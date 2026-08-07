Nhà riêng Hà Nội giá neo cao, người mua ngày càng thận trọng

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Giá tăng cao, sức mua bắt đầu chững lại

Sau thời gian liên tục thiết lập mặt bằng mới, thị trường nhà riêng Hà Nội bước sang năm 2026 với một nghịch lý đáng chú ý: giá rao bán vẫn cao nhưng mức độ quan tâm không tăng tương ứng. Phân khúc này chưa giảm giá trên diện rộng, song quá trình sàng lọc đã rõ hơn khi người mua thận trọng trước mỗi quyết định xuống tiền.

Dữ liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy, trong quý I/2026, giá rao bán nhà riêng tại Hà Nội đạt khoảng 253 triệu đồng/m², tăng 20-30% so với mức 207 triệu đồng/m² cùng kỳ năm 2025. Trái lại, mức độ quan tâm đối với loại hình này giảm khoảng 22%.

Tuy nhiên, 253 triệu đồng/m² là giá rao bán bình quân được tổng hợp từ dữ liệu đăng tin, không phải giá giao dịch thực tế. Mức giá giữa các căn nhà còn chênh lệch lớn tùy vị trí, diện tích, độ rộng ngõ, khả năng tiếp cận bằng ô tô, hiện trạng công trình và pháp lý. Con số này vì thế phản ánh kỳ vọng của người bán nhiều hơn là mặt bằng giá chốt trên toàn thị trường.

Câu chuyện của chị Phương, chủ một căn nhà trong ngõ tại khu vực Bạch Mai (Hà Nội), phần nào cho thấy khoảng cách giữa giá rao và khả năng chấp nhận của người mua. Căn nhà rộng 45 m², xây ba tầng nhưng đã cũ, được chị rao bán với giá 8 tỷ đồng. Suốt một năm qua, phần lớn cuộc gọi hỏi mua đến từ môi giới.

“Người hỏi không ít, nhưng khi xem nhà và cân nhắc mức giá, phần lớn đều chưa quyết định xuống tiền. Nếu không bán được, chúng tôi chắc phải cân nhắc điều chỉnh giá, vì tôi đang cần tiền” - chị Phương cho biết.

Theo bà Đỗ Thị Ngọc Ánh, Quản lý kinh doanh cấp cao của Batdongsan.com.vn, sau giai đoạn giá tăng mạnh, mức độ quan tâm chững lại là diễn biến có thể lý giải. Trong 6 tháng đầu năm, tỷ trọng quan tâm nhà riêng tại Hà Nội giảm từ 26% trong tháng 1 xuống còn 17% vào tháng 6/2026. Ngược lại, tỷ trọng tìm kiếm chung cư tăng từ 38% lên 49%.

Điều này không có nghĩa người mua quay lưng với nhà đất. Nhà riêng vẫn có lợi thế về quyền sử dụng đất lâu dài, tính độc lập và khả năng sửa chữa theo nhu cầu. Tuy nhiên, khi nhiều căn nhà diện tích nhỏ trong ngõ được chào bán với giá cao, người mua bắt đầu so sánh kỹ hơn với căn hộ có diện tích sử dụng lớn, nơi để xe, thang máy, an ninh và tiện ích đồng bộ.

Ông Lê Đình Chung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu, đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, cho rằng mức 300-400 triệu đồng/m² tại một số căn nhà trong ngõ là cao so với mặt bằng chung. Trong khi đó, CBRE ghi nhận giá nhà ở Hà Nội đang tiến gần giới hạn chi trả của người mua thực, tốc độ tăng giá thứ cấp cũng chậm lại so với mức đỉnh quý III/2025.

Nhu cầu thực trở thành bộ lọc của thị trường

Bước sang quý II/2026, tâm lý người mua bất động sản đã tích cực hơn nhưng không trở lại trạng thái hưng phấn. Khảo sát hơn 1.000 người tiêu dùng của Batdongsan.com.vn cho thấy 56% người được hỏi có đánh giá tích cực về thị trường, trong khi 28% tiếp tục quan sát và 15% giữ thái độ thận trọng. Riêng tại Hà Nội, 55% số người tham gia khảo sát cho biết vẫn thận trọng do đang theo dõi những điều chỉnh về quy hoạch.

