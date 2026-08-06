Nhà tài trợ vương miện cho nhiều cuộc thi hoa hậu tiếp tục tạm dừng hoạt động

Thông báo trên trang Page của Luxury Gold & Diamond.

Lần thứ hai tạm ngừng hoạt động

Tối 5/8, Luxury Gold & Diamond phát đi thông báo trên fanpage chính thức về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh cho đến khi có thông tin mới. Thương hiệu cho biết quyết định được đưa ra sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng, trong bối cảnh thị trường trang sức và kim cương có nhiều biến động, gây không ít khó khăn, thách thức cho các doanh nghiệp trong ngành.

Theo thông báo, việc tạm dừng được cho là cần thiết để doanh nghiệp ổn định hoạt động và chuẩn bị cho chặng đường phát triển tiếp theo. Tuy nhiên, Luxury Gold & Diamond không đưa ra thời điểm dự kiến mở cửa trở lại.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu thương hiệu này tạm ngừng kinh doanh. Ngày 23/7, cửa hàng từng thông báo đóng cửa trong 10 ngày, từ ngày 23/7 đến hết ngày 1/8. Theo kế hoạch được công bố khi đó, hoạt động tư vấn, mua bán và giao dịch sẽ được khôi phục từ ngày 2/8. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau mốc dự kiến này, doanh nghiệp tiếp tục thông báo tạm ngừng hoạt động mà chưa ấn định ngày trở lại.

Thông tin thu hút sự chú ý bởi Luxury Gold & Diamond là thương hiệu từng gắn với nhiều chương trình sắc đẹp. Doanh nghiệp đã tài trợ, chế tác vương miện cho Miss Grand Vietnam và Miss World Vietnam – hai cuộc thi do Công ty Sen Vàng tổ chức, quản lý.

Cuối tháng 3/2026, Hoa hậu Miss World Vietnam 2025 Phan Phương Oanh được công bố là đại sứ chính thức của Luxury Gold & Diamond. Thương hiệu cũng từng hợp tác với Á hậu Huỳnh Minh Kiên trong bộ ảnh kỷ niệm ba năm đăng quang và xuất hiện cùng nhiều hoa hậu, á hậu tại các sự kiện quảng bá trang sức.

Việc xây dựng hình ảnh thông qua các cuộc thi sắc đẹp giúp Luxury Gold & Diamond có độ nhận diện tương đối lớn trên thị trường. Bởi vậy, thông báo tạm ngừng hoạt động chưa có ngày trở lại không chỉ được khách hàng quan tâm mà còn trở thành diễn biến đáng chú ý trong đợt xáo trộn đang diễn ra của ngành kim cương.

Ảnh chụp trang Page của Luxury Gold & Diamond.

Khoảng 30 doanh nghiệp đóng cửa trong một tháng

Luxury Gold & Diamond tạm ngừng hoạt động trong bối cảnh hàng loạt cửa hàng kim cương, vàng bạc và đá quý tại TP.HCM đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng.

Ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TP.HCM, cho biết tính từ đầu tháng 7 đến ngày 26/7, khoảng 30 doanh nghiệp kinh doanh kim cương trên địa bàn đã tạm ngừng hoạt động. Nhiều cửa hàng trên các tuyến đường từng sầm uất như Lê Thánh Tôn, An Dương Vương, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Duy Dương và khu vực chợ An Đông rơi vào cảnh cửa đóng, tắt bảng hiệu.

Theo ông Dưng, thị trường đang kinh doanh chậm, sức mua suy giảm trong khi lượng khách mang kim cương đến bán lại tăng mạnh. Áp lực dòng tiền lớn khiến một số cửa hàng không đủ khả năng thanh toán ngay cho khách, phải kéo dài lịch hẹn thu đổi hoặc tạm ngừng hoạt động. Cùng với đó, việc cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, chứng từ và niêm yết giá cũng tạo thêm sức ép đối với các đơn vị kinh doanh thiếu minh bạch.

Diễn biến vừa qua cũng cho thấy rủi ro của thị trường kim cương khi giao dịch bán lại phụ thuộc nhiều vào chính sách của nơi bán. Khác với vàng có giá tham chiếu tương đối rõ và mạng lưới thu mua rộng, giá trị bán lại của kim cương còn phụ thuộc vào chất lượng viên đá, chứng thư kiểm định, thương hiệu và cam kết thu đổi của từng cửa hàng. Khi nhiều khách hàng đồng loạt muốn bán, cam kết mua lại trở thành áp lực lớn đối với dòng tiền doanh nghiệp.