi phí vốn.

Các chuyên gia nhận định, từ nay đến cuối năm, nguồn cung nhà phố, biệt thự tại phía Nam sẽ còn tiếp tục gia tăng khi nhiều dự án bước vào giai đoạn kinh doanh. Tuy nhiên, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất chưa giảm đáng kể, lợi thế sẽ thuộc về những chủ đầu tư có pháp lý minh bạch, tiến độ xây dựng tốt và chính sách tài chính đủ hấp dẫn để chuyển sự quan tâm của khách hàng thành giao dịch thực tế.