Sự thận trọng còn thể hiện ở cách người mua sử dụng đòn bẩy tài chính. Theo đơn vị nghiên cứu, lãi suất vay mua nhà trên thị trường phổ biến trong khoảng 8-12%/năm, trong khi người tiêu dùng đánh giá mức 5-7%/năm mới phù hợp để vay mua bất động sản. Khi lãi suất vượt 7%, quyết định vay bắt đầu phân hóa; trên 9%, nhiều người phải cân nhắc lại kế hoạch mua nhà.

Có tới 84% người có nhu cầu mua để ở cho biết cần vay vốn. Tuy nhiên, phần lớn chỉ muốn dành khoảng 20-40% thu nhập hàng tháng cho khoản trả góp, thay vì sử dụng đòn bẩy ở mức cao nhất. Đây là ranh giới quan trọng đối với nhà riêng Hà Nội khi tổng giá trị mỗi tài sản thường lớn và số tiền vay có thể vượt xa khả năng trả nợ của các gia đình có thu nhập trung bình.

Theo khảo sát, người bán tại Hà Nội đang đồng thời gặp hai vấn đề là bị trả giá thấp hơn kỳ vọng và thời gian tìm người mua kéo dài. Trong khi chủ nhà định giá dựa trên mặt bằng đã được hình thành sau đợt tăng mạnh, người mua lại đặt câu hỏi nhiều hơn về khả năng sử dụng, hiệu quả cho thuê và mức độ an toàn của dòng tiền.

Trong bối cảnh đó, thanh khoản có xu hướng tập trung vào những căn nhà đáp ứng đồng thời nhiều điều kiện: giấy chứng nhận riêng, thông tin quy hoạch minh bạch, không có tranh chấp; ngõ đi thuận tiện; chất lượng xây dựng có thể kiểm tra; gần trường học, nơi làm việc, giao thông công cộng và có tổng giá trị vừa với khả năng tài chính của người mua.

Ngược lại, những căn nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ, diện tích không vuông vắn, công trình đã xuống cấp hoặc giá rao được đẩy lên quá xa so với khả năng khai thác thực tế sẽ khó giao dịch hơn. Tài sản có vị trí tốt vẫn có thể giữ giá, nhưng giữ được giá không đồng nghĩa có thể bán nhanh ở bất kỳ mức nào.

Nhận định về chuyển động chung của thị trường, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, cho rằng thị trường không còn được dẫn dắt chủ yếu bởi tâm lý đầu cơ hoặc kỳ vọng tăng giá ngắn hạn như trước, mà đang dần vận động theo khả năng khai thác và nhu cầu ở thực. Pháp lý, chất lượng quy hoạch, khả năng kết nối hạ tầng và giá trị sử dụng lâu dài ngày càng có vai trò lớn hơn.

Trong nửa cuối năm, nhà riêng Hà Nội được các chuyên gia đánh giá khó diễn biến theo một chiều. Mặt bằng giá cao và chi phí vay vốn sẽ tiếp tục hạn chế sức mua, nhưng nhu cầu sở hữu nhà gắn liền với đất vẫn hiện hữu. Thị trường có thể chưa xuất hiện đợt giảm giá đồng loạt, song áp lực điều chỉnh sẽ rõ hơn ở những tài sản được định giá cao, pháp lý chưa hoàn chỉnh hoặc không tạo ra giá trị sử dụng tương xứng.

Với người mua, giai đoạn hiện nay mở ra dư địa thương lượng nhưng đòi hỏi việc kiểm tra pháp lý và quy hoạch kỹ lưỡng hơn. Với người bán, giá rao từng được thiết lập trong giai đoạn thị trường tăng nóng không còn là bảo đảm cho một giao dịch thành công. Khi người mua ngày càng tỉnh táo, mức giá phù hợp với giá trị sử dụng thực tế mới là điều kiện quan trọng để một căn nhà tìm được chủ mới.