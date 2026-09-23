Nhà vừa túi tiền vẫn là bài toán khó tại TP.HCM

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản phản ánh một số vướng mắc của thị trường bất động sản, trong đó đáng chú ý là câu chuyện phát triển nhà ở xã hội và nhà ở vừa túi tiền.

Theo HoREA, tại dự án nhà ở xã hội số 324 đường Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM, chỉ có 750 căn hộ để bán, bán trả góp nhưng hơn 12.000 người cư trú tại nhiều tỉnh, thành đăng ký mua.

Con số này tương đương bình quân khoảng 16 người đăng ký cho một căn hộ, phần nào phản ánh sức ép nhu cầu đối với phân khúc nhà ở giá phù hợp tại TP.HCM.



Gỡ nút thắt vốn cho nhà ở xã hội là vấn đề quan trọng. Ảnh: Gia Linh

Theo Bộ Xây dựng, giai đoạn 2021-2025, TP.HCM đã hoàn thành hơn 18.000 căn nhà ở xã hội. Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố được giao hoàn thành 181.257 căn, riêng năm 2026 là 28.500 căn.

Đến tháng 7/2026, TP.HCM đang triển khai và chuẩn bị triển khai 56 dự án với khoảng 44.575 căn hộ, trong đó 12 dự án đã khởi công, tương ứng khoảng 10.775 căn.

Tuy nhiên, nhu cầu vẫn rất lớn. Bộ Xây dựng từng công bố nhu cầu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại TP.HCM ước khoảng 974.000 căn hộ.

Trước khoảng cách này, HoREA đề xuất cần phát triển thêm nhà ở thương mại có giá bán phù hợp khả năng chi trả của người thu nhập trung bình và thấp, qua đó bổ sung nguồn cung bên cạnh nhà ở xã hội.



Một vấn đề khác được HoREA đề cập là khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp.

Hiệp hội cho biết chương trình tín dụng dành cho nhà ở xã hội có tổng quy mô đăng ký 145.000 tỷ đồng từ 9 ngân hàng thương mại, với lãi suất cho chủ đầu tư 6,1%/năm. Tuy nhiên, HoREA phản ánh doanh nghiệp vẫn gặp khó khi tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, có trường hợp phải vay thương mại với lãi suất cao.

Ở phía người mua, HoREA cho rằng lãi suất vay ưu đãi 5,4%/năm vẫn tương đối cao đối với người thu nhập thấp và đề xuất giảm về 4,8%/năm, tương đương giai đoạn 2021-2024.

Bên cạnh tín dụng, Hiệp hội cũng đề xuất thêm các chính sách khuyến khích phát triển nhà ở cho thuê và nhà ở thương mại vừa túi tiền.

Câu chuyện hơn 12.000 người đăng ký mua 750 căn hộ cho thấy thách thức của TP.HCM không chỉ là xây thêm nhà ở xã hội. Bài toán lớn hơn là tạo đủ nguồn cung với mức giá và chi phí tài chính phù hợp để người có nhu cầu ở thực có thể tiếp cận.