Nhà sản xuất bột giặt Tide, nước xả Downy bị xử phạt vì vi phạm quyền lợi người tiêu dùng
Hồng Minh
29/06/2026 8:18 AM (GMT+7)
Việc một doanh nghiệp sở hữu nhiều thương hiệu tiêu dùng quen thuộc như P&G Việt Nam bị xử phạt vì vi phạm quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tiếp tục cho thấy yêu cầu ngày càng cao về tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa cho biết đã ban hành Quyết định số 163 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam (P&G Việt Nam).
Theo quyết định này, P&G Việt Nam bị xử phạt tổng số tiền 390 triệu đồng do thực hiện hai hành vi vi phạm. Cụ thể, doanh nghiệp đã cung cấp thông tin không đầy đủ cho người tiêu dùng theo quy định của pháp luật và đưa vào điều kiện giao dịch chung những điều khoản không được phép quy định.
Bên cạnh việc xử phạt bằng tiền, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu P&G Việt Nam khẩn trương khắc phục các vi phạm, chủ động rà soát toàn bộ điều kiện giao dịch chung cũng như hoạt động cung cấp thông tin đến khách hàng, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Theo cơ quan quản lý, trong quá trình làm việc, P&G Việt Nam đã phối hợp với cơ quan chức năng, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu và chủ động triển khai các khuyến nghị của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia nhằm khắc phục những tồn tại được chỉ ra.
P&G Việt Nam là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động lâu năm tại thị trường Việt Nam và sở hữu danh mục nhiều thương hiệu hàng tiêu dùng phổ biến. Các sản phẩm của doanh nghiệp hiện được phân phối rộng rãi trên thị trường, trong đó có những thương hiệu quen thuộc như Tide, Downy, Rejoice, Pantene, Pampers cùng nhiều sản phẩm chăm sóc gia đình và chăm sóc cá nhân khác.
Đáng chú ý, vụ việc không liên quan đến chất lượng hay an toàn của sản phẩm mà tập trung vào nghĩa vụ cung cấp thông tin và các điều khoản giao dịch với người tiêu dùng. Đây là những nội dung được pháp luật đặc biệt chú trọng nhằm bảo đảm người mua có đầy đủ thông tin trước khi quyết định sử dụng sản phẩm, đồng thời tránh các điều khoản có thể làm hạn chế hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của khách hàng.
Theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, rõ ràng về hàng hóa, dịch vụ cũng như các điều kiện giao dịch. Các điều khoản trong hợp đồng mẫu hoặc điều kiện giao dịch chung không được phép loại trừ trách nhiệm của doanh nghiệp, hạn chế quyền khiếu nại hoặc áp đặt những điều kiện bất lợi cho người tiêu dùng trái với quy định của pháp luật.
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh của thương mại điện tử và các hình thức mua bán trực tuyến, việc minh bạch thông tin sản phẩm và điều kiện giao dịch ngày càng trở thành yếu tố quan trọng để xây dựng niềm tin trên thị trường. Cơ quan quản lý cũng liên tục tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh công bằng và lành mạnh.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không chỉ nhằm xử phạt đối với doanh nghiệp cụ thể mà còn góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh. Đây cũng là biện pháp phòng ngừa các hành vi vi phạm tương tự, thúc đẩy doanh nghiệp chủ động rà soát quy trình cung cấp thông tin, hoàn thiện hợp đồng và điều kiện giao dịch theo đúng quy định.
Trong bối cảnh Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mới đang được triển khai mạnh mẽ, các doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ đầu tư nhiều hơn vào hệ thống quản trị tuân thủ, coi minh bạch thông tin là một phần trong chiến lược phát triển bền vững. Đối với người tiêu dùng, những quyết định xử lý như trên cũng góp phần củng cố niềm tin rằng các quyền và lợi ích hợp pháp của mình đang được cơ quan quản lý theo dõi, bảo vệ và thực thi một cách nghiêm minh.
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